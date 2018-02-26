《全球汇市》美元走势蹒跚受美债收益率下跌拖累，日圆微涨

* 美国10年期公债收益率在亚洲时段微跌 * 关注美联储主席鲍威尔在国会作证 * 鲍威尔将在2月27日作证 路透新加坡2月26日 - 美元周一下跌，失去了近来的部分动能，因美国公债收益率(殖利率)下跌，但由于投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔于国会首次作证前持谨慎态度，美元波动不大。 美元指数 下跌0.1%至89.775。上周涨近0.9%，脱离2月16日触及的接近88.25的三年低点。 有关美元跌势过了头儿的看法，再加上美联储1月议息会议的记录相对乐观的基调，上周使美元获得提振。 本周关注焦点是鲍威尔就货币政策和经济形势在国会发表的证词陈述。 “没有动因促使鲍威尔预先就任何美联储表述的变动发出暗示，”新加坡Oanda亚太交易主管Stephen Innes在报告中写道。 “几乎没有迹象显示鲍威尔对经济数据的依赖程度会弱于叶伦，因此利率正常化步伐是否会加快仍无定论，”Innes补充说。 鲍威尔将于2月27日周二在众议院金融服务委员会，就美联储的半年度货币政策报告和经济形势发表证词。 金融服务委员会原计划鲍威尔于2月28日周三发表证词。委员会称，听证会将于上午10点(1500 GMT)举行。委员会没有说明时间调整的原因。 美元兑日圆 下滑0.3%至106.61日圆。有传言称日本出口商在月底前出脱美元。 三井住友银行高级全球市场分析师Satoshi Okagawa称，10年期美债收益率(殖利率)下跌打压了美元。 10年期美债收益率 周一在亚洲盘微跌至2.866%，继续跌离上周三触及的四年高位2.957%。Okagawa称，美联储主席鲍威尔或将慎防发出可令股债市动荡的鹰派讯息。 “他可能不需要展现任何鸽派的形象。但当股价不稳时，他也没有必要对利率发表特别鹰派的看法，”Okagawa表示。 欧元 上涨0.1%至1.2308美元，上周下跌1%，因3月4日的意大利大选前市场人士对欧元态度转趋谨慎。 同一天，德国社会民主党(SPD)也将就是否与总理梅克尔的保守派阵营组建新联合政府进行投票。这是市场的两大政治风险事件。 英镑兑美元 涨0.2%至1.3999美元。 英国星期日泰晤士报周六发表的一篇专访透露，如果今年初薪资增长加快，英国央行上调利率的时间需要比副总裁拉姆斯登(David Ramsden)原本预期的要早。 此一消息为英镑提供支撑。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2309 1.2293 +0.13 +2.61 1.1996 美元/日圆 106.62 106.88 -0.24 -5.37 112.67 欧元/日圆 131.25 131.39 -0.11 -2.91 135.18 美元/瑞郎 0.9344 0.9366 -0.23 -4.10 0.9743 英镑/美元 1.3999 1.3965 +0.24 +3.60 1.3512 美元/加元 1.2632 1.2628 +0.03 +0.44 1.2577 美元/离岸人民币 6.3134 6.3260 -0.20 -3.06 6.5125 澳元/美元 0.7860 0.7842 +0.23 +0.76 0.7801 新西兰元/美元 0.7319 0.7288 +0.43 +3.29 0.7086 澳元/日圆 83.810 83.720 +0.11 -4.64 87.890 新西兰元/日圆 78.040 77.900 +0.18 -2.25 79.840 英镑/日圆 149.26 149.26 +0.00 -1.87 152.11 澳元/新西兰元 1.0738 1.0748 -0.09 -2.44 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王颖/王琛/陈宗琦；审校 许娜/高琦/王丽鑫/刘秀红)