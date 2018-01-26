《全球汇市》美元获得喘息，受特朗普称希望美元强劲的言论支撑

* 美元兑其他主要货币处于近来低点上方 * 欧元从三年高点回落 * 英镑脱离英国退欧公投后的最高水准 路透新加坡1月26日 - 美元兑其他主要货币周五处于近来低点上方，之前在美国总统特朗普发表言论后反弹。特朗普称他希望看到一个“强劲的美元”，这与美国财长努钦之前的言论相矛盾。 美元周四获得提振，之前特朗普在达沃斯接受CNBC采访时说，他最终希望美元强劲。 这扶助美元全线反弹，使得欧元兑美元脱离三年高点，英镑兑美元也从2016年6月以来的最高位回落。 但一些市场参与者对特朗普的言论是否足以改变美元近期的疲势持怀疑态度。 “市场因素还有基本面均显示，美元在2018年期间应当走贬，”新加坡LGT Bank投资策略师Roy Teo称。 市场参与者称，美元面临阻力，原因是全球主要央行削减刺激措施，使得美元相对的收益率魅力面临风险。 这会改变过去几年的利率形势。过去几年，美联储是唯一升息的央行。 欧元兑美元 持稳报1.2405。周四欧洲央行总裁德拉吉称，经济数据表明经济增长 “稳健且广泛”，中期而言通胀可能上升，之后欧元触及高位1.2538。 德拉吉警告称，欧元急升是不确定性的源头之一，如果美国有关疲弱美元的讲话导致货 币状况发生变化，该行可能需要检讨其策略。 英镑兑美元 涨0.2%报1.4163，但仍远低于周四所及高位1.4346，后者是2016年 6月英国退欧公投以来高点。 美元兑日圆 升0.2%报109.71日圆，弹离周四所及四个月低点108.50。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2414 1.2395 +0.15 +3.48 1.1996 美元/日圆 109.57 109.39 +0.16 -2.75 112.67 欧元/日圆 136.03 135.61 +0.31 +0.63 135.18 美元/瑞郎 0.9399 0.9409 -0.11 -3.53 0.9743 英镑/美元 1.4175 1.4145 +0.21 +4.91 1.3512 美元/加元 1.2360 1.2379 -0.15 -1.73 1.2577 美元/离岸人民币 6.3316 6.3285 +0.05 -2.78 6.5125 澳元/美元 0.8039 0.8028 +0.14 +3.05 0.7801 新西兰元/美元 0.7325 0.7324 +0.01 +3.37 0.7086 澳元/日圆 88.080 87.760 +0.36 +0.22 87.890 新西兰元/日圆 80.270 80.130 +0.17 +0.54 79.840 英镑/日圆 155.35 154.71 +0.41 +2.13 152.11 澳元/新西兰元 1.0970 1.0949 +0.19 -0.34 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/李爽 审校 戴素萍/陈宗琦/王丽鑫)