《全球汇市》美元终结连三日跌势而上扬，获美参议院通过税改案提振

* 空头回补亦推动美元走高 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月4日 - 美元兑一篮子货币周一上涨0.5%，美国参议院周末通过税改案，不过利率是否会因此上升的质疑限制了涨势。 美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。这次税改若落实，将成为1980年代以来美国税法最重大的改变。 “美国税改议案获参议院放行，引发了一些普遍乐观情绪，但这将在多大程度上促成美国明年加息，还需拭目以待，”丹麦丹斯克银行的外汇策略师Christin Tuxen说。 伦敦盘初，美元指数 升0.5%至93.35，随后升幅缩减，日内涨0.4%。周一上涨中止了此前连续三日的跌势。 美元反弹也受到一些空头回补的推动。最新布仓数据显示 ，投机客此前将美元空仓规模增至逾一个月高位62.13亿美元。 参议院与众议院各自通过自家版本的税改议案后，本周料将展开相关协商，协调双方差异。德国商业银行策略师团队称，该议案要想获通过成为立法，面临着很大的障碍。 “技术面来看，美元料将续涨。但基本面而言，美元将需要参议院和众议院推动税改议 程、以及周五公布的就业数据表现优异来提供助力，”东京IG Securities资深外汇策略师J unichi Ishikawa表示。 目前美元受到美国公债收益率(殖利率)上扬提振。指标美国公债收益率全面上涨2至4个 基点。 美元兑日圆 上涨0.6%至112.935，稍早一度升至11月17日以来最高位112.985 。 欧元兑美元 下跌0.4%至1.1858，美国税改产生的乐观情绪被欧洲经济相关押 注日增所抵销。德国周三即将公布工业订单数据，预料是市场观察的重点。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1869 1.1889 -0.17 +12.90 1.0513 美元/日圆 112.89 112.10 +0.70 -3.41 116.87 欧元/日圆 133.99 133.46 +0.40 +8.81 123.14 美元/瑞郎 0.9824 0.9763 +0.62 -3.48 1.0178 英镑/美元 1.3447 1.3470 -0.17 +9.01 1.2336 美元/加元 1.2689 1.2681 +0.06 -5.52 1.3430 美元/离岸人民币 6.6195 6.5943 +0.38 -5.06 6.9726 澳元/美元 0.7606 0.7609 -0.04 +5.42 0.7215 新西兰元/美元 0.6863 0.6885 -0.32 -1.12 0.6941 欧元/瑞郎 1.1661 1.1611 +0.43 +8.81 1.0717 欧元/英镑 0.8825 0.8822 +0.03 +3.60 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9503 9.9399 +0.10 +3.87 9.5799 美元/挪威克朗 8.2888 8.2809 +0.10 -4.03 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/艾茂林/张明钧; 审校 于春红/蔡美珍/白云)