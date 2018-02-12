《全球汇市》美元涨势暂竭，因美股延续涨势

路透纽约2月12日 - 美元兑欧元在录得近15个月来最好周度表现后周一下跌，因美国股市反弹。上周美股遭大举抛售，标普500指数录得逾两年来最大单日跌幅。

所有资产类别均遭遇抛售，迫使作空美元的投资者出脱仓位。惴惴不安的投资者买入一些相对安全的美国资产，也令美元得益。

根据路透的计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，投机者的净美元空头仓位下降，是六周内首次。

周一，美元的涨势结束，因欧元反弹。

“今年初美元处于全面守势，多数外国货币表现不俗，这一趋势今日再次浮现。我认为，其中一个原因是欧元/美元表现不错，”Wells Fargo Securities驻纽约的汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示。

即使美元有延续上周涨势的空间，但分析师一致认为，美元总体下行趋势并没有改变。

“美国基本面改善，为美元至少回稳提供理据，但我将称之为熊市的回调，”道明证券外汇策略部门北美主管Mark McCormick表示。

风险偏好潜回汇市，损及美元，也帮助提振了收益较高的新兴市场货币以及澳元和加元等商品货币。

美元兑一篮子货币下跌0.28%，报90.189，抹去上周录得的部份涨幅。

欧元兑美元较周五尾盘上涨0.25%，至1.2284美元，此前触及1.2296美元的日内高位。

相对于其他资产类别而言，上周汇市波动要小得多，但分析师表示，波动性已经上升。

德国商业银行表示，对美国通胀的担忧重回市场，从汇率波动性期权市场上升反映出来。该行分析师表示，通胀忧虑不太可能很快消失，投资者应该习惯于外汇市场波动性“目前仍然处于较高水准或甚至进一步上升。”

美元兑日圆较上一日尾盘下跌0.09%，报108.69日圆，仍高于周五盘中低位108.05日圆，这是9月11日来最低水准。美元兑日圆上周下跌近1.3%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)