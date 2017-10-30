《全球汇市》美元自三个月高位略微回落，西班牙政治危机令欧元承压

* 加泰罗尼亚动荡不安及欧洲央行令欧元承压 * 日圆持稳，等待日本央行会议，料按兵不动 * 投机客削减美元净空仓--芝加哥国际货币市场(IMM)数据 路透东京10月30日 - 美元周一自上周所及三个月高位略微回落，欧元则整理跌势，上周欧洲央行决议及西班牙加泰罗尼亚动荡局势导致欧元录得今年以来最差周线表现。 美元指数 跌0.2%至94.775，但仍距离周五所及三个月高位95.150不远。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.1614美元，上周五曾跌至三个月低点1.1574，周线下跌1.6%，创11个月来最大单周跌幅。 被解职的加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周六号召对中央政府接管发动和平的“民主反对”活动。该地区单方面宣布独立后，中央政府宣布直接接管。 欧洲央行周四表示，将从1月起将月度购债规模减半至300亿欧元，但将购债计划延长至明年9月底。此举让投资者押注欧洲央行在2019年之前不会升息。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“欧洲央行希望在更长时间内维持宽松政策，以实现通胀目标。” “所以最近欧元下行走势在意料之中，而且我认为还将持续一段时间，”他说，“在加泰罗尼亚局势稳定下来之前，仍将阻碍欧元上行。” 不同于欧洲央行，外界预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将继续升息，可能最早在12月份进行。 “市场已经在很大程度上消化了12月采取行动，所以真正的关键问题在于市场预期明年会升息多少，如果市场预期的升息幅度更大，那么将可能推动美元在短期内进一步走高，”巴克莱驻新加坡亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha表示。 周五的数据显示，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.0%，高于路透调查分析师预期的增长2.5%。 “强劲的第三季GDP数据帮助提振了美元，”Kotecha说。 对美国总统特朗普将提名谁来担任美联储下任主席的相关揣测，也给美元带来助力；现任美联储主席任期将在2月届满，外界揣测特朗普人选的升息主张可能会较叶伦更为积极。 两名知情消息人士周五透露，美国总统特朗普目前倾向于提名美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席。特朗普将于本周宣布提名人选。 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，投机客最近一周削减美元空仓至将近三个月以来低位。 过去一个月表现大致良好的美国数据，再加上美联储官员立场偏强硬的言论，已经提高了今年升息的预期。 美联储周二及周三将召开为期两天的会议，预料本次会议将维持利率不变。 美元兑日圆 下跌0.1%至113.58日圆，上周五曾触及三个月高位114.45日圆。 在周二结束的两天会议上，日本央行料将保持承诺不变，维持短期利率目标在负0.1%、10年期日债收益率目标在零水平左右。 日本央行总裁黑田东彦的任期将于明年4月结束，日经新闻周六报导，在下任央行总裁人选中黑田东彦处于领先，这或许意味着日本央行将继续实行超宽松货币政策。 日本首相安倍晋三领导的政党联盟在本月大选中赢得胜利，这令外界更加预期，黑田东彦明年4月任期届满时，无论接任人选是谁，作为“安倍经济学”支柱之一的日本央行超宽松政策都将持续下去。 周一公布数据显示，日本9月零售销售增速为三个月来最快，显示日本经济复苏蓄积动能。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1614 1.1608 +0.05 +10.47 1.0513 美元/日圆 113.57 113.67 -0.09 -2.82 116.87 欧元/日圆 131.93 131.91 +0.02 +7.14 123.14 美元/瑞郎 0.9972 0.9975 -0.03 -2.02 1.0178 英镑/美元 1.3143 1.3127 +0.12 +6.54 1.2336 美元/加元 1.2824 1.2805 +0.15 -4.51 1.3430 美元/离岸人民币 6.6455 6.6465 -0.02 -4.69 6.9726 澳元/美元 0.7676 0.7676 +0.00 +6.39 0.7215 新西兰元/美元 0.6839 0.6879 -0.58 -1.47 0.6941 澳元/日圆 87.190 87.240 -0.06 +3.40 84.320 新西兰元/日圆 77.700 78.140 -0.56 -4.27 81.170 英镑/日圆 149.28 149.26 +0.01 +3.65 144.02 澳元/新西兰元 1.1222 1.1167 +0.49 +8.08 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/许娜/王兴亚/张明钧/李婷仪 审校 杜明霞/王丽鑫/高琦/于春红/王琛)