《全球汇市》美元涨速放慢，因主权债收益率涨势暂停

* 欧元区债券收益率涨势暂停 * 投资者等待从美联储主席叶伦的讲话中获得线索 * 美债/日债收益率之差扩大，料支撑美元/日圆 * 英镑将从英国央行副总裁布罗德班特的讲话中寻找指引 路透东京7月11日 - 美元兑其他主要货币的涨势在周二放缓，因主权债收益率涨势暂歇，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话，以期从中获得有关政策走向的新线索。 美元兑日圆 涨0.1%至114.190日圆，隔夜曾升至两个月高点114.300。 欧元兑美元 几无变动，报1.1394美元，上日微跌约0.1%。 “美元走势受抑，因为德国公债收益率大涨态势隔夜停止，拖累美债收益率下跌。债券收益率近期涨势似乎过度，我们看到出现一些修正，”大和证券资深汇市策略师Yukio Ishizuki表示。 投资者在过去两周抛售欧元区公债，因预期欧洲央行将尽早撤出非常规刺激措施。由此导致的欧元区收益率大涨，也帮助指标美债收益率周五攀升至两个月高点。 日本公债收益率同样追随美国和欧元区公债而上扬。不过，上周日本央行采取干预措施，通过特别购债操作令日债收益率涨势暂停，旨在维持收益率在零附近。 由于美债收益率自由上涨，10年期美债与日债的利差扩大至两个月最阔水准，协助美元兑日圆走强。 大和证券的Ishizuki表示，“在日本央行出重拳阻止收益率上升后，日债收益率动弹不得，为美日收益率之差走阔敞开大门。” 外汇的下一个重大交投线索是美联储主席叶伦的讲话。叶伦将在周三和周四进行半年度听证演说。 有上周五相对强健的美国非农就业报告作为后盾，美元多头指望叶伦维持其强硬立场。 “主要焦点在于，叶伦是否将在国会明确表示美联储打算开始撤出量化宽松。一旦在国会明示这一点，下一步便是真正落实，”FPG证券社长深谷幸司称。 英镑兑美元 几无变动，报1.2877美元，和隔夜触及的两周低位1.2855相去不远。此前一系列乏善可陈的数据令投资人质疑，是否英国央行真的像近期预警的那样，处于升息的边缘。 英国央行副总裁布罗德班特将于今日稍晚发表演说，让投资人有机会得知这名政策决策者的看法。 澳元兑美元 涨0.2%报0.7619美元，因美元普涨的步伐放缓；新西兰元兑美元 下跌0.5%至0.7238美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1393 1.1399 -0.05 +8.37 1.0513 美元/日圆 114.20 114.03 +0.15 -2.28 116.87 欧元/日圆 130.10 129.96 +0.11 +5.65 123.14 美元/瑞郎 0.9666 0.9655 +0.11 -5.03 1.0178 英镑/美元 1.2881 1.2875 +0.05 +4.42 1.2336 美元/加元 1.2896 1.2888 +0.06 -3.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.8043 6.8055 -0.02 -2.41 6.9726 澳元/美元 0.7615 0.7605 +0.13 +5.54 0.7215 新西兰元/美元 0.7237 0.7270 -0.45 +4.26 0.6941 澳元/日圆 86.990 86.730 +0.30 +3.17 84.320 新西兰元/日圆 82.670 82.930 -0.31 +1.85 81.170 英镑/日圆 147.11 146.87 +0.16 +2.15 144.02 澳元/新西兰元 1.0522 1.0451 +0.68 +1.34 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/孙国玉/张明钧/孙茉莉; 审校 王洋/许娜/艾茂林/杜明霞)