《全球汇市》美元涨势因油价下挫而停滞，英镑陷于两个月低位附近

* 美元指数脱离一个月高位 * 原油挫跌打压美债收益率，令美元承压 * 加元与挪威克朗亦因油价下跌而承压 * 英镑跌至两个月低位，因升息希望破灭 路透东京6月21日 - 美元指数周三脱离一个月高位，因油价挫跌打压美债收益率；英镑走势蹒跚，此前英国央行总裁卡尼浇息了英国升息希望。 美元指数 小跌0.05%至97.699。 美元指数周二曾触及一个月高位97.871，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息后，2017年还会再次升息的预期激励美元多头。 但能支撑美元的美国公债收益率(殖利率)反弹走势隔夜停止，美元的涨势陷入停滞。 美国10年期公债收益率 周二跟随油价跌势大幅下滑，回吐美联储敞开今年再次升息大门后录得的大部分涨幅。 “油价下滑削弱通胀压力，进而阻止美国收益率上升，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。 “首先是美国通胀指标一直不够强劲。如今油价下滑，将削弱对美国能源业的信心，从而给美元造成更大的压力。” 欧元兑美元 持稳在1.1137美元，隔夜曾回落至三周低位1.1119。 美元兑日圆 跌0.2%，报111.220日圆，脱离周二所及的近一个月高点111.790。 尽管美元升势或已停止，但一些人预期跌势将有限，美元最终料重拾升势。 “美元人气可能没有很高，但鉴于欧洲央行和日本央行的低利率政策，市场人士也没有强烈的动机去买入日圆或欧元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深外汇策略师Masashi Murata表示。 “鉴于美股持于纪录高位附近，美联储似乎决定要升息，市场不大可能急于对美国做出负面评判。” 英镑几无变动 ，报1.2630美元。英镑海外市场下跌0.9%，触及两个月低点1.2603美元。 英镑徘徊在两个月低点附近，周二英国央行总裁卡尼表示，现在不是升息的时机。上周的英国央行会议上，八名货币政策委员中有三名投票支持升息，提升了该行近期收紧政策的希望。 大宗商品相关货币也处于守势，昨晚油价受供应过剩担忧打击，跌至九个月低点。 挪威克朗兑美元 徘徊在五周低点附近，周二下跌0.5%左右。 加元/美元 隔夜下跌约0.35%，周三续跌至1.3277加元。 加元进一步脱离一周前触及的三个半月高点1.3165加元，当时加拿大央行总裁表示支持升息。 澳元/美元 跌0.1%至0.7574美元。新西兰元/美元 跌0.2%至0.7228美元。 布兰特原油 周二收于七个月低位，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1136 1.1134 +0.02 +5.93 1.0513 美元/日圆 111.21 111.42 -0.19 -4.84 116.87 欧元/日圆 123.83 124.09 -0.21 +0.56 123.14 美元/瑞郎 0.9743 0.9750 -0.07 -4.27 1.0178 英镑/美元 1.2631 1.2629 +0.02 +2.39 1.2336 美元/加元 1.3270 1.3264 +0.05 -1.19 1.3430 美元/离岸人民币 6.8275 6.8224 +0.07 -2.08 6.9726 澳元/美元 0.7564 0.7579 -0.20 +4.84 0.7215 新西兰元/美元 0.7226 0.7239 -0.18 +4.11 0.6941 澳元/日圆 84.150 84.480 -0.39 -0.20 84.320 新西兰元/日圆 80.380 80.680 -0.37 -0.97 81.170 英镑/日圆 140.48 140.73 -0.18 -2.46 144.02 澳元/新西兰元 1.0468 1.0464 +0.04 +0.82 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/刘秀红/戴素萍/李春喜；审校 孙茉莉/王丽鑫/高琦/艾茂林/龚芳)