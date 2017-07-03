《全球汇市》美元脱离低位但走势不稳，欧洲的央行鹰派立场助益欧元

* 美元指数脱离周五创下的九个月低点 * 但升势受限，因欧元、英镑有良好支撑 * 自民党在东京都议会选举中遭遇挫败，日圆未受影响 路透东京7月3日 - 美元指数周一盘初小幅脱离九个月低点，但走势仍不稳，因有迹象显示欧洲的央行正在撤离宽松货币政策，这令欧元和英镑有良好买盘。 美元指数 微升0.05%至95.675，脱离周五创下的九个月低位95.470。 美元上周遭受重挫，因美国以外的主要央行发表鹰派讲话，增强了欧洲央行、英国央行和加拿大央行最终将转为收紧货币政策的预期。 美元兑日圆 几无变动，报112.290日圆，稍早一度跌至111.900后迅速反弹。 美元兑日圆早前下挫，因日本首相安倍晋三所属自民党周日在东京都议会选举中遭遇历史性挫败。 “我认为，东京都选举结果不会对市场产生巨大影响，因为在日本还没有哪个反对党能立即取代(执政党)自民党，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 “汇市更加关注欧洲和其他地区的货币政策变化。英国央行和加拿大央行目前似乎比较急于将货币政策正常化，这是上周让市场很意外的事情。” 欧元兑美元 跌0.05%，报1.1422美元，上周五曾触及近14个月高位1.1445美元。 近期一系列美国经济数据疲弱，市场怀疑美联储今年能否再次升息，进一步提振了欧元。 英镑兑美元 跌0.1%，报1.3015美元，上周五曾涨至1.3030美元，为5月23日以来最高位。 加元兑美元 跌0.1%至1.2979加元，仍位于周五所及九个月最高水准1.2947附近，当时受到油价上涨及央行报告进一步增强升息预期的提振。 加拿大央行周五称，加拿大企业对销售和出口前景更加乐观，与此同时，需求改善正推升产能压力，这应该会提振投资和招聘。 澳元 和新西兰元 几无变动，分别报0.7691和0.7329。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1416 1.1423 -0.06 +8.59 1.0513 美元/日圆 112.26 112.35 -0.08 -3.94 116.87 欧元/日圆 128.16 128.40 -0.19 +4.08 123.14 美元/瑞郎 0.9590 0.9581 +0.09 -5.78 1.0178 英镑/美元 1.3006 1.3025 -0.15 +5.43 1.2336 美元/加元 1.2974 1.2962 +0.09 -3.40 1.3430 美元/离岸人民币 6.7760 6.7784 -0.04 -2.82 6.9726 澳元/美元 0.7682 0.7686 -0.05 +6.47 0.7215 新西兰元/美元 0.7332 0.7332 +0.00 +5.63 0.6941 澳元/日圆 86.250 86.380 -0.15 +2.29 84.320 新西兰元/日圆 82.340 82.390 -0.06 +1.44 81.170 英镑/日圆 146.00 146.35 -0.24 +1.37 144.02 澳元/新西兰元 1.0474 1.0477 -0.03 +0.88 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 戴素萍/许娜/白云/汪红英；审校 张荻/龚芳/李爽/王丽鑫)