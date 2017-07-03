《全球汇市》美元脱离低位但仍不稳，欧元英镑受央行鹰派立场助益

* 美元指数脱离周五创下的九个月低点 * 但升势受限，因欧元、英镑等获得良好支撑 * 日本自民党在东京都议会选举中遭遇挫败，日圆未受影响 路透东京7月3日 - 美元指数周一小幅脱离九个月低点，但走势仍不稳，因有迹象显示欧洲的央行将撤离宽松货币政策，这令欧元和英镑有良好支撑。 美元指数 微升0.1%至95.729，脱离周五创下的九个月低位95.470。 美元上周遭受重挫，因主要央行官员发表鹰派讲话，增强了欧洲央行、英国央行和加拿大央行最终将转为收紧货币政策的预期。 美元兑日圆 涨0.1%至112.435日圆，此前跌至111.900后迅速反弹。 美元兑日圆早前下挫，因日本首相安倍晋三所属自民党周日在东京都议会选举中遭遇历史性挫败，表明安倍晋三今后将面临困境。 “我认为，东京都选举结果不会对市场产生巨大影响，因为在日本还没有哪个反对党能立即取代(执政的)自民党，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 “汇市更加关注欧洲和其他地区的货币政策变化。英国央行和加拿大央行目前似乎比较急于将货币政策正常化，这是上周让市场很意外的事情。” 在八国集团(G8)其他国家已经转向紧缩货币政策或正朝这个方向努力之际，日本央行看来是脚步落后了，其仍致力于维持宽松政策。 FPG证券社长深谷幸司说道：“日本央行落于人后看来是不可避免的，其仍在坚持大规模宽松政策，给投机客提供动力。” “日圆下跌而其他货币上涨的条件正在形成。 ” 欧元兑美元 跌0.1%，报1.1413美元，上周五曾触及近14个月高位1.1445美元。 由于近来公布的一系列美国经济数据表现疲软，围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)能否在今年再度升息的疑虑进一步支撑了欧元。 英镑兑美元 下跌0.2%至1.3003，周五曾涨至1.3030美元，为5月23日以来最高位。 加元兑美元 跌0.15%至1.2985加元，但仍接近周五所及九个月高位1.2947，当时受到油价上涨及央行报告进一步增强升息预期的提振。 加拿大央行周五称，加拿大企业对销售和出口前景更加乐观，与此同时，需求改善正推升产能压力，这应该会提振投资和招聘。 澳元 跌0.15%，至0.7678美元。 澳元距离上周五触及的三个月高点0.7712美元不远；大宗商品价格上涨，中国官方采购经理人指数(PMI)显示中国制造业强劲增长，这些均对澳元构成支持。 周一出炉的财新/Markit PMI调查显示中国制造业强劲增长，但澳元反应不大。 新西兰元 跌0.2%至0.7320美元，上周五则触及五个月高点0.7347。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1409 1.1423 -0.12 +8.52 1.0513 美元/日圆 112.41 112.35 +0.05 -3.82 116.87 欧元/日圆 128.24 128.40 -0.12 +4.14 123.14 美元/瑞郎 0.9593 0.9581 +0.13 -5.75 1.0178 英镑/美元 1.3003 1.3025 -0.17 +5.41 1.2336 美元/加元 1.2986 1.2962 +0.19 -3.31 1.3430 美元/离岸人民币 6.7791 6.7784 +0.01 -2.78 6.9726 澳元/美元 0.7673 0.7686 -0.17 +6.35 0.7215 新西兰元/美元 0.7320 0.7332 -0.16 +5.46 0.6941 澳元/日圆 86.270 86.380 -0.13 +2.31 84.320 新西兰元/日圆 82.290 82.390 -0.12 +1.38 81.170 英镑/日圆 146.18 146.35 -0.12 +1.50 144.02 澳元/新西兰元 1.0481 1.0477 +0.04 +0.94 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王颖/孙国玉/孙茉莉/汪红英/侯雪苹；审校 王兴亚/龚芳/李春喜/李爽)