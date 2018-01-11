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《全球汇市》美元略为回稳，此前中国驳斥放缓购买美债报导
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#亚洲
January 11, 2018 / 9:26 AM / a day ago

《全球汇市》美元略为回稳，此前中国驳斥放缓购买美债报导

3 分钟阅读

    * 有关中国可能放缓购买美债的疑虑缓解
    * 美元兑日圆触及六周低点之后上涨0.4%
    * 交易商仍预期美元偏弱
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月11日 - 美元周四扳回部分近期跌幅，此前中国监管当局驳斥有关中国可能中止购买美债的报导，这使得美元在历经一个月来最大单日跌幅后获得提振。
    
    2018年开市以来，美元一直难以取得上风，美元兑一篮子货币去年下跌10%，因其他地方、特别是欧洲的经济成长表现超越美国。

    虽然过去两年美国联邦储备理事会(FED/美联储)一直逐步收紧政策，但交易员一直在调整反映欧洲和日本紧缩时点预期。

    彭博周三报导，负责检讨中国外汇储备持仓的官员已建议放缓或停止购买美国公债，这推动10年期公债收益率上升、美元下跌。

    中国外管局称该报导有可能引用错误消息来源，并指出中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。            

    美元在这之后上涨，兑日圆涨0.4%，但美元兑日圆本周仍下跌逾1%；此前市场押注日本央行开始紧缩货币政策的时间可能早于预期。

    美元指数周四上涨0.2%，脱离上日触及的近三个月低点。
    
    许多分析师仍看法悲观。
    
    “年初时我们认为，虽然美元可能变得有点超跌，而且应该会出现一波小幅修正，但我们仍倾向认为美元结构性贬值将会持续，”CIBC Capital Markets外汇策略分析师Jeremy Stretch在路透全球市场论坛表示。
    
    “虽然我们看好欧元今年再度上涨，但涨势将逊于2017年。不过我们看好日圆表现将较突出，因为认为投资人对于日本央行政策已经过度掉以轻心。”

    美元兑欧元         持平，守在关键水位1.20美元下方，欧洲央行将公布12月政策会议记录，决策者在此次会议上维持货币政策不变。
    
    东京Brown Brothers Harriman的外汇分析师Masashi Murata称，从市场人气来看，美元走势似乎偏下档。
    
    “市场对美元买盘因素的反应一直较为温和，但对美元卖盘和日圆买盘因素的反应则较为强烈，”Murata说道。

    加元        一度跌至年内低点，稍后反弹，因市场担心若美国退出北美自由贸易协定(NAFTA)，则加拿大央行下周升息的可能性下降。
    
    澳元兑美元        周四触及近三个月高点0.7887，此前数据显示澳洲11月零售销售创四年来最大月度升幅，这对一直受困于消费者支出低迷的澳洲经济来说是个重大提振。            
    
    比特币跌10%，此前韩国表示将禁止加密货币的交易。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1940  1.1945  -0.04  -0.47  1.1996
    美元/日圆                   111.67  111.42  +0.22  -0.89  112.67
    欧元/日圆                   133.35  133.14  +0.16  -1.35  135.18
    美元/瑞郎                   0.9805  0.9781  +0.25  +0.64  0.9743
    英镑/美元                   1.3486  1.3505  -0.14  -0.19  1.3512
    美元/加元                   1.2584  1.2545  +0.31  +0.06  1.2577
    美元/离岸人民币                6.5150  6.5224  -0.11  +0.04  6.5125
    澳元/美元                   0.7866  0.7842  +0.31  +0.83  0.7801
    新西兰元/美元               0.7200  0.7196  +0.06  +1.61  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1710  1.1688  +0.19  +0.18  1.1689
    欧元/英镑                   0.8854  0.8847  +0.08  -0.33  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.7864  9.7989  -0.13  -0.54  9.8391
    美元/挪威克朗               8.0714  8.0707  +0.01  -1.65  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张明钧/王灿/蔡美珍/王琛/于春红；审校 高琦/张明钧/于春红/白云/艾茂林)

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