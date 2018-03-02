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March 2, 2018 / 3:32 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元走势低迷，特朗普的钢铝关税决定阻止回升势头

3 分钟阅读

    * * 美元指数从六周高位回落
    * * 特朗普的关税决定，阻止了美元的回升势头
    * * 欧元等待从周末意大利大选中获得短期引导
    * * 英镑微幅升离七周低点，关注特雷莎梅讲话

    路透东京3月2日 - 美元周五表现低迷，之前从六周高点大幅下滑，因美国总统特朗普决定对进口钢铁和铝产品课征高额关税，削弱了美元持续一周的反弹势头。
    
    美元指数      跌0.15%至90.185。

    特朗普周四宣布将对进口钢铁和铝产品课征高额关税之后，美元指数隔夜已经下跌0.4%，脱离90.932的高点，该水平为1月19日以来最高。            
    
    特朗普政府表示征税将有助保护美国产业，但美元和美国股市以大跌做出回应，因为该计划引发对贸易战可能一触即发的恐惧，以及可能给美国经济带来负面影响的担忧。
    
    “简单的说，无论是美国消费者还是企业都将是征税计划的输家，这是美元受打击背后的原因，”东京Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata表示。
    
    “由于征税，企业不得不提价，把成本转嫁给消费者，”Murata说。

    虽然美国钢铝制造商可能受益于较高的价格，但必须采购钢铝的企业料将受创。
    
    在特朗普宣布此事前，美元从2月中旬触及的三年低点反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔听起来鹰派的言论，加强了美联储今年升息最多四次的预期。
    
    “美元2月看来超跌，美元空仓暴增。在特朗普宣布关税消息前，部分过多空仓正在获得修正，但之后他公布的征税消息导致美元回到原点，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki表示。

    美元兑日圆      跌0.15%报106.065，过去两日兑日圆均下滑。日圆往往会在避险及股市疲弱时上扬。美元兑日圆低见105.960，为2月16日以来最低。
    
    欧元兑美元      涨0.1%报1.2276，隔夜涨0.6%。

    欧元本周或将跌约0.25%，周四欧元一度跌至七周低点1.2154，当时美元仍在尽享稍早的普涨势头。

    欧元的焦点在于周日进行的意大利议会选举，以及民粹主义政党施政纲领会获得多少支持。

    德国主要政党也将于周日就组建执政联盟做出决定，若同意组建执政联盟，将意味着总理梅克尔获得第四个任期。

    英镑兑美元        几近持平，报1.3780美元，隔夜已自近两个月低位1.3712美元反弹。
    
    英国首相特雷莎梅将在周五发表的重要演讲中，阐述她对如何确保英国与欧盟之间开放贸易的看法。
    
    就在她发表讲话的两天前，欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)曾对英退谈判进展发表悲观言论，令英镑走低。
    
    澳元兑美元        持稳在0.7759，脱离周四所及的两个月低位0.7713，受国内企业投资数据表现不佳影响。
    
    新西兰元兑美元      涨0.3%至0.7271。

                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2280  1.2267  +0.11  +2.37  1.1996
    美元/日圆                   106.05  106.23  -0.17  -5.88  112.67
    欧元/日圆                   130.23  130.32  -0.07  -3.66  135.18
    美元/瑞郎                   0.9401  0.9417  -0.17  -3.51  0.9743
    英镑/美元                   1.3784  1.3774  +0.07  +2.01  1.3512
    美元/加元                   1.2831  1.2836  -0.04  +2.02  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3570  6.3468  +0.16  -2.39  6.5125
    澳元/美元                   0.7762  0.7754  +0.10  -0.50  0.7801
    新西兰元/美元               0.7273  0.7247  +0.36  +2.64  0.7086
    澳元/日圆                   82.320  82.370  -0.06  -6.34  87.890
    新西兰元/日圆               77.140  76.980  +0.21  -3.38  79.840
    英镑/日圆                   146.16  146.32  -0.11  -3.91  152.11
    澳元/新西兰元               1.0671  1.0696  -0.23  -3.05  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/李春喜/蔡美珍/李爽/王颖；审校 张涛/刘秀红/许娜/龚芳/孙茉莉)
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