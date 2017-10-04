《全球汇市》美元涨势停顿，市场对美联储下任主席人选猜测纷纷

* 有关鲍威尔更可能成为叶伦继任者的报导打击美元 * 市场已基本消化美联储12月升息的可能性 * 欧元走坚，但仍受到有关加泰罗尼亚局势担忧的拖累 路透东京10月4日 - 美元兑一篮子货币周三从一个半月高点回落，因市场猜测美国总统特朗普的下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选或许不及之前预计的另一位人选那样强硬。 Politico报导称，相比前美联储理事瓦尔许，美国财长努钦(Steven Mnuchin)更青睐的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。瓦尔许和鲍威尔上周都在白宫受到会见。 外界认为这两人都是接替叶伦的有力候选人，而鲍威尔被认为比瓦尔许立场更温和。瓦尔许过去曾批评美联储的购债计划。叶伦任期将于明年2月届满。 美元本周稍早上扬，因市场臆测瓦尔许可能是接任美联储主席一职的领先候选人， 且强劲的美国数据亦助美元一臂之力。 美联储候选人的立场较强硬，可能促使投资者押注货币政策的正常化步伐更为激进，美元将从中得益。 “美联储下任主席是汇市较长期的关注重点。”SMBC Trust bank资深汇市分析师Keiko Ninomiya指出。“而较短期来看，在本周稍后的美国就业数据出炉前，投资者都将保持谨慎。”她说。 美元指数 跌0.2%至93.433，脱离周二在美国强劲制造业数据推动下触及的一个半月高位93.92。 “美元近期上涨，因市场预期美联储12月加息并寄望减税，但市场已完全消化了所有利多消息，”巴克莱资深利率和外汇策略师Shinichiro Kadota表示。 “12月升息预期已在市场中得到反映，可我们还得看看是否会达成任何税改协议，”他补充说。 美元货币市场期货走势暗示12月升息的机率约为70%。 欧元兑美元 涨0.2%，报1.1764美元，脱离了周二触及的一个半月低点1.16955美元。 欧元亦受到围绕加泰罗尼亚政治和社会动荡的担忧影响。 西班牙国王菲利普六世周二谴责加泰罗尼亚的分裂主义领导人破坏民主规则，分裂加泰罗尼亚社会。而加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)称，该地区将在几天内宣布独立。 美元过去一周未能攻克113.25日圆附近阻力后，美元兑日圆 涨势亦告停滞。美元最新跌0.2%至112.64日圆。 日本选举前的不确定性也给该货币对的前景蒙阴。日本将在10月22日举行选举，东京都知事小池百合子筹组新党，对首相安倍晋三构成挑战。 英镑兑美元 小涨0.2%至1.3259，但本周以来仍下跌1.0%。 英镑隔夜跌至1.3222美元，创近三周以来最低水准，之前公布的数据显示，英国9月建筑业意外下降，这激起对英国退欧将引发经济不确定性的担忧。 英国脱欧事务大臣戴维斯周二表示，英国希望同欧盟协商出一份退欧协议，但同时也做好了在没有协议的情况下退出的准备。他在保守党年度大会上表示，政府不希望谈判失败，但官员们正在“制定紧急计划”以确保方方面面的情况都能考虑周到。此亦增添一股不确定的气息。 澳元从周二创下的三个月低点小幅反弹，周二下跌是因为澳洲央行对澳元升值恐拖累经济和通胀发出了预警。 澳元兑美元 日内涨0.2%至0.7856，脱离周二所及低点0.7785。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1768 1.1742 +0.22 +11.94 1.0513 美元/日圆 112.51 112.84 -0.29 -3.73 116.87 欧元/日圆 132.41 132.52 -0.08 +7.53 123.14 美元/瑞郎 0.9720 0.9736 -0.16 -4.50 1.0178 英镑/美元 1.3263 1.3234 +0.22 +7.51 1.2336 美元/加元 1.2463 1.2486 -0.18 -7.20 1.3430 美元/离岸人民币 6.6468 6.6666 -0.30 -4.67 6.9726 澳元/美元 0.7860 0.7834 +0.33 +8.94 0.7215 新西兰元/美元 0.7178 0.7157 +0.29 +3.41 0.6941 澳元/日圆 88.440 88.400 +0.05 +4.89 84.320 新西兰元/日圆 80.790 80.780 +0.01 -0.47 81.170 英镑/日圆 149.25 149.37 -0.08 +3.63 144.02 澳元/新西兰元 1.0947 1.0944 +0.03 +5.43 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 郑茵/张若琪/王兴亚/汪红英/许娜/白云)