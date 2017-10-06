《全球汇市》美元有望连续第四周收高，因投资者削减空仓

* 美国非农就业数据是今日事件风险 * 英镑为汇市最大输家 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月6日 - 美元周五上扬，有望连续第五周收高，因投资者愈发认为利率市场价格低估了美国未来数月升息的可能性，从而削减部分美元空仓。 美国经济数据强劲、可能推出减税措施、以及在美联储现任主席叶伦去职后，市场预计总统将任命一位鹰派人士任职美联储主席，这些因素在最近几周推升了美元。 “一些空头仓位被削减，因市场逐渐认为，债市并未反映美联储升息步伐或许超出目前预期的可能性，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Thu Lan Nguyen称。 本周对逾60位策略师的调查显示，三个月、六个月以及12个月后美元最好的表现大概也就是守住目前的水准，对美元汇率预估大体没变，暗示当前的涨势恐怕将是短暂的。 但一些交易商认为，当前美元涨势或许会持续更久，尤其是如果美国未来几个月推进税改，或是总统特朗普任命一位鹰派美联储主席的话。 Oxford Economics认为瓦尔许担任下任美联储主席的可能性为40%。市场愈发认为他是一位鹰派人士。 不过期货市场反映未来12个月加息两次的概率仅为40%，而如果美国经济数据改善，那么这一概率或许会大幅变化，从而带动美国公债收益率和美元走升。 美元指数 周五小升0.2%至94.097；盘中曾一度升至94.112，为8月中旬以来最高。 上一次美元连续四周上涨还是在2-3月，当时市场对美国税改预期抱有极大的热情，但之后的几个月美元下跌逾10%，因相关预期消退。 短线焦点将是周五稍晚公布的美国9月非农就业报告。报告料显示就业岗位增幅放缓，反映飓风哈维及伊尔玛的影响。 路透调查显示，美国9月非农就业岗位料增加9万个，8月增加了15.6万个。 英镑 盘初下滑0.4%至一个月低点1.3063，英国政府高层可能出现的权力之争引发担忧。 英国政坛对特雷莎梅(文翠珊)是否仍适合担任首相的意见分歧周五公开化。她的盟友称应继续由特雷莎梅来带领国家，但前保守党主席夏博思却说有30名议员支持把她换下。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1686 1.1710 -0.20 +11.16 1.0513 美元/日圆 113.00 112.81 +0.17 -3.31 116.87 欧元/日圆 132.07 132.11 -0.03 +7.25 123.14 美元/瑞郎 0.9797 0.9781 +0.16 -3.74 1.0178 英镑/美元 1.3077 1.3117 -0.30 +6.01 1.2336 美元/加元 1.2592 1.2563 +0.23 -6.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.6546 6.6539 +0.01 -4.56 6.9726 澳元/美元 0.7761 0.7794 -0.42 +7.57 0.7215 新西兰元/美元 0.7093 0.7113 -0.28 +2.19 0.6941 欧元/瑞郎 1.1450 1.1454 -0.03 +6.84 1.0717 欧元/英镑 0.8935 0.8925 +0.11 +4.90 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5309 9.5327 -0.02 -0.51 9.5799 美元/挪威克朗 8.0322 8.0025 +0.37 -7.00 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 许娜/于春红/王洋/孙茉莉/张明钧/蔡美珍; )