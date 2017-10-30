《全球汇市》美元涨势暂歇，关注美联储会议

* 欧元反弹，因政治担忧缓解 * 美元净空仓一个月来减半 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月30日 - 继上周录得今年以来最大周线涨幅后，美元周一下滑，因投资者选择在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周会议之前获利了结。市场等待观察强劲数据会否激发美联储更为鹰派的立场。 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周削减美元空仓至将近三个月以来低位80亿美元，约为一个月以前的一半。 投资者对美元的看法近几周发生重大转变，归功于强劲数据表现以及对于美联储将会有偏鹰派新主席的预期。 “我觉得市场上的美元布仓情况已变得更为平衡，我们需要通胀数据有一些意外表现才能让美元从这里推高，”法国农业信贷集团外汇策略师Manuel Oliveri称。 美元指数 跌0.2%至94.70，但距周五触及的三个月高点95.150仍不是很远。 周五出炉的数据显示，7-9月美国国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.0%，超过预期，且为2014年以来首次连续两个季度增速不低于3.0%。 与此同时，欧元兑美元 涨0.2%至1.1632美元，此前西班牙公债收益率下跌，因周末调查显示加泰罗尼亚分离主义阵营在12月的地方选举中可能将丧失多数优势，这缓解市场的紧张情绪。 作为今年表现最佳的币种之一，欧元在近几周受到冲击，因欧洲央行的鸽派立场以及加泰罗尼亚局势动荡，促使部分投资者获利了结。 美元兑日圆 基本持平报113.58日圆，上周五曾触及三个月高位114.45日圆。 在周二结束的两天会议上，日本央行料将保持承诺不变，维持短期利率目标在负0.1%、10年期日债收益率目标在零水平左右。 日本央行总裁黑田东彦的任期将于明年4月结束，日经新闻周六报导，在下任央行总裁人选中黑田东彦处于领先， 日本首相安倍晋三在本月的众议院大选中赢得胜利，这令外界更加预期，作为“安倍经济学”主要支柱之一的日本央行超宽松政策都将持续下去，因通胀率仍远低于央行目标。日本9月核心消费者物价指数(CPI)同比攀升0.7%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1629 1.1608 +0.18 +10.62 1.0513 美元/日圆 113.62 113.67 -0.04 -2.78 116.87 欧元/日圆 132.14 131.91 +0.17 +7.31 123.14 美元/瑞郎 0.9977 0.9975 +0.02 -1.97 1.0178 英镑/美元 1.3158 1.3127 +0.24 +6.66 1.2336 美元/加元 1.2818 1.2805 +0.10 -4.56 1.3430 美元/离岸人民币 6.6471 6.6465 +0.01 -4.67 6.9726 澳元/美元 0.7681 0.7676 +0.07 +6.46 0.7215 新西兰元/美元 0.6856 0.6879 -0.33 -1.22 0.6941 欧元/瑞郎 1.1604 1.1584 +0.17 +8.28 1.0717 欧元/英镑 0.8838 0.8840 -0.02 +3.76 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7013 9.6929 +0.09 +1.27 9.5799 美元/挪威克朗 8.1442 8.1449 -0.01 -5.71 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 侯雪苹/刘秀红/孙茉莉; 审校 张明钧/蔡美珍/汪红英)