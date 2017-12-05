《全球汇市》美元涨势放缓，关注美国税改进展

* 美元涨势放缓，美元/日圆未能守在113.00上方 * 关注美国参众两院的税改协商，寻求美元走向的线索 * 澳元小涨，预计澳洲央行维持利率不变 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透东京12月5日 - 美元周二兑主要货币守住温和涨幅，但周初的涨势开始放缓，因市场关注美国税改的下一阶段进展，以从中寻找美元走势的线索。 美元/日圆 微涨至112.500。 美元兑日圆上日攀升至两周半高点113.090日圆，受美国参议院周末通过税改议案提振。 但美元未能持守在113.000日圆上方。美国参议院目前必须让自己版本的议案与众议院通过的议案协调一致，而该程序在推进过程中可能会面临一些阻力。 “在(共和党参议员)麦凯恩上周表示支持时，对于参议院通过税改议案的大部分热情已被市场消化，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。该策略师还称，这解释了美元为何会丧失动能。 “参众两院就议案将要展开的磋商，可能决定本周美元的走向。” 欧元兑美元 持稳于1.1867，隔夜下跌0.3%。 美元指数 基本持平，报93.113，上日涨0.3%左右。 英镑兑美元 也持稳于1.3474，上日宽幅震荡。 英镑周一最初飙升至1.3538美元，寄望于英国与欧盟之间的退欧谈判将取得进展。但在欧盟执委会主席贾克和英国首相特雷莎梅未能达成协议之后，英镑下挫至1.3415。 澳元兑美元 小涨0.1%，至0.7603美元。 市场静待澳洲央行今日稍晚将发布的利率决议。路透调查显示，澳洲央行料将维持利率在1.5%的纪录低点不变。 新西兰元兑美元 攀升0.1%至0.6866美元，周一则跌0.4%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1867 1.1864 +0.03 +12.88 1.0513 美元/日圆 112.53 112.40 +0.12 -3.71 116.87 欧元/日圆 133.53 133.35 +0.13 +8.44 123.14 美元/瑞郎 0.9844 0.9848 -0.04 -3.28 1.0178 英镑/美元 1.3475 1.3478 -0.02 +9.23 1.2336 美元/加元 1.2665 1.2668 -0.02 -5.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.6148 6.6152 -0.01 -5.13 6.9726 澳元/美元 0.7619 0.7598 +0.28 +5.60 0.7215 新西兰元/美元 0.6884 0.6856 +0.41 -0.82 0.6941 澳元/日圆 85.780 85.410 +0.43 +1.73 84.320 新西兰元/日圆 77.490 77.070 +0.54 -4.53 81.170 英镑/日圆 151.62 151.51 +0.07 +5.28 144.02 澳元/新西兰元 1.1064 1.1066 -0.02 +6.56 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/候雪苹/王兴亚/龚芳; 审校 李婷仪/王丽鑫)