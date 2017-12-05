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《全球汇市》美元继周一大涨后企稳，英镑下跌
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2017年12月5日 / 上午9点16分 / 1 天前

《全球汇市》美元继周一大涨后企稳，英镑下跌

2 分钟阅读

    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月5日 - 美元周二企稳，因市场对于美国税改法案能否成为现实变得谨慎。上日美元录得一周来最大单日涨幅。英镑在欧洲早盘的跌幅居前。
    
    “对美元来说，所有因素都已经在汇价中反映出来，税改法案的下一步进展或强劲的数据才能推动其走高，”法国农业信贷银行驻伦敦外汇分析师Manuel Oliveri表示。
 
    参众两院现在必须将各自通过的不同版本税改议案协调一致。
    
    美元指数      小涨0.1%至93.278，上日上涨0.3%，创11月28日来最大单日涨幅。
    
    英镑兑美元        欧洲盘初一度下跌逾0.5%，对退欧协议的失望情绪促使投资者缩减英镑多头押注。英镑兑美元跌0.8%至1.3375美元，延续了亚洲盘的跌势。
    
    英国首相特雷莎梅周一未能达成一项协议，从而启动有关英国脱欧后与欧盟自由贸易关系的谈判。之前与都柏林之间的初步协议要在北爱尔兰维持欧盟的规则，激怒了她在贝尔法斯特(北爱尔兰首府)的盟友。            

    德国商业银行策略师团队称，英镑周一的剧烈波动表明英国退欧谈判仍是多么艰难。
    
    “一旦谈判第二阶段启动，开始讨论贸易协议，形势会进一步白热化，因为欧盟27国中的每一个国家都有权否决这份协议，从而阻止取得任何进展，”他们说。
    
    澳元盘初领涨，澳元兑美元        涨0.6%至0.7639美元，此前数据显示澳洲10月零售销售表现强劲。
 
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1841  1.1864  -0.19 +12.63  1.0513
    美元/日圆                   112.52  112.40  +0.11  -3.72  116.87
    欧元/日圆                   133.24  133.35  -0.08  +8.20  123.14
    美元/瑞郎                   0.9857  0.9848  +0.09  -3.15  1.0178
    英镑/美元                   1.3387  1.3478  -0.68  +8.52  1.2336
    美元/加元                   1.2661  1.2668  -0.06  -5.73  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6188  6.6152  +0.05  -5.07  6.9726
    澳元/美元                   0.7642  0.7598  +0.58  +5.92  0.7215
    新西兰元/美元               0.6879  0.6856  +0.34  -0.89  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1674  1.1686  -0.10  +8.93  1.0717
    欧元/英镑                   0.8843  0.8802  +0.47  +3.82  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9752  9.9902  -0.15  +4.13  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3096  8.3224  -0.15  -3.79  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李春喜/张荻/艾茂林; 审校 王洋/张明钧/蔡美珍)

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