《全球汇市》美元疲弱，因税改案不确定性拖累美债收益率下跌

* 美元/日圆疲弱，之前从八个月高点下滑 * 美债收益率持续回落拖累美元 * 澳元等待从澳洲央行政策决定中寻求交投线索 * 外界普遍预计澳洲央行将维持货币政策不变 路透东京11月7日 - 美元周二疲弱，兑日圆脱离八个月高点，因美国共和党能否及时通过税改案存在不确定性，拖累美国公债收益率(殖利率)下滑。 美元兑日圆 几无变动报113.780日圆，之前从上日所及3月中以来最高水准114.735回落。 欧元兑美元 持稳于1.1612，隔夜跌至10日低点1.1580。 上周末美元处于涨势，此前美国公布的服务业和制造业数据强劲，支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息且2018年进一步收紧政策的预期。 不过这些预期未能提振美债收益率(殖利率)，美元应声下跌。指标10年期公债收益率10月底触及2.47%的七个月高点后，稳步跌向2.30%。 东京IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa称，“美债收益率给美元的支撑不足，美国税改的不确定性以及通胀率上升缓慢的预期打压了收益率。” “美元要想维持涨势，需要在感恩节(11月23日)前快速通过税改议案，从而为美国公债收益率提供支撑。” 市场对美国共和党是否能使其税改计划获得通过的疑虑，协助拖低了长期美债收益率，原因是这方面的不确定性令经济加快成长的希望减弱，而且外界担心为税改计划提供所需资金而举债的规模。 美元指数 小跌至94.726，略低于周一触及的10个交易日高点95.077。 澳元兑美元 几无变动，报0.7688美元，上日则涨0.5%左右。 目前的关注焦点是0330 GMT公布的澳洲央行政策决定。 接受路透调查的48位分析师中，有47位预计央行将按兵不动，将隔夜拆款利率维持在1.5%的纪录低位。 澳洲央行去年降息两次，之后就一直维持利率不变，在降息可能进一步刺激楼市借贷与通胀黯淡之间左右权衡。 新西兰元兑美元 基本持平于0.6941美元，隔夜一度上涨近0.6%，进一步远离10月末因政治不确定性而触及的五个月低点0.6818美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1611 1.1609 +0.02 +10.44 1.0513 美元/日圆 113.73 113.68 +0.04 -2.69 116.87 欧元/日圆 132.07 131.99 +0.06 +7.25 123.14 美元/瑞郎 0.9972 0.9973 -0.01 -2.02 1.0178 英镑/美元 1.3170 1.3170 +0.00 +6.76 1.2336 美元/加元 1.2714 1.2702 +0.09 -5.33 1.3430 美元/离岸人民币 6.6203 6.6239 -0.05 -5.05 6.9726 澳元/美元 0.7691 0.7690 +0.01 +6.60 0.7215 新西兰元/美元 0.6946 0.6944 +0.03 +0.07 0.6941 澳元/日圆 87.480 87.450 +0.03 +3.75 84.320 新西兰元/日圆 79.010 78.960 +0.06 -2.66 81.170 英镑/日圆 149.79 149.76 +0.02 +4.01 144.02 澳元/新西兰元 1.1072 1.1073 -0.01 +6.64 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/王丽鑫/侯雪苹/王灿；审校 李爽/张荻/许娜/王颖)