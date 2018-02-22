《全球汇市》美元维持在高位，之前美联储会议记录支持继续升息

* 美元指数触及逾一周高位 * 焦点转向美联储主席鲍威尔在国会的证词陈述 * 日圆微升，因股市回落 路透新加坡2月22日 - 美元兑一篮子货币周四在一周高位附近交投；之前美元上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布1月政策会议纪录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强。 美元指数 报90.117，之前高见90.166，为2月13日以来最高水准。相比上周创下的三年低点近88.25，美元指数涨约2.2%。 美联储周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。美国短期利率期货走势仍反映出，市场坚定认为美联储今年将升息三次。 会议记录还显示，美联储官员自12月以来对经济前景的预期有所提升。 三井住友银行驻新加坡分析师Hirofumi Suzuki认为，市场参与方可能将美联储会议记录解读为，美联储今年有可能升息四次。 “3月升息很可能基本已成定论，美联储对经济前景的看法似乎也有所提升，因此我能够理解市场人士会认为今年加息次数可能达到四次，”Suzuki说。 “但我个人怀疑这是否为美联储的真正意图，”Suzuki补充道，美联储主席鲍威尔2月28日在国会就货币政策发表的证词，将是近期关注重点。 在美联储会议记录出炉后，美债收益率及美元连袂上扬，美国10年期公债收益率 周三高见2.957%，创四年来高位。 在美元走坚之际，欧元 跌0.1%至1.2270美元，进一步脱离上周所创三年高位1.2556美元。 但美元兑日圆 则下跌0.4%，至107.35日圆。 三井住友银行的Suzuki表示，日圆受到提振，尤其是交叉汇率，受股市下跌影响。周四 0150GMT，日经指数 下跌近1.4%。 日圆是传统避险货币，当投资者风险偏好降温时，日圆需求往往会增加。 欧元兑日圆 跌0.5%至131.69，澳元兑日圆 跌0.6%至83.61日圆。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2279 1.2282 -0.02 +2.36 1.1996 美元/日圆 107.26 107.76 -0.46 -4.80 112.67 欧元/日圆 131.70 132.37 -0.51 -2.57 135.18 美元/瑞郎 0.9383 0.9388 -0.05 -3.69 0.9743 英镑/美元 1.3912 1.3917 -0.04 +2.96 1.3512 美元/加元 1.2695 1.2701 -0.05 +0.94 1.2577 美元/离岸人民币 6.3355 6.3358 -0.00 -2.72 6.5125 澳元/美元 0.7801 0.7803 -0.03 +0.00 0.7801 新西兰元/美元 0.7314 0.7318 -0.05 +3.22 0.7086 澳元/日圆 83.680 84.110 -0.51 -4.79 87.890 新西兰元/日圆 78.470 78.860 -0.49 -1.72 79.840 英镑/日圆 149.21 149.98 -0.51 -1.91 152.11 澳元/新西兰元 1.0660 1.0662 -0.02 -3.15 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/徐文焰/龚芳/王灿；审校 王丽鑫/汪红英/张涛/张若琪)