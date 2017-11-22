《全球汇市》美元走低，受累于长期美债收益率下滑

* 美元下跌，虽然股市上扬但美债收益率仍下滑 * 汇市对叶伦讲话基本没什么反应 路透东京11月22日 - 美元兑其他主要货币周三下跌，受累于美国公债收益率(殖利率)未能上扬，尽管整体金融市场中投资者的冒险意愿不断升温。 美元指数 下跌0.05%，至93.896。 美元指数隔夜从一周高点94.165回落，本周早些时候在欧元走贬带动下的涨势暂停，因美国长期公债收益率继续下滑。 美元兑日圆 下跌至112.340日圆，隔夜自高点112.705日圆下滑。 “在这种‘风险偏好上升’的环境下，美元兑日圆应当得到更多的提振。但由于感恩节临近，加上年底的各种假期，正在占据主导地位的是调仓活动，从而导致日圆空头回补，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 美股周二再度升至纪录高位，日经指数 周三早盘上涨逾1%。 大和的Ishizuki表示，美国公债收益率曲线持续趋平令长期公债收益率受限，进一步拖累美元。 美国公债收益率曲线趋平，周二公债收益率之差收窄至十年来最低水平，因为投资者消化美国联邦储备委员会(FED/美联储)继续加息的预期，同时预计财政部短期公债发行量将增加。与此同时，低通胀和全球对收益率的需求继续支撑着较长期公债。 美联储主席叶伦周二晚间表示，美联储目前“相当接近”其目标，应继续循序渐进地升息，以避免通胀率过长时间低于目标，以及失业率降得过低这两个风险。汇市对叶伦谈话反应并不大。 欧元 持稳于1.1740美元，脱离隔夜所创一周低点1.1712美元，欧元当时因德国政治僵局而受到打压。 澳元 涨0.1%至0.7586美元，略微摆脱隔夜所创五个月低位0.7532美元，澳元当时因澳洲央行会议纪录偏温和而受挫。 新西兰元 涨0.2%至0.6844美元，此前市场反映了10月国内乳品产量意外增加的消息。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1738 1.1737 +0.01 +11.65 1.0513 美元/日圆 112.26 112.43 -0.15 -3.94 116.87 欧元/日圆 131.80 131.98 -0.14 +7.03 123.14 美元/瑞郎 0.9906 0.9914 -0.08 -2.67 1.0178 英镑/美元 1.3247 1.3237 +0.08 +7.38 1.2336 美元/加元 1.2767 1.2776 -0.07 -4.94 1.3430 美元/离岸人民币 6.6281 6.6264 +0.03 -4.94 6.9726 澳元/美元 0.7580 0.7578 +0.03 +5.06 0.7215 新西兰元/美元 0.6842 0.6828 +0.21 -1.43 0.6941 澳元/日圆 85.120 85.200 -0.09 +0.95 84.320 新西兰元/日圆 76.820 76.750 +0.09 -5.36 81.170 英镑/日圆 148.72 148.83 -0.07 +3.26 144.02 澳元/新西兰元 1.1078 1.1093 -0.14 +6.69 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/侯雪苹/王灿/龚芳; 审校 王丽鑫/王兴亚/杜明霞/徐文焰)