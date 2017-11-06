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《全球汇市》美元涨势暂歇，此前录得2017年最大单周涨幅
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2017年11月6日 / 上午9点12分 / 1 天前

《全球汇市》美元涨势暂歇，此前录得2017年最大单周涨幅

2 分钟阅读

    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透新加坡11月6日 - 美元周一几无变动，此前美元录得今年年内最佳周线表现，引发投资者了结获利，同时外界担忧美国经济状态以及税改计划能否定调。
    
    但美元兑日圆         在亚洲时段一度跳涨至八个月高位；上周公布的美国就业数据并不好，伦敦的交易员因此更加谨慎。
    
    “投资者并未大手笔出脱美元的唯一原因在于，税改进展存在不确定性，尽管债市在闪现预警信号，”ING驻伦敦外汇策略师Viraj Patel说道。

    美元一度触及114.89日圆，这是3月中以来的最高位。美元在突破近114.50日圆的技术阻力后，上涨获得动能。
    
    美元指数      则持平在94.946，上周扬升1.3%，创下年内最大周线涨幅。
    
    美元在早盘的上涨也受到了仓位数据的扶助。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，美元净空仓已经降至四个月最低水平，目前的规模为30亿美元，远低于9月底时的180亿美元规模。            
    
    尽管美国薪资增长情况令人失望，但分析师仍乐观认为薪资将加快增长，市场对于美联
储12月将再次升息的预期基本没有变化。

    东京巴克莱外汇分析师Shinichiro Kadota称，包括薪资数据在内的美国就业报告被认
为大致符合近期趋势。
    
    但债券市场则出现警示讯号，美国两年期及10年期公债收益率利差创下逾10年来最窄。
    
    欧元兑美元         持平于1.16065。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1612  1.1607  +0.04 +10.45  1.0513
    美元/日圆                   114.07  114.06  +0.01  -2.40  116.87
    欧元/日圆                   132.44  132.39  +0.04  +7.55  123.14
    美元/瑞郎                   1.0015  1.0005  +0.10  -1.60  1.0178
    英镑/美元                   1.3107  1.3074  +0.25  +6.25  1.2336
    美元/加元                   1.2759  1.2761  -0.02  -5.00  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6308  6.6352  -0.07  -4.90  6.9726
    澳元/美元                   0.7652  0.7650  +0.03  +6.06  0.7215
    新西兰元/美元               0.6895  0.6905  -0.14  -0.66  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1629  1.1615  +0.12  +8.51  1.0717
    欧元/英镑                   0.8857  0.8876  -0.21  +3.98  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7830  9.7880  -0.05  +2.12  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1677  8.1695  -0.02  -5.43  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/高琦/张明钧; 审校 高琦/孙茉莉/于春红)

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