《全球汇市》美元略为回稳，此前中国驳斥放缓购买美债报导

* 有关中国可能放缓购买美债的疑虑缓解 * 美元兑日圆触及六周低点之后上涨0.4% * 交易商仍预期美元偏弱 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月11日 - 美元周四扳回部分近期跌幅，此前中国监管当局驳斥有关中国可能中止购买美债的报导，这使得美元在历经一个月来最大单日跌幅后获得提振。 2018年开市以来，美元一直难以取得上风，美元兑一篮子货币去年下跌10%，因其他地方、特别是欧洲的经济成长表现超越美国。 虽然过去两年美国联邦储备理事会(FED/美联储)一直逐步收紧政策，但交易员一直在调整反映欧洲和日本紧缩时点预期。 彭博周三报导，负责检讨中国外汇储备持仓的官员已建议放缓或停止购买美国公债，这推动10年期公债收益率上升、美元下跌。 中国外管局称该报导有可能引用错误消息来源，并指出中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。 美元在这之后上涨，兑日圆涨0.4%，但美元兑日圆本周仍下跌逾1%；此前市场押注日本央行开始紧缩货币政策的时间可能早于预期。 美元指数周四上涨0.2%，脱离上日触及的近三个月低点。 许多分析师仍看法悲观。 “年初时我们认为，虽然美元可能变得有点超跌，而且应该会出现一波小幅修正，但我们仍倾向认为美元结构性贬值将会持续，”CIBC Capital Markets外汇策略分析师Jeremy Stretch在路透全球市场论坛表示。 “虽然我们看好欧元今年再度上涨，但涨势将逊于2017年。不过我们看好日圆表现将较突出，因为认为投资人对于日本央行政策已经过度掉以轻心。” 美元兑欧元 持平，守在关键水位1.20美元下方，欧洲央行将公布12月政策会议记录，决策者在此次会议上维持货币政策不变。 东京Brown Brothers Harriman的外汇分析师Masashi Murata称，从市场人气来看，美元走势似乎偏下档。 “市场对美元买盘因素的反应一直较为温和，但对美元卖盘和日圆买盘因素的反应则较为强烈，”Murata说道。 加元 一度跌至年内低点，稍后反弹，因市场担心若美国退出北美自由贸易协定(NAFTA)，则加拿大央行下周升息的可能性下降。 澳元兑美元 周四触及近三个月高点0.7887，此前数据显示澳洲11月零售销售创四年来最大月度升幅，这对一直受困于消费者支出低迷的澳洲经济来说是个重大提振。 比特币跌10%，此前韩国表示将禁止加密货币的交易。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1940 1.1945 -0.04 -0.47 1.1996 美元/日圆 111.67 111.42 +0.22 -0.89 112.67 欧元/日圆 133.35 133.14 +0.16 -1.35 135.18 美元/瑞郎 0.9805 0.9781 +0.25 +0.64 0.9743 英镑/美元 1.3486 1.3505 -0.14 -0.19 1.3512 美元/加元 1.2584 1.2545 +0.31 +0.06 1.2577 美元/离岸人民币 6.5150 6.5224 -0.11 +0.04 6.5125 澳元/美元 0.7866 0.7842 +0.31 +0.83 0.7801 新西兰元/美元 0.7200 0.7196 +0.06 +1.61 0.7086 欧元/瑞郎 1.1710 1.1688 +0.19 +0.18 1.1689 欧元/英镑 0.8854 0.8847 +0.08 -0.33 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.7864 9.7989 -0.13 -0.54 9.8391 美元/挪威克朗 8.0714 8.0707 +0.01 -1.65 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张明钧/王灿/蔡美珍/王琛/于春红；审校 高琦/张明钧/于春红/白云/艾茂林)