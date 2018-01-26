《全球汇市》美元获得喘息之机，因特朗普称希望看到强劲的美元

* 美元兑其他主要货币处于近来低点上方

* 欧元小涨，但远低于三年高位

* 英镑走坚，但自英国退欧公投后的高位下滑

路透新加坡1月26日 - 美元兑其他主要货币周五在近期低点上方交投，之前在美国总统特朗普发表言论后反弹。特朗普称他希望看到一个“强劲的美元”，这与美国财长努钦之前的言论相矛盾。

特朗普周四在达沃斯接受CNBC采访时说，他最终希望美元强劲，并指努钦的言论被误读。

美元反弹使得欧元兑美元脱离三年高点，英镑亦从2016年6月以来最高水准回落。美元兑日圆持稳，守在周四触及的四个月低点上方。

美元指数 报89.176，守在本周创出的88.43附近的三年低位上方。1月迄今为止，美元指数下跌了逾3%。

一些市场参与者对特朗普的言论是否足以改变美元近期的疲势持怀疑态度。

“市场因素还有基本面均显示，美元在2018年期间应当走贬，”新加坡LGT Bank投资策略师Roy Teo称。

特朗普定于周五稍晚在达沃斯世界经济论坛发表讲话。

市场参与者称，美元面临阻力，原因是全球主要央行都在削减刺激措施，使得美元的相对收益率魅力有不保的风险。

这将改变过去几年的利率形势。过去几年，美联储是唯一升息的央行。

围绕美国保护主义立场的担忧也压制美元。

“我的看法是，特朗普的贸易政策偏好弱势美元，我认为这些政策仍将保持下去，”新加坡Oanda的亚太交易主管Stephen Innes说。

特朗普本周稍早决定对洗衣机和太阳能面板征收高额进口关税，令投资人担心贸易保护主义，使得美元处于守势。

欧元最新报1.2424美元，日内涨0.2%，但低于周四高位1.2538美元。

周四欧洲央行总裁德拉吉称，经济数据表明经济增长 “稳健且广泛”，中期而言通胀可能上升，之后欧元触及上述高位。

德拉吉警告称，欧元急升是不确定性的源头之一，如果美国有关疲弱美元的讲话导致货币状况发生变化，该行可能需要检讨其策略。

英镑兑美元涨0.4%至1.4191，但仍远低于周四所及高位1.4346，后者是2016年6月英国退欧公投以来高点。

美元兑日圆持稳于109.42，仍处于周四所及四个月低位108.50日圆上方。

当被问及美国总统特朗普和美国财长努钦(Steven Mnuchin)有关美元的评论时，日本财务大臣麻生太郎周五表示，七国集团(G7)已同意避免为了增强贸易竞争力而将目标瞄准汇率。

纽约 当日 今年来 2017年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2424 1.2395 +0.23 +3.57 1.1996

美元/日圆 109.36 109.39 -0.03 -2.94 112.67

欧元/日圆 135.90 135.61 +0.21 +0.53 135.18

美元/瑞郎 0.9393 0.9409 -0.17 -3.59 0.9743

英镑/美元 1.4185 1.4145 +0.28 +4.98 1.3512

美元/加元 1.2347 1.2379 -0.26 -1.83 1.2577

美元/离岸人民币 6.3308 6.3285 +0.04 -2.79 6.5125

澳元/美元 0.8054 0.8028 +0.32 +3.24 0.7801

新西兰元/美元 0.7337 0.7324 +0.18 +3.54 0.7086

澳元/日圆 88.100 87.760 +0.39 +0.24 87.890

新西兰元/日圆 80.260 80.130 +0.16 +0.53 79.840

英镑/日圆 155.13 154.71 +0.27 +1.99 152.11

澳元/新西兰元 1.0975 1.0949 +0.24 -0.29 1.1007

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/张涛/白云/刘秀红；审校 汪红英/王丽鑫/李爽/王颖)