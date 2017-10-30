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《全球汇市》美元涨势暂歇，关注美联储会议
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2017年10月30日 / 上午9点06分 / 更新于 1 天内

《全球汇市》美元涨势暂歇，关注美联储会议

3 分钟阅读

    * 欧元反弹，因政治担忧缓解
    * 美元净空仓一个月来减半
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月30日 - 继上周录得今年以来最大周线涨幅后，美元周一下滑，因投资者选择在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周会议之前获利了结。市场等待观察强劲数据会否激发美联储更为鹰派的立场。
    
    据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周削减美元空仓至将近三个月以来低位80亿美元，约为一个月以前的一半。            
    
    投资者对美元的看法近几周发生重大转变，归功于强劲数据表现以及对于美联储将会有偏鹰派新主席的预期。

    “我觉得市场上的美元布仓情况已变得更为平衡，我们需要通胀数据有一些意外表现才能让美元从这里推高，”法国农业信贷集团外汇策略师Manuel Oliveri称。
    
    美元指数      跌0.2%至94.70，但距周五触及的三个月高点95.150仍不是很远。
    
    周五出炉的数据显示，7-9月美国国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.0%，超过预期，且为2014年以来首次连续两个季度增速不低于3.0%。            
    
    与此同时，欧元兑美元         涨0.2%至1.1632美元，此前西班牙公债收益率下跌，因周末调查显示加泰罗尼亚分离主义阵营在12月的地方选举中可能将丧失多数优势，这缓解市场的紧张情绪。
    
    作为今年表现最佳的币种之一，欧元在近几周受到冲击，因欧洲央行的鸽派立场以及加泰罗尼亚局势动荡，促使部分投资者获利了结。

    美元兑日圆         基本持平报113.58日圆，上周五曾触及三个月高位114.45日圆。

    在周二结束的两天会议上，日本央行料将保持承诺不变，维持短期利率目标在负0.1%、10年期日债收益率目标在零水平左右。            

    日本央行总裁黑田东彦的任期将于明年4月结束，日经新闻周六报导，在下任央行总裁人选中黑田东彦处于领先，
    
    日本首相安倍晋三在本月的众议院大选中赢得胜利，这令外界更加预期，作为“安倍经济学”主要支柱之一的日本央行超宽松政策都将持续下去，因通胀率仍远低于央行目标。日本9月核心消费者物价指数(CPI)同比攀升0.7%。

                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1629  1.1608  +0.18 +10.62  1.0513
    美元/日圆                   113.62  113.67  -0.04  -2.78  116.87
    欧元/日圆                   132.14  131.91  +0.17  +7.31  123.14
    美元/瑞郎                   0.9977  0.9975  +0.02  -1.97  1.0178
    英镑/美元                   1.3158  1.3127  +0.24  +6.66  1.2336
    美元/加元                   1.2818  1.2805  +0.10  -4.56  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6471  6.6465  +0.01  -4.67  6.9726
    澳元/美元                   0.7681  0.7676  +0.07  +6.46  0.7215
    新西兰元/美元               0.6856  0.6879  -0.33  -1.22  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1604  1.1584  +0.17  +8.28  1.0717
    欧元/英镑                   0.8838  0.8840  -0.02  +3.76  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7013  9.6929  +0.09  +1.27  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1442  8.1449  -0.01  -5.71  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 侯雪苹/刘秀红/孙茉莉; 审校 张明钧/蔡美珍/汪红英)

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