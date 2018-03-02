《全球汇市》美元走势低迷，特朗普的钢铝关税决定阻止回升势头

* * 美元指数从六周高位回落 * * 特朗普的关税决定，阻止了美元的回升势头 * * 欧元等待从周末意大利大选中获得短期引导 * * 英镑微幅升离七周低点，关注特雷莎梅讲话 路透东京3月2日 - 美元周五表现低迷，之前从六周高点大幅下滑，因美国总统特朗普决定对进口钢铁和铝产品课征高额关税，削弱了美元持续一周的反弹势头。 美元指数 跌0.15%至90.185。 特朗普周四宣布将对进口钢铁和铝产品课征高额关税之后，美元指数隔夜已经下跌0.4%，脱离90.932的高点，该水平为1月19日以来最高。 特朗普政府表示征税将有助保护美国产业，但美元和美国股市以大跌做出回应，因为该计划引发对贸易战可能一触即发的恐惧，以及可能给美国经济带来负面影响的担忧。 “简单的说，无论是美国消费者还是企业都将是征税计划的输家，这是美元受打击背后的原因，”东京Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata表示。 “由于征税，企业不得不提价，把成本转嫁给消费者，”Murata说。 虽然美国钢铝制造商可能受益于较高的价格，但必须采购钢铝的企业料将受创。 在特朗普宣布此事前，美元从2月中旬触及的三年低点反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔听起来鹰派的言论，加强了美联储今年升息最多四次的预期。 “美元2月看来超跌，美元空仓暴增。在特朗普宣布关税消息前，部分过多空仓正在获得修正，但之后他公布的征税消息导致美元回到原点，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 跌0.15%报106.065，过去两日兑日圆均下滑。日圆往往会在避险及股市疲弱时上扬。美元兑日圆低见105.960，为2月16日以来最低。 欧元兑美元 涨0.1%报1.2276，隔夜涨0.6%。 欧元本周或将跌约0.25%，周四欧元一度跌至七周低点1.2154，当时美元仍在尽享稍早的普涨势头。 欧元的焦点在于周日进行的意大利议会选举，以及民粹主义政党施政纲领会获得多少支持。 德国主要政党也将于周日就组建执政联盟做出决定，若同意组建执政联盟，将意味着总理梅克尔获得第四个任期。 英镑兑美元 几近持平，报1.3780美元，隔夜已自近两个月低位1.3712美元反弹。 英国首相特雷莎梅将在周五发表的重要演讲中，阐述她对如何确保英国与欧盟之间开放贸易的看法。 就在她发表讲话的两天前，欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)曾对英退谈判进展发表悲观言论，令英镑走低。 澳元兑美元 持稳在0.7759，脱离周四所及的两个月低位0.7713，受国内企业投资数据表现不佳影响。 新西兰元兑美元 涨0.3%至0.7271。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2280 1.2267 +0.11 +2.37 1.1996 美元/日圆 106.05 106.23 -0.17 -5.88 112.67 欧元/日圆 130.23 130.32 -0.07 -3.66 135.18 美元/瑞郎 0.9401 0.9417 -0.17 -3.51 0.9743 英镑/美元 1.3784 1.3774 +0.07 +2.01 1.3512 美元/加元 1.2831 1.2836 -0.04 +2.02 1.2577 美元/离岸人民币 6.3570 6.3468 +0.16 -2.39 6.5125 澳元/美元 0.7762 0.7754 +0.10 -0.50 0.7801 新西兰元/美元 0.7273 0.7247 +0.36 +2.64 0.7086 澳元/日圆 82.320 82.370 -0.06 -6.34 87.890 新西兰元/日圆 77.140 76.980 +0.21 -3.38 79.840 英镑/日圆 146.16 146.32 -0.11 -3.91 152.11 澳元/新西兰元 1.0671 1.0696 -0.23 -3.05 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/李春喜/蔡美珍/李爽/王颖；审校 张涛/刘秀红/许娜/龚芳/孙茉莉)