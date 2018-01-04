《全球汇市》美元续涨，乐观经济数据助其摆脱近来颓势

* 强劲的美国制造业和建筑数据支撑美元上涨 * 立场偏鹰派的美联储会议记录也支撑美元 * 美元指数进一步远离三个半月低点 * 随着风险资产反弹，美元兑避险货币上扬 路透东京1月4日 - 美元周四延续涨势，之前乐观的美国经济数据以及偏鹰派的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录帮助美元摆脱了近来的颓势。 美元兑日圆 在亚洲早盘上涨0.2%至112.710日圆。周二曾触及两周半低点112.055，之前从12月创下的113.750上方高位稳步下跌。 欧元兑美元 微跌0.05%至1.2011美元，隔夜下滑约0.4%。欧元周二曾触及三个月高位1.2081美元。 美元反弹，因美国周三公布了强劲的制造业和建筑业数据。 外界认为美联储发布的12月12-13日会议记录比预期更偏鹰派，说明该央行今年仍倾向于升息数次。美元因此受到进一步支撑。 美联储决策者承认，美国就业市场稳健增长且经济活动扩张，即便他们证实了决策层对持续偏低的通胀率感到担忧。 这说明美联储将继续以渐进方式升息，但如果通胀率加速上升，升息步伐也会加快。 “美元在新旧年更替之际确实感受到下行压力，但抛盘并非基于十分可靠的因素，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 每年年底临近时投资者都要结账，由此引发的仓位调整会导致美元遭到抛压。 “美国数据表现强劲，且美联储会议记录显示，委员会成员对减税可能对经济的影响并不像许多市场人士预期的那么悲观，这些因素扶助美元反弹，”山本雅文称。 投资者风险胃纳普遍增强也利好美元，尤其是兑日圆和瑞郎等避险货币。瑞郎兑美元 交投在0.9776，上日下滑0.6%，脱离三个月高点0.9699。 受华尔街市场昨晚涨势所激励，日本日经指数 开年即涨逾2%。原油价格位处两年半高位，助长通胀预期。 英镑兑美元 跌0.1%至1.3510美元；隔夜跌0.6%，因美元反弹而跌离昨晚所创三个半月高点1.3614美元。 澳元兑美元 跌0.2%至0.7822美元，新西兰元兑美元 跌0.1%至0.7085美元。 美元指数 涨0.1%至92.248；周二曾跌至9月20日以来低位91.751。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2008 1.2012 -0.03 +0.10 1.1996 美元/日圆 112.69 112.49 +0.18 +0.02 112.67 欧元/日圆 135.34 135.15 +0.14 +0.12 135.18 美元/瑞郎 0.9772 0.9769 +0.03 +0.30 0.9743 英镑/美元 1.3513 1.3514 -0.01 +0.01 1.3512 美元/加元 1.2546 1.2531 +0.12 -0.25 1.2577 美元/离岸人民币 6.5055 6.4954 +0.16 -0.11 6.5125 澳元/美元 0.7820 0.7835 -0.19 +0.24 0.7801 新西兰元/美元 0.7078 0.7090 -0.17 -0.11 0.7086 澳元/日圆 88.120 88.140 -0.02 +0.26 87.890 新西兰元/日圆 79.800 79.780 +0.03 -0.05 79.840 英镑/日圆 152.28 152.03 +0.16 +0.11 152.11 澳元/新西兰元 1.1041 1.1048 -0.06 +0.31 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 汪红英/徐文焰/侯雪苹/龚芳/许娜/张荻/王颖)