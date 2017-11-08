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《全球汇市》美元普跌，因报导称美国或推迟企业减税
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2017年11月8日 / 凌晨3点59分 / 1 天前

《全球汇市》美元普跌，因报导称美国或推迟企业减税

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆、欧元、澳元和新西兰元下跌
    * 美国公司税改革可能推迟实施的报导带来压力
    * 欧元得以从三个月低点回升
    * 新西兰元等待从新西兰央行政策决定中获得近期指引

    路透东京11月8日 - 美元周三全线下跌，因媒体报导暗示美国企业减税的实施可能推迟，这是讨论中的美国税改计划的核心内容之一。
    
    美国华盛顿邮报周二援引未具名消息人士报导称，参议院共和党领导人考虑将下调公司税这一重要计划推迟一年实施，以符合参议院规定。

    美元指数10月底升至三个月高点，受围绕美国总统特朗普政府发起的改革将带来减税、刺激经济和提高利率的预期扶助。
    
    不管是可能推迟实施减税，还是拟议的改革被淡化的可能性，往往都会对美元不利。
    
    “受华盛顿邮报的报导影响，美元兑欧元、日圆和澳元等多种货币均下跌，”大和证券驻东京的资深汇市策略师Yukio Ishizuki说。
    
    “暂时不会有重要经济数据公布，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选也已定下。因此美国税改计划已成为焦点，汇率可能会因税改相关消息而波动。”

    美元兑日圆      跌0.2%至113.800，脱离周一触及的八个月高点114.735。
    
    欧元兑美元      涨0.1%至1.1597，自隔夜所及的三个月低位1.1553温和反弹。
    
    欧元在过去几周稳步走弱，因欧洲央行和美联储货币政策背离而承压。
    
    美元指数      跌0.1%至94.844，因美国公债收益率(殖利率)持续下滑。
    
    美国10年期公债收益率           在10月末触及接近2.477%的七个月高点，随后稳步下滑，目前接近上日触及的三周低点2.304%。
    
    澳元兑美元        涨0.1%至0.7654美元，扳回上日部分跌幅。上日受大宗商品价格下滑拖累，澳元跌0.6%。

    其他大宗商品货币亦受到原油价格下跌的打压。加元兑美元        变动不大，报1.27
67加元，上日大跌0.6%。
    
    新西兰元兑美元涨0.1%至0.6909，上日跌0.6%。
    
    短线关注新西兰央行定于周四早间公布的货币政策决定。

    分析师称，最近数据不错，该央行很可能表达对经济的信心，不过近期的政府变动增加
了很大的不确定性。  
    
    “升息预期很难深植人心，令新西兰元上档受限，而工党联合政府主导的重新定义央行
角色的进程才刚要开始，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1595  1.1585  +0.09 +10.29  1.0513
    美元/日圆                   113.80  114.00  -0.18  -2.63  116.87
    欧元/日圆                   131.96  132.10  -0.11  +7.16  123.14
    美元/瑞郎                   0.9988  0.9998  -0.10  -1.87  1.0178
    英镑/美元                   1.3169  1.3165  +0.03  +6.75  1.2336
    美元/加元                   1.2766  1.2772  -0.05  -4.94  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6405  6.6393  +0.02  -4.76  6.9726
    澳元/美元                   0.7645  0.7644  +0.01  +5.96  0.7215
    新西兰元/美元               0.6901  0.6899  +0.03  -0.58  0.6941
    澳元/日圆                   87.010  87.150  -0.16  +3.19  84.320
    新西兰元/日圆               78.560  78.660  -0.13  -3.22  81.170
    英镑/日圆                   149.88  150.07  -0.13  +4.07  144.02
    澳元/新西兰元               1.1075  1.1073  +0.02  +6.66  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/刘雪红/侯雪苹/张明钧; 审校 许娜/郑茵/李爽/李春喜)

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