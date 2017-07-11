《全球汇市》美元涨势放缓，因主权债收益率涨势暂歇

* 欧元区债券收益率涨势暂停 * 投资者等待从美联储主席叶伦的讲话中获得线索 * 美国和日本收益率之差扩大，料支撑美元/日圆 * 英镑将从英国央行副总裁布罗德班特的讲话中寻找指引 路透东京7月11日 - 美元兑其他主要货币的涨势在周二早盘放缓，因主权债收益率涨势暂歇，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话，以期从中获得有关政策走向的新线索。 美元兑日圆 涨0.1%至114.160日圆，隔夜曾升至两个月高点114.300。 欧元兑美元 几无变动，报1.1397美元，上日微跌约0.1%。 “美元走势受抑，因为德国公债收益率大涨态势隔夜停止，拖累美债收益率下跌。债券收益率近期涨势似乎过度，我们看到出现一些修正，”大和证券资深汇市策略师Yukio Ishizuki表示。 投资者在过去两周抛售欧元区公债，因预期欧洲央行将尽早撤出非常规刺激措施。由此导致的欧元区收益率大涨，也帮助指标美债收益率周五攀升至两个月高点。 日本公债收益率同样追随美国和欧元区公债而上扬。不过，上周日本央行采取干预措施，通过特别购债操作令日债收益率涨势暂停，旨在维持收益率在零附近。 由于美债收益率自由上涨，10年期美债与日债的利差扩大至两个月最阔水准，协助美元兑日圆走强。 大和证券的Ishizuki表示，“在日本央行出重拳阻止收益率上升后，日债收益率动弹不得，为美日收益率之差走阔敞开大门。” 外汇的下一个重大交投线索是美联储主席叶伦的讲话。叶伦将在周三和周四进行半年度听证演说。 有上周五相对强健的美国非农就业报告作为后盾，美元多头指望叶伦维持其强硬立场。 英镑兑美元 几无变动，报1.2880美元，和隔夜触及的两周低位1.2855相去不远。此前一系列乏善可陈的数据令投资人质疑，是否英国央行真的像近期预警的那样，处于升息的边缘。 英国央行副总裁布罗德班特将于今日稍晚发表演说，让投资人有机会得知这名政策决策者的看法。 澳元兑美元 持平，报0.7606美元；新西兰元兑美元 下跌0.3%至0.7254美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1395 1.1399 -0.04 +8.39 1.0513 美元/日圆 114.21 114.03 +0.16 -2.28 116.87 欧元/日圆 130.13 129.96 +0.13 +5.68 123.14 美元/瑞郎 0.9663 0.9655 +0.08 -5.06 1.0178 英镑/美元 1.2875 1.2875 +0.00 +4.37 1.2336 美元/加元 1.2892 1.2888 +0.03 -4.01 1.3430 美元/离岸人民币 6.8061 6.8055 +0.01 -2.39 6.9726 澳元/美元 0.7602 0.7605 -0.04 +5.36 0.7215 新西兰元/美元 0.7251 0.7270 -0.26 +4.47 0.6941 澳元/日圆 86.850 86.730 +0.14 +3.00 84.320 新西兰元/日圆 82.840 82.930 -0.11 +2.06 81.170 英镑/日圆 147.05 146.87 +0.12 +2.10 144.02 澳元/新西兰元 1.0482 1.0451 +0.30 +0.95 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王兴亚/戴素萍 审校 龚芳/徐文焰/王颖)