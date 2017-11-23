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2017年11月23日 / 早上6点26分 / 1 天前

《全球汇市》美元维持疲态，美联储决策者对通胀低迷较担心

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆触及两个月低点，美元指数触及一个月低点
    * 美联储会议记录显示多位决策者认为“近期”会升息
    * 但会议记录亦突显出对于通胀低迷的担心

    路透新加坡11月23日 - 美元兑日圆周四触及两个月低点，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的最新会议记录显示，部分决策者对通胀持续低迷感到担心，这打击了对利率持鹰派立场的人士，美元受此影响下跌。
    
    美元兑日圆      一度跌至111.07日圆，为9月18日以来最低水位，之后脱离低点，最新报111.29日圆，日内涨0.1%。

    周四市场交投可能要比往常清淡，日本金融市场因公共假期休市，美国市场因感恩节假期休市。

    美元在隔夜下跌后进行整理。美元兑日圆周三下滑近1.1%，创5月中旬以来最大单日跌幅。

    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的10月31日至11月1日政 策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。这强化了市场关于美联储在12月升息的预期。            
    
    不过，会议记录还凸显出部分委员对通胀前景的担忧，强调在决定未来升息时机时将关注经济数据。

    “我认为现在很确定的是，随着我们进入2018年，美联储将关注(低)通胀，而非经济增长，因此这依然是最重要的问题，”Oanda驻新加坡的亚太交易负责人Stephen Innes说。
    
    美元指数      周四稍早触及一个月低位93.160，之后收复失地，最新报93.216。
    
    三井住友银行驻新加坡的经济学家Hirofumi Suzuki说，美联储12月升息似乎是“板上钉钉”。
    
    Suzuki还称，市场焦点将放在美联储决策者对2018年可能升息步伐的看法上，尤其是在鲍威尔接替美联储主席叶伦的职位之后。

    鲍威尔必须获得参议院确认提名，才能出任美联储新主席。

    Suzuki补充道，鉴于美联储内部对低通胀率的讨论，美联储的升息幅度仍存疑。

    欧元兑美元      涨0.1%至1.1830美元，接近上周所及一个月高点1.1862。

    由于美联储会议记录打压美元走势，包括人民币          在内的多数新兴亚币走高。

    在这一背景推动下，坡元/美元        一度创下两个月高点1.3462，稍早新加坡公布的第三季国内生产
总值(GDP)创近四年来最快增速，同其他多数亚洲地区经济扩张的景象遥相呼应。
    
    “我认为市场正消化金管局正转向紧缩的立场，”Aberdeen Standard Investments宏观研究分析师Jin Y
ang说道，其是指新加坡金融管理局(MAS)可能会在明年收紧货币政策。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1827  1.1820  +0.06 +12.50  1.0513
    美元/日圆                   111.28  111.20  +0.07  -4.78  116.87
    欧元/日圆                   131.61  131.49  +0.09  +6.88  123.14
    美元/瑞郎                   0.9815  0.9817  -0.02  -3.57  1.0178
    英镑/美元                   1.3324  1.3324  +0.00  +8.01  1.2336
    美元/加元                   1.2701  1.2691  +0.08  -5.43  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5909  6.5952  -0.07  -5.47  6.9726
    澳元/美元                   0.7614  0.7616  -0.03  +5.53  0.7215
    新西兰元/美元               0.6879  0.6881  -0.03  -0.89  0.6941
    澳元/日圆                   84.750  84.700  +0.06  +0.51  84.320
    新西兰元/日圆               76.560  76.530  +0.04  -5.68  81.170
    英镑/日圆                   148.29  148.18  +0.07  +2.96  144.02
    澳元/新西兰元               1.1068  1.1065  +0.03  +6.60  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 汪红英/张明钧/刘秀红/王灿/孙茉莉/于春红/高琦/王兴亚/杜明霞)

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