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《全球汇市》美元有望连续第四周收高，因投资者削减空仓
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2017年10月6日 / 早上7点26分 / 15 天内

《全球汇市》美元有望连续第四周收高，因投资者削减空仓

3 分钟阅读

    * 美国非农就业数据是今日事件风险
    * 英镑为汇市最大输家
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月6日 - 美元周五上扬，有望连续第五周收高，因投资者愈发认为利率市场价格低估了美国未来数月升息的可能性，从而削减部分美元空仓。

    美国经济数据强劲、可能推出减税措施、以及在美联储现任主席叶伦去职后，市场预计总统将任命一位鹰派人士任职美联储主席，这些因素在最近几周推升了美元。
    
    “一些空头仓位被削减，因市场逐渐认为，债市并未反映美联储升息步伐或许超出目前预期的可能性，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Thu Lan Nguyen称。
    
    本周对逾60位策略师的调查显示，三个月、六个月以及12个月后美元最好的表现大概也就是守住目前的水准，对美元汇率预估大体没变，暗示当前的涨势恐怕将是短暂的。            
    
    但一些交易商认为，当前美元涨势或许会持续更久，尤其是如果美国未来几个月推进税改，或是总统特朗普任命一位鹰派美联储主席的话。

    Oxford Economics认为瓦尔许担任下任美联储主席的可能性为40%。市场愈发认为他是一位鹰派人士。
    
    不过期货市场反映未来12个月加息两次的概率仅为40%，而如果美国经济数据改善，那么这一概率或许会大幅变化，从而带动美国公债收益率和美元走升。
    
    美元指数      周五小升0.2%至94.097；盘中曾一度升至94.112，为8月中旬以来最高。
    
    上一次美元连续四周上涨还是在2-3月，当时市场对美国税改预期抱有极大的热情，但之后的几个月美元下跌逾10%，因相关预期消退。

    短线焦点将是周五稍晚公布的美国9月非农就业报告。报告料显示就业岗位增幅放缓，反映飓风哈维及伊尔玛的影响。
    
    路透调查显示，美国9月非农就业岗位料增加9万个，8月增加了15.6万个。
    
    英镑        盘初下滑0.4%至一个月低点1.3063，英国政府高层可能出现的权力之争引发担忧。

    英国政坛对特雷莎梅(文翠珊)是否仍适合担任首相的意见分歧周五公开化。她的盟友称应继续由特雷莎梅来带领国家，但前保守党主席夏博思却说有30名议员支持把她换下。            

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1686  1.1710  -0.20 +11.16  1.0513
    美元/日圆                   113.00  112.81  +0.17  -3.31  116.87
    欧元/日圆                   132.07  132.11  -0.03  +7.25  123.14
    美元/瑞郎                   0.9797  0.9781  +0.16  -3.74  1.0178
    英镑/美元                   1.3077  1.3117  -0.30  +6.01  1.2336
    美元/加元                   1.2592  1.2563  +0.23  -6.24  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6546  6.6539  +0.01  -4.56  6.9726
    澳元/美元                   0.7761  0.7794  -0.42  +7.57  0.7215
    新西兰元/美元               0.7093  0.7113  -0.28  +2.19  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1450  1.1454  -0.03  +6.84  1.0717
    欧元/英镑                   0.8935  0.8925  +0.11  +4.90  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5309  9.5327  -0.02  -0.51  9.5799
    美元/挪威克朗               8.0322  8.0025  +0.37  -7.00  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 许娜/于春红/王洋/孙茉莉/张明钧/蔡美珍; )

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