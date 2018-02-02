《全球汇市》美元料录得周线跌幅，尽管美债收益率走高

* 日圆下滑，此前日本央行进行特别购债操作

* 美元指数稍远离上周所及三年低位

* 欧元区强劲制造业调查结果给欧元带来支撑

* 周五稍晚的美国非农就业报告备受关注

路透东京2月2日 - 美元兑一篮子主要货币周五整理跌幅，周线恐收低，因投资者把关注焦点放在了欧元区经济恢复力道上。

日圆则下跌，此前日本央行进行特别购债操作，旨在阻止日本公债收益率上涨。日债收益率此前一直在追随全球公债收益率的上涨势头。

美元指数上涨0.1%至88.758，守在一周前创下的三年低点88.429上方，但本周仍下跌0.4%。

指标10年期美国公债收益率周五早盘触及高点2.797%，试探2014年4月以来最高水准。

U.S. Bank Wealth Management的地区投资策略师Jeff Kravetz表示，“这有点违反直觉。你会认为，收益率上升了，美元应该上涨，但投资者现在的关注目光放到了别处，”比如欧洲经济正在增强的更多证据。

周四公布的一项调查报告显示，上月欧元区制造业继续强劲成长，支持关于欧洲央行将走向货币政策正常化的预期。

欧元兑美元当日跌0.1%至1.2506美元，但仍距上周所及的三年高位1.2538美元不远。本周以来累计上涨0.6%。

美元兑日圆日内涨0.3%至109.73日圆，脱离了一周前触及的四个月低位108.28日圆。

日本央行周五提出无限量购买距离到期日五至10年的日本公债，将按照较前收盘高2个基点的水平购买。据此，央行将以0.110%的收益率购买10年期公债，与以往无限量购债操作的水准相同。

日本央行还将计划购买的五至10年期公债的规模，从去年8月底以来一直维持不变的4,100亿日圆提高至4,500亿。

外汇市场基本上未受到日本央行此举的太大影响。美元兑日圆随后降至109.28的盘中低点，之后又回升。

“日本央行的措施今天未对汇市产生大的影响，因许多市场参与者认为日本央行并不打算进一步扩张资产负债表，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇分析师Masashi Murata说。 “所以今天的声明不能在很大程度上抬升美元，”他说。

周五晚些时候，投资者将关注美国的1月非农就业数据，寻找有关美国劳工市场状况的最新线索。

路透调查显示，分析师预计美国1月份非农就业岗位增加18万个；12月份为增加14.8万 个。预计失业率将维持在17年低点4.1%不变。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持指标利率不变，不过很多市场人士预计3月 份将升息。

美联储去年加息三次，预计今年还将加息三次。

纽约 当日 今年来 2017年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2507 1.2508 -0.01 +4.26 1.1996

美元/日圆 109.67 109.39 +0.26 -2.66 112.67

欧元/日圆 137.18 136.81 +0.27 +1.48 135.18

美元/瑞郎 0.9263 0.9262 +0.01 -4.93 0.9743

英镑/美元 1.4262 1.4264 -0.01 +5.55 1.3512

美元/加元 1.2276 1.2266 +0.08 -2.39 1.2577

美元/离岸人民币 6.2849 6.2905 -0.09 -3.49 6.5125

澳元/美元 0.8010 0.8038 -0.35 +2.68 0.7801

新西兰元/美元 0.7373 0.7396 -0.31 +4.05 0.7086

澳元/日圆 87.870 87.940 -0.08 -0.02 87.890

新西兰元/日圆 80.880 80.910 -0.04 +1.30 79.840

英镑/日圆 156.42 156.04 +0.24 +2.83 152.11

澳元/新西兰元 1.0863 1.0864 -0.01 -1.31 1.1007

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/张明钧/王琛/王洋; 审校 王兴亚/艾茂林/于春红/高琦)