《全球汇市》美元自非农数据后水准回落，市场不确信美联储年内再升息

* 美元守住强劲非农就业报告带来的大部分涨幅 * 欧元基本摆脱德国工业生产下滑带来的影响 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦8月8日 - 美元周二连续第二日下跌，但仍守住上周美国公布强劲就业数据后录得的大多数涨幅，即便投资者仍不确信美联储年内还会再度升息。 美元指数 上周跌至15个月低位，因之前疲弱数据增强对于今年已升息两次的美联储在明年之前将按兵不动的预期。 但周五就业数据表现优异，令此观点面临挑战，从而让美元创下今年以来最佳单日表现，同时也让美联储再次收紧政策的预期时程提前。 目前市场价格显示，美联储2017年再次升息的机率不到50%，而美联储决策官员的谈话周一并未明显改变投资人的心意。 圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储可以暂时维持利率不变，因为即便就业市场持续好转，但通胀不太可能上升很多。明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利则是说到目前通胀低于目标。 “他们似乎反对进一步升息，这意味着他们精准地反应当前市场预期，这导致美元涨势受限。”法兰克福德国商业银行分析师团队在致客户晨报中表示。 “问题仍然是出在通胀上面，”分析师称，并指出布拉德及卡什卡利的鸽派形象，代表市场人士可能不会那么看重他们的评论。 美国周四及周五将分别公布7月生产者物价及消费者物价指数，料将吸引更多关注，协助投资人研判就业市场趋紧对通胀的影响程度。 投资人亦关注美联储何时开始缩表的线索。 “9月会议是我们预测展开缩表日期具体化的时机点，如果美联储几乎立即展开，我们也不会觉得意外，”U.S. Bank Private Client Group投资长Bill Northey称。 美元指数小跌0.1%至93.353。美元指数稳守在上周触及的15个月低点92.548上方，但仍 低于上周五就业数据公布后所及高位93.774，因投资者在揣测美联储下次收紧政策的时机。 欧元/美元 涨0.1%至1.1806，距离上周所及的两年半高点不远，欧元基本未受德 国周一公布的6月工业生产意外下滑的影响。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1812 1.1793 +0.16 +12.36 1.0513 美元/日圆 110.56 110.73 -0.15 -5.40 116.87 欧元/日圆 130.60 130.61 -0.01 +6.06 123.14 美元/瑞郎 0.9726 0.9727 -0.01 -4.44 1.0178 英镑/美元 1.3041 1.3032 +0.07 +5.71 1.2336 美元/加元 1.2660 1.2679 -0.15 -5.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.7062 6.7304 -0.36 -3.82 6.9726 澳元/美元 0.7927 0.7911 +0.20 +9.87 0.7215 新西兰元/美元 0.7358 0.7361 -0.04 +6.01 0.6941 欧元/瑞郎 1.1490 1.1476 +0.12 +7.21 1.0717 欧元/英镑 0.9057 0.9048 +0.10 +6.33 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6056 9.6105 -0.05 +0.27 9.5799 美元/挪威克朗 7.8935 7.9225 -0.37 -8.61 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/张明钧/蔡美珍/孙茉莉/艾茂林/高琦)