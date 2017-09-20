《全球汇市》美元横向波动，投资者翘首以待美联储政策信号

* 特朗普在联合国就朝鲜问题发表激烈言论，日圆不为所动 * 美联储料宣布缩表计划 * 强势欧元导致欧洲央行官员的看法出现分歧--消息人士 路透东京9月20日 - 美元周三走势颤颤巍巍，兑其他主要货币横向波动，因投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果出炉。美联储预计将宣布缩减4.2万亿(兆)美元债券持仓的计划。 美元指数 微跌0.1%至91.739，但仍远高于9月8日所及逾两年半低点91.011。 美联储会议前市场谨慎情绪占据主导，这使部分投资者不愿更加大幅地调整其仓位，尽管美国总统特朗普隔夜发表强硬讲话后，朝鲜半岛紧张局势可能加剧。 分析师预计，美联储决策者将在周三稍后结束的为期两天的会议上宣布，将从10月开始削减月度购债规模，并且不排除在12月12-13日会议上升息的可能。 三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称，“市场波动不大，美联储会议前投资者惴惴不安，目光牢牢地锁定在”反映美联储官员对未来利率预期的“点阵图上”。 “美联储会议之前投资者的心脏‘怦怦乱跳’，”她表示。 美元兑日圆 小跌0.1%至111.45日圆，但仍接近隔夜所及八周高位111.88日圆。 外汇市场对美国总统特朗普周二在联合国大会的演说反应不大。特朗普在演说中称，除非朝鲜放弃核挑战，否则美国将不得不“彻底毁灭”朝鲜。 “市场似乎没有出现强烈的避险情绪，即便是在特朗普发表言论之后，”Brown Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata称。 由于日本的净债权国地位，加上人们预期日本投资者在危机时期会汇回资产，日圆在经济及政治不确定时期通常都受益。 但在本周，Murata称，日本首相安倍晋三考虑最早于下月提前选举，是影响日圆的主要因素。 多位日本政府消息人士周二表示，首相安倍晋三在下个月提前国会改选的主要竞选政见，料将包括承诺投入教育及托儿支出、对朝鲜维持强硬立场、及修改和平宪法。 “安倍的政策评论应会支持美元/日圆，”Murata并称，若美元/日圆能够升破112.20附近的200日均线，则下道目标将是115。 日本央行周四将公布政策决议，一般普遍预期将维持不变，因尽管日本经济温和复苏，通胀仍然乏力。 欧元/美元 升0.1%，至1.2007美元，升向9月8日触及的2015年1月以来高位1.2092。 六位消息人士对路透表示，欧洲央行(ECB)决策者对于是否在10月会议上敲定结束印钞计划的明确时间看法分歧，他们很有可能至少保留再度延长购债操作的选项。 欧洲央行管委会了解决策层想法的消息人士称，欧元持续强势打压了通胀，导致欧洲央行决策者出现了分歧。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2011 1.1992 +0.16 +14.25 1.0513 美元/日圆 111.43 111.58 -0.13 -4.65 116.87 欧元/日圆 133.84 133.82 +0.01 +8.69 123.14 美元/瑞郎 0.9607 0.9625 -0.19 -5.61 1.0178 英镑/美元 1.3515 1.3507 +0.06 +9.56 1.2336 美元/加元 1.2280 1.2288 -0.07 -8.56 1.3430 美元/离岸人民币 6.5664 6.5837 -0.26 -5.83 6.9726 澳元/美元 0.8023 0.8009 +0.17 +11.20 0.7215 新西兰元/美元 0.7315 0.7317 -0.03 +5.39 0.6941 澳元/日圆 89.400 89.370 +0.03 +6.02 84.320 新西兰元/日圆 81.520 81.640 -0.15 +0.43 81.170 英镑/日圆 150.60 150.70 -0.07 +4.57 144.02 澳元/新西兰元 1.0965 1.0942 +0.21 +5.61 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/许娜/张若琪/蔡美珍；审校 于春红/王颖/郑茵)