《全球汇市》美元继周一大涨后企稳，英镑下跌

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月5日 - 美元周二企稳，因市场对于美国税改法案能否成为现实变得谨慎。上日美元录得一周来最大单日涨幅。英镑在欧洲早盘的跌幅居前。 “对美元来说，所有因素都已经在汇价中反映出来，税改法案的下一步进展或强劲的数据才能推动其走高，”法国农业信贷银行驻伦敦外汇分析师Manuel Oliveri表示。 参众两院现在必须将各自通过的不同版本税改议案协调一致。 美元指数 小涨0.1%至93.278，上日上涨0.3%，创11月28日来最大单日涨幅。 英镑兑美元 欧洲盘初一度下跌逾0.5%，对退欧协议的失望情绪促使投资者缩减英镑多头押注。英镑兑美元跌0.8%至1.3375美元，延续了亚洲盘的跌势。 英国首相特雷莎梅周一未能达成一项协议，从而启动有关英国脱欧后与欧盟自由贸易关系的谈判。之前与都柏林之间的初步协议要在北爱尔兰维持欧盟的规则，激怒了她在贝尔法斯特(北爱尔兰首府)的盟友。 德国商业银行策略师团队称，英镑周一的剧烈波动表明英国退欧谈判仍是多么艰难。 “一旦谈判第二阶段启动，开始讨论贸易协议，形势会进一步白热化，因为欧盟27国中的每一个国家都有权否决这份协议，从而阻止取得任何进展，”他们说。 澳元盘初领涨，澳元兑美元 涨0.6%至0.7639美元，此前数据显示澳洲10月零售销售表现强劲。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1841 1.1864 -0.19 +12.63 1.0513 美元/日圆 112.52 112.40 +0.11 -3.72 116.87 欧元/日圆 133.24 133.35 -0.08 +8.20 123.14 美元/瑞郎 0.9857 0.9848 +0.09 -3.15 1.0178 英镑/美元 1.3387 1.3478 -0.68 +8.52 1.2336 美元/加元 1.2661 1.2668 -0.06 -5.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.6188 6.6152 +0.05 -5.07 6.9726 澳元/美元 0.7642 0.7598 +0.58 +5.92 0.7215 新西兰元/美元 0.6879 0.6856 +0.34 -0.89 0.6941 欧元/瑞郎 1.1674 1.1686 -0.10 +8.93 1.0717 欧元/英镑 0.8843 0.8802 +0.47 +3.82 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9752 9.9902 -0.15 +4.13 9.5799 美元/挪威克朗 8.3096 8.3224 -0.15 -3.79 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李春喜/张荻/艾茂林; 审校 王洋/张明钧/蔡美珍)