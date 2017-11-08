FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《全球汇市》美元普跌，因媒体称美国可能推迟实施下调企业税
频道
专题
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
特朗普亚洲行
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
中国财经
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
深度分析
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月8日 / 凌晨12点59分 / 1 天前

《全球汇市》美元普跌，因媒体称美国可能推迟实施下调企业税

2 分钟阅读

    * 美元兑日圆、欧元、澳元和新西兰元下跌
    * 美国公司税改革可能推迟实施的报导带来压力
    * 欧元得以从三个月低点回升

    路透东京11月8日 - 美元周三全线下跌，因媒体报导暗示企业减税的实施可能推迟，这是讨论中的美国税改一个核心内容。
    
    美国华盛顿邮报援引未具名消息人士周二报导称，参议院共和党领导人考虑将主要的下调公司税推迟一年实施，以符合参议院规定。

    美元指数10月底升至三个月高点，受围绕美国总统特朗普政府发起的改革将带来减税、刺激经济和提高利率的预期扶助。
    
    不管是可能推迟实施减税，还是拟议的改革被淡化的可能性，往往都会对美元不利。
    
    “受华盛顿邮报的报导影响，美元兑欧元、日圆和澳元等多种货币均下跌，”大和证券驻东京的资深汇市策略师Yukio Ishizuki说。
    
    “暂时不会有重要经济数据公布，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选也已定下。因此美国税改计划已成为焦点，汇率可能会因税改相关消息而波动。”

    美元兑日圆      跌0.3%至113.660，脱离周一触及的八个月高点114.735。
    
    欧元兑美元      涨0.15%至1.1602，自隔夜所及的三个月低位1.1553反弹。
    
    欧元在过去几周稳步走弱，因欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策背离而承压。
    
    美元指数      跌0.1%至94.815，因美国公债收益率(殖利率)持续下滑。

    澳元兑美元      涨0.15%至0.7656美元，收复上日部分跌幅。上日受大宗商品价格下滑拖累，该货币对跌0.6%。
    
    新西兰元兑美元      涨0.15%至0.6912，上日跌0.6%。
    
    短线关注新西兰央行定于周四早间公布的货币政策决定。
    
    分析师称，最近数据不错，该央行很可能表达对经济的信心，不过近期的政府变动增加了很大的不确定性。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1593  1.1585  +0.07 +10.27  1.0513
    美元/日圆                   113.72  114.00  -0.25  -2.70  116.87
    欧元/日圆                   131.85  132.10  -0.19  +7.07  123.14
    美元/瑞郎                   0.9988  0.9998  -0.10  -1.87  1.0178
    英镑/美元                   1.3168  1.3165  +0.02  +6.74  1.2336
    美元/加元                   1.2759  1.2772  -0.10  -5.00  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6365  6.6393  -0.04  -4.82  6.9726
    澳元/美元                   0.7652  0.7644  +0.10  +6.06  0.7215
    新西兰元/美元               0.6904  0.6899  +0.07  -0.53  0.6941
    澳元/日圆                   87.020  87.150  -0.15  +3.20  84.320
    新西兰元/日圆               78.540  78.660  -0.15  -3.24  81.170
    英镑/日圆                   149.76  150.07  -0.21  +3.99  144.02
    澳元/新西兰元               1.1080  1.1073  +0.06  +6.71  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王丽鑫/汪红英/张若琪/王颖；审校 戴素萍/李爽/龚芳)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below