《全球汇市》美元自四周低点反弹，市场冒险意愿回升

* 美元兑日圆反弹，因股市回升 * 对美国税改计画的忧心阻升美元，抵销强劲数据的影响 * 澳洲公布就业数据后，澳元自五个月低点回升 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月16日 - 美元兑日圆周四自四周低点反弹，股市及美元在过去一周遭逢抛盘之后，全球市场冒险意愿略微回升。 随着亚洲及欧洲各地股市反弹，美元兑日圆 上涨约0.2%至113.09，自周三低点112.47回升。 但美元指数 持平，周三曾跌至近四周低位，这是对9月初开始的涨势的大幅回调。 “股市已经回升，这让风险偏好得到一些支撑。”Rabobank汇市分析师Jane Foley说道。 Foley称，波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三晚些时候发表的强硬言论也提振美元走势。罗森格伦称，美联储应当继续升息，包括下个月的行动。但有关美国税改计划的疑虑限制美元涨势。 美国参议院共和党人提出的税改方案周三遭到两名共和党参议员的抨击，可能预示这项全面税改方案可能会遇到麻烦。共和党在参院仅拥有52-48席的多数优势，若是少了两张以上的支持票就不妙了。 “目前，美国减税政策将成为市场主题。我预计相关磋商将持续到年底之后，但不会拖过明年第一季。”大和证券的高级策略师Yukio Ishizuki表示。 此前因减税希望和美国经济强劲增长前景而上涨的美股和高收益债券，周三扩大了跌幅，这也进一步打击了美元人气。正面的美国消费者物价和零售销售数据不足以改变市场气氛。 市场预期美联储12月将再次升息。但美国利率期货走势显示，2018年初升息的机率略低于周三数据出炉前的水平。 由于美元面临阻力，欧元 也持平于1.1793美元，本周以来已回升约1%，而且在周 三触及逾一个月最高水位1.1862美元。 澳元从近五个月低位反弹，因澳洲就业数据强劲引发一波空头回补。 澳元 上涨0.1%至0.7597美元，日内基本持平，此前一度触及6月底以来最低位0 .7567美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1780 1.1791 -0.09 +12.05 1.0513 美元/日圆 113.15 112.86 +0.26 -3.18 116.87 欧元/日圆 133.32 133.08 +0.18 +8.27 123.14 美元/瑞郎 0.9906 0.9881 +0.25 -2.67 1.0178 英镑/美元 1.3159 1.3168 -0.07 +6.67 1.2336 美元/加元 1.2760 1.2761 -0.01 -4.99 1.3430 美元/离岸人民币 6.6345 6.6318 +0.04 -4.85 6.9726 澳元/美元 0.7595 0.7587 +0.11 +5.27 0.7215 新西兰元/美元 0.6855 0.6876 -0.31 -1.24 0.6941 欧元/瑞郎 1.1672 1.1653 +0.16 +8.91 1.0717 欧元/英镑 0.8952 0.8950 +0.02 +5.10 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9074 9.9383 -0.31 +3.42 9.5799 美元/挪威克朗 8.2179 8.2410 -0.28 -4.85 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 张明钧/高琦/张涛/王琛/白云/蔡美珍)