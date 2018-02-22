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February 22, 2018 / 2:09 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元维持在高位，之前美联储会议记录支持继续升息

3 分钟阅读

    * 美元指数触及逾一周高位
    * 焦点转向美联储主席鲍威尔在国会的证词陈述
    * 日圆微升，因股市回落

    路透新加坡2月22日 - 美元兑一篮子货币周四在一周高位附近交投；之前美元上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布1月政策会议纪录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强。            
    
    美元指数      报90.117，之前高见90.166，为2月13日以来最高水准。相比上周创下的三年低点近88.25，美元指数涨约2.2%。

    美联储周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。美国短期利率期货走势仍反映出，市场坚定认为美联储今年将升息三次。
    
    会议记录还显示，美联储官员自12月以来对经济前景的预期有所提升。
    
    三井住友银行驻新加坡分析师Hirofumi Suzuki认为，市场参与方可能将美联储会议记录解读为，美联储今年有可能升息四次。
    
    “3月升息很可能基本已成定论，美联储对经济前景的看法似乎也有所提升，因此我能够理解市场人士会认为今年加息次数可能达到四次，”Suzuki说。

    “但我个人怀疑这是否为美联储的真正意图，”Suzuki补充道，美联储主席鲍威尔2月28日在国会就货币政策发表的证词，将是近期关注重点。
    
    在美联储会议记录出炉后，美债收益率及美元连袂上扬，美国10年期公债收益率           周三高见2.957%，创四年来高位。
    
    在美元走坚之际，欧元      跌0.1%至1.2270美元，进一步脱离上周所创三年高位1.2556美元。
    
    但美元兑日圆      则下跌0.4%，至107.35日圆。

    三井住友银行的Suzuki表示，日圆受到提振，尤其是交叉汇率，受股市下跌影响。周四
0150GMT，日经指数       下跌近1.4%。

    日圆是传统避险货币，当投资者风险偏好降温时，日圆需求往往会增加。

    欧元兑日圆          跌0.5%至131.69，澳元兑日圆          跌0.6%至83.61日圆。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2279  1.2282  -0.02  +2.36  1.1996
    美元/日圆                   107.26  107.76  -0.46  -4.80  112.67
    欧元/日圆                   131.70  132.37  -0.51  -2.57  135.18
    美元/瑞郎                   0.9383  0.9388  -0.05  -3.69  0.9743
    英镑/美元                   1.3912  1.3917  -0.04  +2.96  1.3512
    美元/加元                   1.2695  1.2701  -0.05  +0.94  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3355  6.3358  -0.00  -2.72  6.5125
    澳元/美元                   0.7801  0.7803  -0.03  +0.00  0.7801
    新西兰元/美元               0.7314  0.7318  -0.05  +3.22  0.7086
    澳元/日圆                   83.680  84.110  -0.51  -4.79  87.890
    新西兰元/日圆               78.470  78.860  -0.49  -1.72  79.840
    英镑/日圆                   149.21  149.98  -0.51  -1.91  152.11
    澳元/新西兰元               1.0660  1.0662  -0.02  -3.15  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/徐文焰/龚芳/王灿；审校 王丽鑫/汪红英/张涛/张若琪)
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