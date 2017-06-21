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《全球汇市》美元涨势因油价下挫而停滞，英镑陷于两个月低位附近
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2017年6月21日 / 凌晨3点56分 / 2 个月内

《全球汇市》美元涨势因油价下挫而停滞，英镑陷于两个月低位附近

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元指数脱离一个月高位
    * 原油挫跌打压美债收益率，令美元承压
    * 加元与挪威克朗亦因油价下跌而承压
    * 英镑跌至两个月低位，因升息希望破灭

    路透东京6月21日 - 美元指数周三脱离一个月高位，因油价挫跌打压美债收益率；英镑走势蹒跚，此前英国央行总裁卡尼浇息了英国升息希望。

    美元指数      小跌0.05%至97.699。

    美元指数周二曾触及一个月高位97.871，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息后，2017年还会再次升息的预期激励美元多头。
    
    但能支撑美元的美国公债收益率(殖利率)反弹走势隔夜停止，美元的涨势陷入停滞。
    
    美国10年期公债收益率           周二跟随油价跌势大幅下滑，回吐美联储敞开今年再次升息大门后录得的大部分涨幅。
    
    “油价下滑削弱通胀压力，进而阻止美国收益率上升，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。

    “首先是美国通胀指标一直不够强劲。如今油价下滑，将削弱对美国能源业的信心，从而给美元造成更大的压力。”
    
    欧元兑美元      持稳在1.1137美元，隔夜曾回落至三周低位1.1119。
    
    美元兑日圆      跌0.2%，报111.220日圆，脱离周二所及的近一个月高点111.790。
    
    尽管美元升势或已停止，但一些人预期跌势将有限，美元最终料重拾升势。
    
    “美元人气可能没有很高，但鉴于欧洲央行和日本央行的低利率政策，市场人士也没有强烈的动机去买入日圆或欧元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深外汇策略师Masashi Murata表示。

    “鉴于美股持于纪录高位附近，美联储似乎决定要升息，市场不大可能急于对美国做出负面评判。”
    
    英镑几无变动        ，报1.2630美元。英镑海外市场下跌0.9%，触及两个月低点1.2603美元。
    
    英镑徘徊在两个月低点附近，周二英国央行总裁卡尼表示，现在不是升息的时机。上周的英国央行会议上，八名货币政策委员中有三名投票支持升息，提升了该行近期收紧政策的希望。
    
    大宗商品相关货币也处于守势，昨晚油价受供应过剩担忧打击，跌至九个月低点。
    
    挪威克朗兑美元      徘徊在五周低点附近，周二下跌0.5%左右。

    加元/美元        隔夜下跌约0.35%，周三续跌至1.3277加元。
    
    加元进一步脱离一周前触及的三个半月高点1.3165加元，当时加拿大央行总裁表示支持升息。
    
    澳元/美元        跌0.1%至0.7574美元。新西兰元/美元        跌0.2%至0.7228美元。
    
    布兰特原油       周二收于七个月低位，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。            
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1136  1.1134  +0.02  +5.93  1.0513
    美元/日圆                   111.21  111.42  -0.19  -4.84  116.87
    欧元/日圆                   123.83  124.09  -0.21  +0.56  123.14
    美元/瑞郎                   0.9743  0.9750  -0.07  -4.27  1.0178
    英镑/美元                   1.2631  1.2629  +0.02  +2.39  1.2336
    美元/加元                   1.3270  1.3264  +0.05  -1.19  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8275  6.8224  +0.07  -2.08  6.9726
    澳元/美元                   0.7564  0.7579  -0.20  +4.84  0.7215
    新西兰元/美元               0.7226  0.7239  -0.18  +4.11  0.6941
    澳元/日圆                   84.150  84.480  -0.39  -0.20  84.320
    新西兰元/日圆               80.380  80.680  -0.37  -0.97  81.170
    英镑/日圆                   140.48  140.73  -0.18  -2.46  144.02
    澳元/新西兰元               1.0468  1.0464  +0.04  +0.82  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/刘秀红/戴素萍/李春喜；审校 孙茉莉/王丽鑫/高琦/艾茂林/龚芳)

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