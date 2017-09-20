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《全球汇市》美元横向波动，投资者翘首以待美联储政策信号
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2017年9月20日 / 凌晨5点26分 / 1 个月前

《全球汇市》美元横向波动，投资者翘首以待美联储政策信号

3 分钟阅读

    * 特朗普在联合国就朝鲜问题发表激烈言论，日圆不为所动
    * 美联储料宣布缩表计划
    * 强势欧元导致欧洲央行官员的看法出现分歧--消息人士

    路透东京9月20日 - 美元周三走势颤颤巍巍，兑其他主要货币横向波动，因投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果出炉。美联储预计将宣布缩减4.2万亿(兆)美元债券持仓的计划。
    
    美元指数      微跌0.1%至91.739，但仍远高于9月8日所及逾两年半低点91.011。

    美联储会议前市场谨慎情绪占据主导，这使部分投资者不愿更加大幅地调整其仓位，尽管美国总统特朗普隔夜发表强硬讲话后，朝鲜半岛紧张局势可能加剧。
    
    分析师预计，美联储决策者将在周三稍后结束的为期两天的会议上宣布，将从10月开始削减月度购债规模，并且不排除在12月12-13日会议上升息的可能。
    
    三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称，“市场波动不大，美联储会议前投资者惴惴不安，目光牢牢地锁定在”反映美联储官员对未来利率预期的“点阵图上”。
    
    “美联储会议之前投资者的心脏‘怦怦乱跳’，”她表示。
    
    美元兑日圆     小跌0.1%至111.45日圆，但仍接近隔夜所及八周高位111.88日圆。

    外汇市场对美国总统特朗普周二在联合国大会的演说反应不大。特朗普在演说中称，除非朝鲜放弃核挑战，否则美国将不得不“彻底毁灭”朝鲜。            

    “市场似乎没有出现强烈的避险情绪，即便是在特朗普发表言论之后，”Brown Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata称。

    由于日本的净债权国地位，加上人们预期日本投资者在危机时期会汇回资产，日圆在经济及政治不确定时期通常都受益。

    但在本周，Murata称，日本首相安倍晋三考虑最早于下月提前选举，是影响日圆的主要因素。

    多位日本政府消息人士周二表示，首相安倍晋三在下个月提前国会改选的主要竞选政见，料将包括承诺投入教育及托儿支出、对朝鲜维持强硬立场、及修改和平宪法。            

    “安倍的政策评论应会支持美元/日圆，”Murata并称，若美元/日圆能够升破112.20附近的200日均线，则下道目标将是115。
    
    日本央行周四将公布政策决议，一般普遍预期将维持不变，因尽管日本经济温和复苏，通胀仍然乏力。
    
    欧元/美元      升0.1%，至1.2007美元，升向9月8日触及的2015年1月以来高位1.2092。
    
    六位消息人士对路透表示，欧洲央行(ECB)决策者对于是否在10月会议上敲定结束印钞计划的明确时间看法分歧，他们很有可能至少保留再度延长购债操作的选项。
    
    欧洲央行管委会了解决策层想法的消息人士称，欧元持续强势打压了通胀，导致欧洲央行决策者出现了分歧。            
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2011  1.1992  +0.16 +14.25  1.0513
    美元/日圆                   111.43  111.58  -0.13  -4.65  116.87
    欧元/日圆                   133.84  133.82  +0.01  +8.69  123.14
    美元/瑞郎                   0.9607  0.9625  -0.19  -5.61  1.0178
    英镑/美元                   1.3515  1.3507  +0.06  +9.56  1.2336
    美元/加元                   1.2280  1.2288  -0.07  -8.56  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5664  6.5837  -0.26  -5.83  6.9726
    澳元/美元                   0.8023  0.8009  +0.17 +11.20  0.7215
    新西兰元/美元               0.7315  0.7317  -0.03  +5.39  0.6941
    澳元/日圆                   89.400  89.370  +0.03  +6.02  84.320
    新西兰元/日圆               81.520  81.640  -0.15  +0.43  81.170
    英镑/日圆                   150.60  150.70  -0.07  +4.57  144.02
    澳元/新西兰元               1.0965  1.0942  +0.21  +5.61  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/许娜/张若琪/蔡美珍；审校 于春红/王颖/郑茵)

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