《全球汇市》美元第二日上涨，美债收益率持坚提供支撑

* 2018年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月30日 - 美元周二连续第二个交易日上涨，在美债收益率持坚以及美联储本周政策决定公布在即背景下，投资者对美元近期跌势进行获利了结。 尽管有所反弹，但美元料将录得2017年7月以来最大月线跌幅，因为在强劲全球经济成长以及通胀放缓环境下，投资者加码对美元的看跌押注。 但全球债券收益率上涨，其中10年期美债收益率升越2.70%触及2014年4月以来最高点，促使一些投资者削减部分空头仓位。 “我们看到美元在下跌后进行盘整，美元空头有些紧张，”荷兰国际集团(ING)驻伦敦外汇策略师Viraj Patel称。 美元指数 上涨0.3%至89.60，自上周所及2014年12月以来低点约88.43拉回。 分析师表示，美债收益率本周重拾升势，对美元构成一定的支撑。美国10年期公债收益率 周二亚洲时段触及2.733%，为2014年4月以来新高，最新报2.712%。 欧元兑美元 下滑0.3%至1.2373，脱离上周触及的三年高点1.2538美元。 “美元跌势暂停，至少目前而言如此，”三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称。 Ino表示，市场参与者可能在等待周二晚些时候的美国总统特朗普的国情咨文演说，看看他关于美元还会说些什么。 美国财长努钦上周暗示支持弱势美元，给美元空头构成重大提振。特朗普随后试图淡化这些评论，表示他最终希望美元强劲。 特朗普周一表示，他将在国情咨文演说中谈到他的移民改革提议，以及降低对美国出口品的全球贸易壁垒的努力。 美元上涨亦适逢欧亚股市下滑，风险人气减弱。 英镑兑美元跌破1.40美元，为一周来首见。英镑较上周触及的高位1.43美元下跌逾2.5%。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2359 1.2381 -0.18 +3.03 1.1996 美元/日圆 108.70 108.95 -0.23 -3.52 112.67 欧元/日圆 134.32 134.91 -0.44 -0.64 135.18 美元/瑞郎 0.9366 0.9373 -0.07 -3.87 0.9743 英镑/美元 1.4001 1.4072 -0.50 +3.62 1.3512 美元/加元 1.2365 1.2336 +0.24 -1.69 1.2577 美元/离岸人民币 6.3469 6.3373 +0.15 -2.54 6.5125 澳元/美元 0.8054 0.8092 -0.47 +3.24 0.7801 新西兰元/美元 0.7290 0.7320 -0.41 +2.88 0.7086 欧元/瑞郎 1.1577 1.1608 -0.27 -0.96 1.1689 欧元/英镑 0.8823 0.8795 +0.32 -0.68 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.7662 9.7746 -0.09 -0.74 9.8391 美元/挪威克朗 7.7351 7.7090 +0.34 -5.75 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/王兴亚/艾茂林/孙茉莉; 审校 戴素萍/张明钧/王洋)