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《全球汇市》美元脱离七周高位，因市场揣测下任美联储主席不够鹰派
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2017年10月4日 / 早上8点07分 / 17 天前

《全球汇市》美元脱离七周高位，因市场揣测下任美联储主席不够鹰派

3 分钟阅读

    * 有关鲍威尔更可能成为叶伦继任者的报导打击美元
    * 市场已基本消化美联储12月升息的可能性
    * 欧元走坚，几乎不再对加泰罗尼亚局势感到关切
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月4日 - 美元周三脱离七周高点，因市场猜测美国总统特朗普选择的下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选，或许不及之前预计的另一位人选那样强硬。

    美元指数      周二创下8月中旬以来最高水准，受益于更加强劲的经济数据、美联储年底前将再度升息的预期、以及所谓的“特朗普通胀交易”复苏。
    
    但美元指数周三下跌，因Politico报导称，相比前美联储理事瓦尔许，美国财长努钦(Steven Mnuchin)更青睐的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。瓦尔许和鲍威尔上周都在白宫受到会见。
    
    外界认为这两人都是接替叶伦的有力候选人，而鲍威尔被认为比瓦尔许立场更温和。瓦尔许过去曾批评美联储的购债计划。叶伦任期将于明年2月届满。
    
    “几天前，人们还都预计瓦尔许将成为继任者，市场认为他若上任则意味着未来美国政策收紧幅度将大得多，”德国商业银行驻法兰克福外汇研究主管Ulrich Leuchtmann称。

    “目前人们认为鲍威尔是更可能的选择，其将非常逐步地调整政策，外界认为瓦尔许较为正面，鲍威尔基本上较负面，这是目前最重要的因素。”
    
    美联储候选人的立场较强硬，可能促使投资者押注货币政策的正常化步伐更为激进，美元将从中得益。
    
    美元指数      跌0.2%至93.437，脱离周二在美国强劲制造业数据推动下触及的七周高位93.92。
    
   “美元近期上涨，因市场预期美联储12月加息并寄望减税，但市场已完全消化了所有利多消息，”巴克莱资深利率和外汇策略师Shinichiro Kadota表示。
    
   “12月升息预期已在市场中得到反映，可我们还得看看是否会达成任何税改协议，”他补充说。

    美元货币市场期货显示，目前市场预期12月升息的机率约为70%。
    
    欧元兑美元      报1.1762，日内上涨0.2%，脱离周二所及一个半月低点1.16955。
    
    欧元本周受到加泰罗尼亚疑虑冲击，此前当地的独立公投笼罩暴力阴影。不过加泰罗尼
亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二称将在几天之内宣布独立，欧元看来并
未有太大反应。
    
    美元兑日圆      下跌0.3%至112.55。
    
    日本10月22日大选的不确定性，令美元/日圆的前景笼罩疑云。现任日本首相安倍晋三
面临备受欢迎的东京都知事小池百合子的挑战。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1762  1.1742  +0.17 +11.88  1.0513
    美元/日圆                   112.46  112.84  -0.34  -3.77  116.87
    欧元/日圆                   132.28  132.52  -0.18  +7.42  123.14
    美元/瑞郎                   0.9728  0.9736  -0.08  -4.42  1.0178
    英镑/美元                   1.3253  1.3234  +0.14  +7.43  1.2336
    美元/加元                   1.2469  1.2486  -0.14  -7.16  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6453  6.6666  -0.32  -4.69  6.9726
    澳元/美元                   0.7857  0.7834  +0.29  +8.90  0.7215
    新西兰元/美元               0.7176  0.7157  +0.27  +3.39  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1445  1.1433  +0.10  +6.79  1.0717
    欧元/英镑                   0.8873  0.8870  +0.03  +4.17  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5362  9.5572  -0.22  -0.46  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9631  7.9802  -0.21  -7.80  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/许娜/于春红/张明钧; 审校 王洋/张涛/孙茉莉/于春红)

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