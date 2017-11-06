《全球汇市》美元涨势暂歇，此前录得2017年最大单周涨幅

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透新加坡11月6日 - 美元周一几无变动，此前美元录得今年年内最佳周线表现，引发投资者了结获利，同时外界担忧美国经济状态以及税改计划能否定调。 但美元兑日圆 在亚洲时段一度跳涨至八个月高位；上周公布的美国就业数据并不好，伦敦的交易员因此更加谨慎。 “投资者并未大手笔出脱美元的唯一原因在于，税改进展存在不确定性，尽管债市在闪现预警信号，”ING驻伦敦外汇策略师Viraj Patel说道。 美元一度触及114.89日圆，这是3月中以来的最高位。美元在突破近114.50日圆的技术阻力后，上涨获得动能。 美元指数 则持平在94.946，上周扬升1.3%，创下年内最大周线涨幅。 美元在早盘的上涨也受到了仓位数据的扶助。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，美元净空仓已经降至四个月最低水平，目前的规模为30亿美元，远低于9月底时的180亿美元规模。 尽管美国薪资增长情况令人失望，但分析师仍乐观认为薪资将加快增长，市场对于美联 储12月将再次升息的预期基本没有变化。 东京巴克莱外汇分析师Shinichiro Kadota称，包括薪资数据在内的美国就业报告被认 为大致符合近期趋势。 但债券市场则出现警示讯号，美国两年期及10年期公债收益率利差创下逾10年来最窄。 欧元兑美元 持平于1.16065。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1612 1.1607 +0.04 +10.45 1.0513 美元/日圆 114.07 114.06 +0.01 -2.40 116.87 欧元/日圆 132.44 132.39 +0.04 +7.55 123.14 美元/瑞郎 1.0015 1.0005 +0.10 -1.60 1.0178 英镑/美元 1.3107 1.3074 +0.25 +6.25 1.2336 美元/加元 1.2759 1.2761 -0.02 -5.00 1.3430 美元/离岸人民币 6.6308 6.6352 -0.07 -4.90 6.9726 澳元/美元 0.7652 0.7650 +0.03 +6.06 0.7215 新西兰元/美元 0.6895 0.6905 -0.14 -0.66 0.6941 欧元/瑞郎 1.1629 1.1615 +0.12 +8.51 1.0717 欧元/英镑 0.8857 0.8876 -0.21 +3.98 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7830 9.7880 -0.05 +2.12 9.5799 美元/挪威克朗 8.1677 8.1695 -0.02 -5.43 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/高琦/张明钧; 审校 高琦/孙茉莉/于春红)