《全球汇市》美元走势乏力，市场观望央行官员谈话

* 美债收益率疲软打压美元 * 市场观望稍晚欧洲央行总裁德拉吉演说 * 英镑审慎续升 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月26日 - 美元周一走势疲软，因投资人对于美国今年年底前再度升息的信心不足；本周将有美国联邦储备理事会(美联储/FED)及其他央行高层官员密集发表谈话。 欧洲盘初日圆 小跌，因投资人的风险偏好稍有回暖，受此影响，美元指数 日内大致持平，英镑小升。 英镑 已较过去10日所及低位回升0.015美元，受到英国央行数位政策制定者转为倾向于年内升息提振。此前英镑则是受到下届政府组建的不确定性打压。 但市场目前对美联储自身的说法并不买账。这令美债收益率处于历史低位，并因此抑制了美元走势。美联储称年底前还会再升息一次，明年再升息三次。 0730GMT，美元兑欧元 跌0.1%至1.1203，美元兑日圆 涨0.2%至111.47。 “市场仍认为美联储在利率计划方面虚张声势。我并不认为美联储主席叶伦本周的讲话能令这一观点有所改变，”满地可银行欧洲外汇策略主管Stephen Gallo称。 “我们上周说逢低买进英镑和欧元(兑美元)，本周我们依然这样期待。” 美联储主席叶伦周二将在欧洲发表众人瞩目的讲话，欧洲央行总裁德拉吉则将在她之前于周一发表讲话，市场希望从德拉吉的讲话中找到他准备加大力度让欧洲央行今年缩减刺激计划的迹象，如果欧洲央行这样做，则或提振欧元。 美元指数上周早些时候曾升至一个月高点97.871，因从6月中美联储加息来看，预计联储将最早将在9月再次收紧政策，这种预期支撑美元。 但过去这一周这种预期减退，因美国经济数据总体上不及预期，投资者怀疑今年是否会再次加息。 “美元走软背后的主要原因是美国收益率处于低位。自美联储升息以来，美元丧失了上升动能，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa称。 “与股市相比，收益率似乎更好地反映美国的基本面情况，而且本周的关注焦点是政治方面的进展和各种将要发布的指标。” 美国本周将要发布的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季GDP终值和个人消费支出(PCE)物价指数等。 政治方面，美国参议院希望本周投票表决医改法案，以取代奥巴马医保法案。但已有五位共和党籍议员宣布将不会支持目前这个医改法案，使得在本周结束前的投票表决变得困难。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1197 1.1192 +0.04 +6.51 1.0513 美元/日圆 111.54 111.26 +0.25 -4.56 116.87 欧元/日圆 124.92 124.52 +0.32 +1.45 123.14 美元/瑞郎 0.9698 0.9693 +0.05 -4.72 1.0178 英镑/美元 1.2749 1.2716 +0.26 +3.35 1.2336 美元/加元 1.3248 1.3265 -0.13 -1.36 1.3430 美元/离岸人民币 6.8469 6.8379 +0.13 -1.80 6.9726 澳元/美元 0.7579 0.7565 +0.19 +5.05 0.7215 新西兰元/美元 0.7273 0.7284 -0.15 +4.78 0.6941 欧元/瑞郎 1.0860 1.0849 +0.10 +1.33 1.0717 欧元/英镑 0.8783 0.8799 -0.18 +3.11 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7551 9.7616 -0.07 +1.83 9.5799 美元/挪威克朗 8.4407 8.4460 -0.06 -2.27 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红/孙国玉/侯雪苹；审校 张涛/艾茂林/孙茉莉/于春红)