《全球汇市》美元普跌，因媒体称美国可能推迟实施下调企业税

* 美元兑日圆、欧元、澳元和新西兰元下跌 * 美国公司税改革可能推迟实施的报导带来压力 * 欧元得以从三个月低点回升 路透东京11月8日 - 美元周三全线下跌，因媒体报导暗示企业减税的实施可能推迟，这是讨论中的美国税改一个核心内容。 美国华盛顿邮报援引未具名消息人士周二报导称，参议院共和党领导人考虑将主要的下调公司税推迟一年实施，以符合参议院规定。 美元指数10月底升至三个月高点，受围绕美国总统特朗普政府发起的改革将带来减税、刺激经济和提高利率的预期扶助。 不管是可能推迟实施减税，还是拟议的改革被淡化的可能性，往往都会对美元不利。 “受华盛顿邮报的报导影响，美元兑欧元、日圆和澳元等多种货币均下跌，”大和证券驻东京的资深汇市策略师Yukio Ishizuki说。 “暂时不会有重要经济数据公布，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选也已定下。因此美国税改计划已成为焦点，汇率可能会因税改相关消息而波动。” 美元兑日圆 跌0.3%至113.660，脱离周一触及的八个月高点114.735。 欧元兑美元 涨0.15%至1.1602，自隔夜所及的三个月低位1.1553反弹。 欧元在过去几周稳步走弱，因欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策背离而承压。 美元指数 跌0.1%至94.815，因美国公债收益率(殖利率)持续下滑。 澳元兑美元 涨0.15%至0.7656美元，收复上日部分跌幅。上日受大宗商品价格下滑拖累，该货币对跌0.6%。 新西兰元兑美元 涨0.15%至0.6912，上日跌0.6%。 短线关注新西兰央行定于周四早间公布的货币政策决定。 分析师称，最近数据不错，该央行很可能表达对经济的信心，不过近期的政府变动增加了很大的不确定性。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1593 1.1585 +0.07 +10.27 1.0513 美元/日圆 113.72 114.00 -0.25 -2.70 116.87 欧元/日圆 131.85 132.10 -0.19 +7.07 123.14 美元/瑞郎 0.9988 0.9998 -0.10 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.3168 1.3165 +0.02 +6.74 1.2336 美元/加元 1.2759 1.2772 -0.10 -5.00 1.3430 美元/离岸人民币 6.6365 6.6393 -0.04 -4.82 6.9726 澳元/美元 0.7652 0.7644 +0.10 +6.06 0.7215 新西兰元/美元 0.6904 0.6899 +0.07 -0.53 0.6941 澳元/日圆 87.020 87.150 -0.15 +3.20 84.320 新西兰元/日圆 78.540 78.660 -0.15 -3.24 81.170 英镑/日圆 149.76 150.07 -0.21 +3.99 144.02 澳元/新西兰元 1.1080 1.1073 +0.06 +6.71 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王丽鑫/汪红英/张若琪/王颖；审校 戴素萍/李爽/龚芳)