《全球汇市》美元脱离七周高位，因市场揣测下任美联储主席不够鹰派

* 有关鲍威尔更可能成为叶伦继任者的报导打击美元 * 市场已基本消化美联储12月升息的可能性 * 欧元走坚，几乎不再对加泰罗尼亚局势感到关切 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月4日 - 美元周三脱离七周高点，因市场猜测美国总统特朗普选择的下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选，或许不及之前预计的另一位人选那样强硬。 美元指数 周二创下8月中旬以来最高水准，受益于更加强劲的经济数据、美联储年底前将再度升息的预期、以及所谓的“特朗普通胀交易”复苏。 但美元指数周三下跌，因Politico报导称，相比前美联储理事瓦尔许，美国财长努钦(Steven Mnuchin)更青睐的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。瓦尔许和鲍威尔上周都在白宫受到会见。 外界认为这两人都是接替叶伦的有力候选人，而鲍威尔被认为比瓦尔许立场更温和。瓦尔许过去曾批评美联储的购债计划。叶伦任期将于明年2月届满。 “几天前，人们还都预计瓦尔许将成为继任者，市场认为他若上任则意味着未来美国政策收紧幅度将大得多，”德国商业银行驻法兰克福外汇研究主管Ulrich Leuchtmann称。 “目前人们认为鲍威尔是更可能的选择，其将非常逐步地调整政策，外界认为瓦尔许较为正面，鲍威尔基本上较负面，这是目前最重要的因素。” 美联储候选人的立场较强硬，可能促使投资者押注货币政策的正常化步伐更为激进，美元将从中得益。 美元指数 跌0.2%至93.437，脱离周二在美国强劲制造业数据推动下触及的七周高位93.92。 “美元近期上涨，因市场预期美联储12月加息并寄望减税，但市场已完全消化了所有利多消息，”巴克莱资深利率和外汇策略师Shinichiro Kadota表示。 “12月升息预期已在市场中得到反映，可我们还得看看是否会达成任何税改协议，”他补充说。 美元货币市场期货显示，目前市场预期12月升息的机率约为70%。 欧元兑美元 报1.1762，日内上涨0.2%，脱离周二所及一个半月低点1.16955。 欧元本周受到加泰罗尼亚疑虑冲击，此前当地的独立公投笼罩暴力阴影。不过加泰罗尼 亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二称将在几天之内宣布独立，欧元看来并 未有太大反应。 美元兑日圆 下跌0.3%至112.55。 日本10月22日大选的不确定性，令美元/日圆的前景笼罩疑云。现任日本首相安倍晋三 面临备受欢迎的东京都知事小池百合子的挑战。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1762 1.1742 +0.17 +11.88 1.0513 美元/日圆 112.46 112.84 -0.34 -3.77 116.87 欧元/日圆 132.28 132.52 -0.18 +7.42 123.14 美元/瑞郎 0.9728 0.9736 -0.08 -4.42 1.0178 英镑/美元 1.3253 1.3234 +0.14 +7.43 1.2336 美元/加元 1.2469 1.2486 -0.14 -7.16 1.3430 美元/离岸人民币 6.6453 6.6666 -0.32 -4.69 6.9726 澳元/美元 0.7857 0.7834 +0.29 +8.90 0.7215 新西兰元/美元 0.7176 0.7157 +0.27 +3.39 0.6941 欧元/瑞郎 1.1445 1.1433 +0.10 +6.79 1.0717 欧元/英镑 0.8873 0.8870 +0.03 +4.17 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5362 9.5572 -0.22 -0.46 9.5799 美元/挪威克朗 7.9631 7.9802 -0.21 -7.80 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/许娜/于春红/张明钧; 审校 王洋/张涛/孙茉莉/于春红)