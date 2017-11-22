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2017年11月22日 / 凌晨12点58分 / 2 天前

《全球汇市》美元走低，受累于长期美债收益率下滑

2 分钟阅读

    * 美元下跌，虽然股市上扬但美债收益率仍下滑
    * 汇市对叶伦讲话基本没什么反应

    路透东京11月22日 - 美元兑其他主要货币周三下跌，受累于美国公债收益率(殖利率)未能上扬，尽管整体金融市场中投资者的冒险意愿不断升温。
    
    美元指数      下跌0.05%，至93.896。

    美元指数隔夜从一周高点94.165回落，本周早些时候在欧元走贬带动下的涨势暂停，因美国长期公债收益率继续下滑。
    
    美元兑日圆      下跌至112.340日圆，隔夜自高点112.705日圆下滑。
    
    “在这种‘风险偏好上升’的环境下，美元兑日圆应当得到更多的提振。但由于感恩节临近，加上年底的各种假期，正在占据主导地位的是调仓活动，从而导致日圆空头回补，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。   

    美股周二再度升至纪录高位，日经指数       周三早盘上涨逾1%。

    大和的Ishizuki表示，美国公债收益率曲线持续趋平令长期公债收益率受限，进一步拖累美元。

    美国公债收益率曲线趋平，周二公债收益率之差收窄至十年来最低水平，因为投资者消化美国联邦储备委员会(FED/美联储)继续加息的预期，同时预计财政部短期公债发行量将增加。与此同时，低通胀和全球对收益率的需求继续支撑着较长期公债。

    美联储主席叶伦周二晚间表示，美联储目前“相当接近”其目标，应继续循序渐进地升息，以避免通胀率过长时间低于目标，以及失业率降得过低这两个风险。汇市对叶伦谈话反应并不大。
    
    欧元      持稳于1.1740美元，脱离隔夜所创一周低点1.1712美元，欧元当时因德国政治僵局而受到打压。
    
    澳元        涨0.1%至0.7586美元，略微摆脱隔夜所创五个月低位0.7532美元，澳元当时因澳洲央行会议纪录偏温和而受挫。
    
    新西兰元        涨0.2%至0.6844美元，此前市场反映了10月国内乳品产量意外增加的消息。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1738  1.1737  +0.01 +11.65  1.0513
    美元/日圆                   112.26  112.43  -0.15  -3.94  116.87
    欧元/日圆                   131.80  131.98  -0.14  +7.03  123.14
    美元/瑞郎                   0.9906  0.9914  -0.08  -2.67  1.0178
    英镑/美元                   1.3247  1.3237  +0.08  +7.38  1.2336
    美元/加元                   1.2767  1.2776  -0.07  -4.94  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6281  6.6264  +0.03  -4.94  6.9726
    澳元/美元                   0.7580  0.7578  +0.03  +5.06  0.7215
    新西兰元/美元               0.6842  0.6828  +0.21  -1.43  0.6941
    澳元/日圆                   85.120  85.200  -0.09  +0.95  84.320
    新西兰元/日圆               76.820  76.750  +0.09  -5.36  81.170
    英镑/日圆                   148.72  148.83  -0.07  +3.26  144.02
    澳元/新西兰元               1.1078  1.1093  -0.14  +6.69  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/侯雪苹/王灿/龚芳; 审校 王丽鑫/王兴亚/杜明霞/徐文焰)

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