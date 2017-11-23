《全球汇市》美元维持疲态，美联储决策者对通胀低迷较担心

* 美元兑日圆触及两个月低点，美元指数触及一个月低点 * 美联储会议记录显示多位决策者认为“近期”会升息 * 但会议记录亦突显出对于通胀低迷的担心 路透新加坡11月23日 - 美元兑日圆周四触及两个月低点，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的最新会议记录显示，部分决策者对通胀持续低迷感到担心，这打击了对利率持鹰派立场的人士，美元受此影响下跌。 美元兑日圆 一度跌至111.07日圆，为9月18日以来最低水位，之后脱离低点，最新报111.29日圆，日内涨0.1%。 周四市场交投可能要比往常清淡，日本金融市场因公共假期休市，美国市场因感恩节假期休市。 美元在隔夜下跌后进行整理。美元兑日圆周三下滑近1.1%，创5月中旬以来最大单日跌幅。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的10月31日至11月1日政 策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。这强化了市场关于美联储在12月升息的预期。 不过，会议记录还凸显出部分委员对通胀前景的担忧，强调在决定未来升息时机时将关注经济数据。 “我认为现在很确定的是，随着我们进入2018年，美联储将关注(低)通胀，而非经济增长，因此这依然是最重要的问题，”Oanda驻新加坡的亚太交易负责人Stephen Innes说。 美元指数 周四稍早触及一个月低位93.160，之后收复失地，最新报93.216。 三井住友银行驻新加坡的经济学家Hirofumi Suzuki说，美联储12月升息似乎是“板上钉钉”。 Suzuki还称，市场焦点将放在美联储决策者对2018年可能升息步伐的看法上，尤其是在鲍威尔接替美联储主席叶伦的职位之后。 鲍威尔必须获得参议院确认提名，才能出任美联储新主席。 Suzuki补充道，鉴于美联储内部对低通胀率的讨论，美联储的升息幅度仍存疑。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1830美元，接近上周所及一个月高点1.1862。 由于美联储会议记录打压美元走势，包括人民币 在内的多数新兴亚币走高。 在这一背景推动下，坡元/美元 一度创下两个月高点1.3462，稍早新加坡公布的第三季国内生产 总值(GDP)创近四年来最快增速，同其他多数亚洲地区经济扩张的景象遥相呼应。 “我认为市场正消化金管局正转向紧缩的立场，”Aberdeen Standard Investments宏观研究分析师Jin Y ang说道，其是指新加坡金融管理局(MAS)可能会在明年收紧货币政策。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1827 1.1820 +0.06 +12.50 1.0513 美元/日圆 111.28 111.20 +0.07 -4.78 116.87 欧元/日圆 131.61 131.49 +0.09 +6.88 123.14 美元/瑞郎 0.9815 0.9817 -0.02 -3.57 1.0178 英镑/美元 1.3324 1.3324 +0.00 +8.01 1.2336 美元/加元 1.2701 1.2691 +0.08 -5.43 1.3430 美元/离岸人民币 6.5909 6.5952 -0.07 -5.47 6.9726 澳元/美元 0.7614 0.7616 -0.03 +5.53 0.7215 新西兰元/美元 0.6879 0.6881 -0.03 -0.89 0.6941 澳元/日圆 84.750 84.700 +0.06 +0.51 84.320 新西兰元/日圆 76.560 76.530 +0.04 -5.68 81.170 英镑/日圆 148.29 148.18 +0.07 +2.96 144.02 澳元/新西兰元 1.1068 1.1065 +0.03 +6.60 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 汪红英/张明钧/刘秀红/王灿/孙茉莉/于春红/高琦/王兴亚/杜明霞)