《全球汇市》美元自13个月低位回升，投资者等待美联储政策决定

* 市场下调对美国年底前升息的预期 * 欧元对近期涨势进行整固 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月26日 - 美元周三微涨，自前一交易日所及13个月低位回升，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决定前，削减部分空仓。 根据路透调查及芝加哥商业交易所(CME)的Fedwatch工具，市场已下调对于美国未来数月升息的预期，认为年底前再次升息的概率不到50%。 “如果声明措辞没有调整，我们可以预期美元会温和上涨，美联储在下个月的杰克森霍尔会议上，也会有更好的机会就其政策预期与外界进行沟通，”德国商业银行汇市分析师Ulrich Leuchtmann称。 美元指数 微升0.1%至94.19，周二跌至13个月低位93.638。 美联储结束两天的政策会议后，将于1800GMT公布政策决定。分析师预期指标利率目标区间将维持在1.00-1.25%不变。 欧元兑美元 微跌至1.1631。该货币对周二一度升至1.17125，为2015年8月以来最高水准，且仅 略低于两年半高位，受德国企业调查强于预期提振。 澳元下跌，因数据显示澳洲第二季消费通胀意外疲弱。澳元兑美元 下跌0.6%至0.7888美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1637 1.1651 -0.12 +10.69 1.0513 美元/日圆 111.85 111.88 -0.03 -4.30 116.87 欧元/日圆 130.17 130.29 -0.09 +5.71 123.14 美元/瑞郎 0.9526 0.9523 +0.03 -6.41 1.0178 英镑/美元 1.3019 1.3023 -0.03 +5.54 1.2336 美元/加元 1.2502 1.2507 -0.04 -6.91 1.3430 美元/离岸人民币 6.7541 6.7572 -0.05 -3.13 6.9726 澳元/美元 0.7896 0.7936 -0.50 +9.44 0.7215 新西兰元/美元 0.7421 0.7415 +0.08 +6.92 0.6941 欧元/瑞郎 1.1087 1.1090 -0.03 +3.45 1.0717 欧元/英镑 0.8939 0.8938 +0.01 +4.94 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5612 9.5598 +0.01 -0.20 9.5799 美元/挪威克朗 7.9847 7.9714 +0.17 -7.55 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/徐文焰/汪红英；审校 艾茂林/王兴亚/徐文焰)