《全球汇市》美元触及一个半月高点，澳洲央行利率决议公布后澳元下滑

* 美元指数触及8月17日以来最高位 * 投资者冒险意愿上升，推高美国公债收益率 * 澳洲央行一如预期维持利率不变，澳元触及两个半月低点 路透东京10月3日 - 美元周二触及一个半月高位，因美国公债收益率上涨，此前公布的美国制造业活动数据强劲，强化对美国将在今年底前升息的预期。 澳元跌至逾两个月低点，此前澳洲央行维持利率不变，并就国内经济做出有些谨慎的评估。 美元指数涨0.3%，报93.848，此前曾触及8月17日以来最高位93.891。 美国指标10年期公债收益率 隔夜短暂触及三个月高点2.371%，目前微涨至2.351%，预计连续第三日走高。 在美国9月制造业活动指数周一公布之后，美债收益率与股市上涨。美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，9月制造业指数为60.8，创2004年5月以来最高。 “美元从熟悉的主题中获得支撑。美联储继续显得鹰派，美国经济指标良好，物价指标上升，”State Street Bank东京分行经理Bart Wakabayashi表示。“所有这些因素都在增强美联储12月升息的前景。” 欧元兑美元 下跌0.2%至1.1708美元，此前触及2017年8月来的低点1.1702。 欧元兑美元隔夜已下滑0.7%，美元受到利好经济数据提振。 西班牙加泰罗尼亚地区周日的独立公投引发骚乱，周一打压了欧元。 “加泰罗尼亚公投对欧元的影响将可能消退。其他欧元区市场如德国市场，对公投淡然处之。希望独立和真正实现独立，是完全不同的两码事，”大和证券的资深汇市策略师Yukio Ishizuki说。 美元兑日圆 盘初跌至112.660日圆，最新涨0.35%至113.150。美元若站上113.260，则有望升至7月中旬来的高点。 不过一些人仍认为美元兑日圆未来几个交易日料面临波动，交易员将思考本月稍晚日本提前选举的影响。 大和证券的Ishizuki指出，一个月期美元/日圆风险逆转指标显示美元看跌期权较受欢迎。 “这意味着市场参与者，尤其是外资对即将进行的日本选举及其可能对安倍经济学的负面影响保持警惕，”Ishizuki表示。 市场参与者试图通过风险逆转对冲汇率和波动性风险。看跌期权使他们有出售的选择权。 日本首相安倍晋三上周解散了日本众议院，宣布10月22日举行提前选举。 外界最初预计安倍领导的执政党自民党将相对轻松地赢得选举。不过，东京都知事小池百合子正在推动反对党派结盟以挑战自民党，自民党轻松获胜的前景似乎不那么确定。 澳元 下滑0.4%至0.7792美元，为7月18日来最低，此前澳洲央行公布政策决定。 澳洲央行一如预期宣布维持隔夜拆款利率于1.50%不变，同时指出澳元走强将拖累经济并限制物价压力。 该央行表示，未来几年本地经济增长料缓步回升，但也指出薪资增长缓慢与家庭负债较高，可能压抑支出与增长。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1704 1.1730 -0.22 +11.33 1.0513 美元/日圆 113.12 112.75 +0.33 -3.21 116.87 欧元/日圆 132.40 132.29 +0.08 +7.52 123.14 美元/瑞郎 0.9776 0.9744 +0.33 -3.95 1.0178 英镑/美元 1.3252 1.3275 -0.17 +7.43 1.2336 美元/加元 1.2532 1.2507 +0.20 -6.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.6800 6.6723 +0.12 -4.20 6.9726 澳元/美元 0.7798 0.7825 -0.35 +8.08 0.7215 新西兰元/美元 0.7162 0.7194 -0.44 +3.18 0.6941 澳元/日圆 88.230 88.230 +0.00 +4.64 84.320 新西兰元/日圆 81.030 81.120 -0.11 -0.17 81.170 英镑/日圆 149.91 149.68 +0.15 +4.09 144.02 澳元/新西兰元 1.0887 1.0873 +0.13 +4.85 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 艾茂林/张涛/侯雪苹/王丽鑫/陈宗琦；审校 徐文焰/高琦/龚芳)