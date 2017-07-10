《全球汇市》美元站稳脚跟，美国就业报告支持美联储收紧政策计划

* 美国非农就业报告显示，就业岗位增幅高于预期 * 日本央行特别的日债购买操作施压日圆 * 非农就业报告公布前，美元多仓减少--IMM 路透东京7月10日 - 美元周一亚市早盘站稳脚跟，此前出炉的美国非农就业岗位增幅超过预期，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内剩余时间将坚持其政策收紧计划。 美国6月就业增长幅度大幅提高，超过分析师预期，雇主同时提高工人工作时间，这显示就业市场强劲，可能让美联储进行年内第三次升息，即便薪资增长迟缓。 美元兑日圆 涨0.1%至113.98日圆，此前曾在美国非农就业报告公布后触及5月11日以来最高水平114.18日圆。 美元指数 持稳于96.018。 “强劲的就业报告给了我们更多理由认为，美联储将宣布准备开始缩减资产负债表，”大和证券的首席汇市分析师Mitsuo Imaizumi表示。 “相比之下，日本央行并无退出当前政策之意，该行正在采取措施打压日圆，”他表示。 日本央行上周五力图让日本公债收益率保持在政策目标附近，开展了一次特殊市场操作，并提高了例行日债购买操作规模。 近来的持仓报告显示，一些投资者在就业数据公布前削减美元多仓，因担心一系列表现平平的数据可能促使美联储改变收紧政策的计划。 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓，至2016年5月中以来最低水准。 截至7月4日当周，美元净多仓从前一周的45亿美元降至1.35亿美元， 为2016年4月中以来首次降至10亿美元以下。 美国公债收益率(殖利率)上升支撑美元。指标10年期公债收益率 在亚洲时段报2.389%，距离周五美国时段收盘水平2.393%不远。在周五就业数据公布后，10年期公债收益率曾触及逾八周高点2.398%。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.1400美元，但兑日圆上涨。欧元兑日圆 涨0.1%至129.99日圆，周五曾触及2016年2月以来最高水准130.125。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1399 1.1400 -0.01 +8.43 1.0513 美元/日圆 114.10 113.88 +0.19 -2.37 116.87 欧元/日圆 130.05 129.84 +0.16 +5.61 123.14 美元/瑞郎 0.9640 0.9638 +0.02 -5.29 1.0178 英镑/美元 1.2893 1.2889 +0.03 +4.52 1.2336 美元/加元 1.2885 1.2874 +0.09 -4.06 1.3430 美元/离岸人民币 6.7991 6.8027 -0.05 -2.49 6.9726 澳元/美元 0.7598 0.7605 -0.09 +5.31 0.7215 新西兰元/美元 0.7271 0.7280 -0.12 +4.75 0.6941 澳元/日圆 86.720 86.610 +0.13 +2.85 84.320 新西兰元/日圆 82.960 82.890 +0.08 +2.21 81.170 英镑/日圆 147.12 146.83 +0.20 +2.15 144.02 澳元/新西兰元 1.0452 1.0441 +0.11 +0.66 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/孙国玉/汪红英；审校 王丽鑫/白云/戴素萍)