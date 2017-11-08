《全球汇市》美元普跌，因报导称美国或推迟企业减税

* 美元兑日圆、欧元、澳元和新西兰元下跌 * 美国公司税改革可能推迟实施的报导带来压力 * 欧元得以从三个月低点回升 * 新西兰元等待从新西兰央行政策决定中获得近期指引 路透东京11月8日 - 美元周三全线下跌，因媒体报导暗示美国企业减税的实施可能推迟，这是讨论中的美国税改计划的核心内容之一。 美国华盛顿邮报周二援引未具名消息人士报导称，参议院共和党领导人考虑将下调公司税这一重要计划推迟一年实施，以符合参议院规定。 美元指数10月底升至三个月高点，受围绕美国总统特朗普政府发起的改革将带来减税、刺激经济和提高利率的预期扶助。 不管是可能推迟实施减税，还是拟议的改革被淡化的可能性，往往都会对美元不利。 “受华盛顿邮报的报导影响，美元兑欧元、日圆和澳元等多种货币均下跌，”大和证券驻东京的资深汇市策略师Yukio Ishizuki说。 “暂时不会有重要经济数据公布，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选也已定下。因此美国税改计划已成为焦点，汇率可能会因税改相关消息而波动。” 美元兑日圆 跌0.2%至113.800，脱离周一触及的八个月高点114.735。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1597，自隔夜所及的三个月低位1.1553温和反弹。 欧元在过去几周稳步走弱，因欧洲央行和美联储货币政策背离而承压。 美元指数 跌0.1%至94.844，因美国公债收益率(殖利率)持续下滑。 美国10年期公债收益率 在10月末触及接近2.477%的七个月高点，随后稳步下滑，目前接近上日触及的三周低点2.304%。 澳元兑美元 涨0.1%至0.7654美元，扳回上日部分跌幅。上日受大宗商品价格下滑拖累，澳元跌0.6%。 其他大宗商品货币亦受到原油价格下跌的打压。加元兑美元 变动不大，报1.27 67加元，上日大跌0.6%。 新西兰元兑美元涨0.1%至0.6909，上日跌0.6%。 短线关注新西兰央行定于周四早间公布的货币政策决定。 分析师称，最近数据不错，该央行很可能表达对经济的信心，不过近期的政府变动增加 了很大的不确定性。 “升息预期很难深植人心，令新西兰元上档受限，而工党联合政府主导的重新定义央行 角色的进程才刚要开始，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1595 1.1585 +0.09 +10.29 1.0513 美元/日圆 113.80 114.00 -0.18 -2.63 116.87 欧元/日圆 131.96 132.10 -0.11 +7.16 123.14 美元/瑞郎 0.9988 0.9998 -0.10 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.3169 1.3165 +0.03 +6.75 1.2336 美元/加元 1.2766 1.2772 -0.05 -4.94 1.3430 美元/离岸人民币 6.6405 6.6393 +0.02 -4.76 6.9726 澳元/美元 0.7645 0.7644 +0.01 +5.96 0.7215 新西兰元/美元 0.6901 0.6899 +0.03 -0.58 0.6941 澳元/日圆 87.010 87.150 -0.16 +3.19 84.320 新西兰元/日圆 78.560 78.660 -0.13 -3.22 81.170 英镑/日圆 149.88 150.07 -0.13 +4.07 144.02 澳元/新西兰元 1.1075 1.1073 +0.02 +6.66 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/刘雪红/侯雪苹/张明钧; 审校 许娜/郑茵/李爽/李春喜)