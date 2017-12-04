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《全球汇市》美元终结连三日跌势而上扬，获美参议院通过税改案提振
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2017年12月4日 / 早上8点50分 / 1 天前

《全球汇市》美元终结连三日跌势而上扬，获美参议院通过税改案提振

2 分钟阅读

    * 空头回补亦推动美元走高
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月4日 - 美元兑一篮子货币周一上涨0.5%，美国参议院周末通过税改案，不过利率是否会因此上升的质疑限制了涨势。
    
    美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。这次税改若落实，将成为1980年代以来美国税法最重大的改变。            

    “美国税改议案获参议院放行，引发了一些普遍乐观情绪，但这将在多大程度上促成美国明年加息，还需拭目以待，”丹麦丹斯克银行的外汇策略师Christin Tuxen说。
    
    伦敦盘初，美元指数      升0.5%至93.35，随后升幅缩减，日内涨0.4%。周一上涨中止了此前连续三日的跌势。
    
    美元反弹也受到一些空头回补的推动。最新布仓数据显示            ，投机客此前将美元空仓规模增至逾一个月高位62.13亿美元。
    
    参议院与众议院各自通过自家版本的税改议案后，本周料将展开相关协商，协调双方差异。德国商业银行策略师团队称，该议案要想获通过成为立法，面临着很大的障碍。

    “技术面来看，美元料将续涨。但基本面而言，美元将需要参议院和众议院推动税改议
程、以及周五公布的就业数据表现优异来提供助力，”东京IG Securities资深外汇策略师J
unichi Ishikawa表示。
    
    目前美元受到美国公债收益率(殖利率)上扬提振。指标美国公债收益率全面上涨2至4个
基点。
    
    美元兑日圆         上涨0.6%至112.935，稍早一度升至11月17日以来最高位112.985
。
    
    欧元兑美元         下跌0.4%至1.1858，美国税改产生的乐观情绪被欧洲经济相关押
注日增所抵销。德国周三即将公布工业订单数据，预料是市场观察的重点。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1869  1.1889  -0.17 +12.90  1.0513
    美元/日圆                   112.89  112.10  +0.70  -3.41  116.87
    欧元/日圆                   133.99  133.46  +0.40  +8.81  123.14
    美元/瑞郎                   0.9824  0.9763  +0.62  -3.48  1.0178
    英镑/美元                   1.3447  1.3470  -0.17  +9.01  1.2336
    美元/加元                   1.2689  1.2681  +0.06  -5.52  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6195  6.5943  +0.38  -5.06  6.9726
    澳元/美元                   0.7606  0.7609  -0.04  +5.42  0.7215
    新西兰元/美元               0.6863  0.6885  -0.32  -1.12  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1661  1.1611  +0.43  +8.81  1.0717
    欧元/英镑                   0.8825  0.8822  +0.03  +3.60  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9503  9.9399  +0.10  +3.87  9.5799
    美元/挪威克朗               8.2888  8.2809  +0.10  -4.03  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/艾茂林/张明钧; 审校 于春红/蔡美珍/白云)

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