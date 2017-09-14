《全球汇市》美元涨势暂歇，市场关注美国通胀数据

* 美元/日圆触及四周高点后持稳 * 关注周四晚间出炉的美国CPI数据 * 英国央行宣布货币政策决定前英镑持稳 * 澳元受8月就业数据提振略微上涨 路透新加坡/东京9月14日 - 美元的上涨之势周四告一段落，交易员等待美国今天稍晚公布的通胀率数据，以寻找美联储是否会维持逐渐收紧信贷步调的线索。 澳元略微上涨，此前澳洲公布的就业报告显示8月就业增幅创下两年最高，不过在中国公布的经济数据不及预期之后，澳元略微削减涨幅。 美元兑日圆 报110.47日圆，与周三美国尾盘水准持平，之前曾升至8月16日以来最高位110.735。 美元兑日圆上周曾跌至10个月低点107.32，因市场对飓风伊尔玛和朝鲜局势感到担忧，但随着风险偏好升温，且美国公债收益率微涨，美元兑日圆本周上涨。 对美国总统特朗普税改计划重燃的希望也进一步提振了美元，为了进行一项重大的全面税改，特朗普正在与反对降低富人税负的民主党人士加强沟通；另外，国会的共和党人设定了公布其税改计划的时间表。 “特朗普似乎更加关注与民主党的关系。市场乐见此事，他似乎从医改议案失败中得到了教训，”法国兴业银行的外汇交易负责人Kyosuke Suzuki说。 市场的短期焦点放在美国周四稍晚将发布的通胀数据，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在考虑下一次升息的时间时，将密切关注通胀情况。 “市场对美联储政策的预期略微变得鸽派一些，因此如果美国通胀数据强于预期，那我认为它将为美元反弹走势再添一把柴，”新加坡大华银行市场策略主管Heng Koon How说。 不过，市场对美国通胀的预期仍较为克制。 美国8月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.6%，这将是2015年初以来的最低升幅，7月为上升1.7%。 美联储的通胀率目标为2%，而一连串低迷的通胀数据已令外界对美联储今年再次升息的预期受创，并打击美元。 “我觉得今日的数据无法向市场提供美联储在12月将升息的确信理由，因此我预测美元可能回吐部分本周的涨幅，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera称。 欧元兑美元 持稳在1.1878美元，脱离周五触及的两年半高点1.2092美元。 周四稍晚，投资人将把注意力转为放在英国央行和瑞士央行货币政策决议上。 英镑兑美元 持稳在1.3201。在创下一年高位1.3329后，英镑周三走势蹒跚，因投资人在周四英国央行政策决议前获利了结。 英国央行将在1100GMT时公布最新政策声明，外界普遍预期决策者料将维持利率在纪录低位0.25%不变。 但众所关注的是英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹，看看他是否会改弦易辙，加入其他两位MPC委员行列。这两位委员在去年降息25个基点的决议中投下反对票，但未能扭转局面。 澳元在澳洲公布就业数据后跳增，但中国经济数据欠佳抑制澳元升幅。 中国投资增长放缓至近18年低位；工业产值和零售销售数据亦不如预期。 澳元兑美元 最新报0.8004，此前一度升至0.8017。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1874 1.1885 -0.09 +12.95 1.0513 美元/日圆 110.49 110.47 +0.02 -5.46 116.87 欧元/日圆 131.21 131.30 -0.07 +6.55 123.14 美元/瑞郎 0.9641 0.9640 +0.01 -5.28 1.0178 英镑/美元 1.3203 1.3209 -0.05 +7.03 1.2336 美元/加元 1.2175 1.2171 +0.03 -9.34 1.3430 美元/离岸人民币 6.5515 6.5469 +0.07 -6.04 6.9726 澳元/美元 0.8004 0.7984 +0.25 +10.94 0.7215 新西兰元/美元 0.7244 0.7238 +0.08 +4.37 0.6941 澳元/日圆 88.440 88.200 +0.27 +4.89 84.320 新西兰元/日圆 80.070 79.950 +0.15 -1.36 81.170 英镑/日圆 145.89 145.94 -0.03 +1.30 144.02 澳元/新西兰元 1.1046 1.1028 +0.16 +6.39 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/汪红英/刘秀红/侯雪苹/戴素萍 审校 王丽鑫/郑茵/高琦/杜明霞)