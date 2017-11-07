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《全球汇市》美元疲弱，因税改案不确定性拖累美债收益率下跌
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2017年11月7日 / 凌晨1点03分 / 1 天前

《全球汇市》美元疲弱，因税改案不确定性拖累美债收益率下跌

3 分钟阅读

    * 美元/日圆疲弱，之前从八个月高点下滑
    * 美债收益率持续回落拖累美元
    * 澳元等待从澳洲央行政策决定中寻求交投线索
    * 外界普遍预计澳洲央行将维持货币政策不变

    路透东京11月7日 - 美元周二疲弱，兑日圆脱离八个月高点，因美国共和党能否及时通过税改案存在不确定性，拖累美国公债收益率(殖利率)下滑。
    
    美元兑日圆      几无变动报113.780日圆，之前从上日所及3月中以来最高水准114.735回落。

    欧元兑美元      持稳于1.1612，隔夜跌至10日低点1.1580。
    
    上周末美元处于涨势，此前美国公布的服务业和制造业数据强劲，支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息且2018年进一步收紧政策的预期。
    
    不过这些预期未能提振美债收益率(殖利率)，美元应声下跌。指标10年期公债收益率10月底触及2.47%的七个月高点后，稳步跌向2.30%。
    
    东京IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa称，“美债收益率给美元的支撑不足，美国税改的不确定性以及通胀率上升缓慢的预期打压了收益率。”

    “美元要想维持涨势，需要在感恩节(11月23日)前快速通过税改议案，从而为美国公债收益率提供支撑。”
    
    市场对美国共和党是否能使其税改计划获得通过的疑虑，协助拖低了长期美债收益率，原因是这方面的不确定性令经济加快成长的希望减弱，而且外界担心为税改计划提供所需资金而举债的规模。
    
    美元指数      小跌至94.726，略低于周一触及的10个交易日高点95.077。
    
    澳元兑美元        几无变动，报0.7688美元，上日则涨0.5%左右。

    目前的关注焦点是0330 GMT公布的澳洲央行政策决定。

    接受路透调查的48位分析师中，有47位预计央行将按兵不动，将隔夜拆款利率维持在1.5%的纪录低位。            

    澳洲央行去年降息两次，之后就一直维持利率不变，在降息可能进一步刺激楼市借贷与通胀黯淡之间左右权衡。

    新西兰元兑美元        基本持平于0.6941美元，隔夜一度上涨近0.6%，进一步远离10月末因政治不确定性而触及的五个月低点0.6818美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1611  1.1609  +0.02 +10.44  1.0513
    美元/日圆                   113.73  113.68  +0.04  -2.69  116.87
    欧元/日圆                   132.07  131.99  +0.06  +7.25  123.14
    美元/瑞郎                   0.9972  0.9973  -0.01  -2.02  1.0178
    英镑/美元                   1.3170  1.3170  +0.00  +6.76  1.2336
    美元/加元                   1.2714  1.2702  +0.09  -5.33  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6203  6.6239  -0.05  -5.05  6.9726
    澳元/美元                   0.7691  0.7690  +0.01  +6.60  0.7215
    新西兰元/美元               0.6946  0.6944  +0.03  +0.07  0.6941
    澳元/日圆                   87.480  87.450  +0.03  +3.75  84.320
    新西兰元/日圆               79.010  78.960  +0.06  -2.66  81.170
    英镑/日圆                   149.79  149.76  +0.02  +4.01  144.02
    澳元/新西兰元               1.1072  1.1073  -0.01  +6.64  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/王丽鑫/侯雪苹/王灿；审校 李爽/张荻/许娜/王颖)

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