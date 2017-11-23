《全球汇市》美元跌势暂缓，美联储决策者对通胀低迷持担心态度

* 美元兑日圆触及两个月低点 * 美联储会议记录显示多位决策者认为“近期”会升息 * 但会议记录亦突显出对于通胀低迷的担心 * 美元指数接近周三所及的一个月低位 路透纽约11月23日 - 美元兑日圆周四触及两个月低位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的最新会议记录显示，部分决策者对通胀持续低迷感到担心，打压美元走跌。 美元兑日圆 在亚洲市场的清淡交投中一度跌至111.07日圆，为9月18日以来最低水位，最新报111.22日圆，较周三美国市场报价几无变动。 周四市场交投可能要比往常清淡，日本金融市场因公共假期休市，美国市场因感恩节假期休市。 美元在隔夜下跌后进行整理。美元兑日圆周三下滑近1.1%，创5月中旬以来最大单日跌幅。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的10月31日至11月1日政 策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。这强化了市场关于美联储在12月升息的预期。 不过，会议记录还凸显出部分委员对通胀前景的担忧，强调在决定未来升息时机时将关注经济数据。 “我认为现在很确定的是，随着我们进入2018年，美联储将关注(低)通胀，而非经济增长，因此这依然是最重要的问题，”Oanda驻新加坡的亚太交易负责人Stephen Innes说。 美元指数 报93.268，在周三所及一个月低点93.212附近徘徊。 三井住友银行驻新加坡的经济学家Hirofumi Suzuki说，美联储12月升息似乎是“板上钉钉”。 Suzuki还称，市场焦点将在美联储决策者对2018年可能升息步伐的看法上，尤其是在鲍威尔接替美联储主席叶伦的职位之后。 鲍威尔必须获得参议院确认提名，才能出任美联储新主席。 Suzuki补充道，鉴于美联储内部对低通胀率的讨论，美联储的升息幅度仍存疑。 欧元/美元 持稳在1.1819，接近上周所及一个月高点1.1862，周三上涨0.7%。 除美联储会议记录外，商务部周三发布，美国10月资本财新订单意外下降，这亦打压美元走势。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1821 1.1820 +0.01 +12.44 1.0513 美元/日圆 111.30 111.20 +0.09 -4.77 116.87 欧元/日圆 131.56 131.49 +0.05 +6.84 123.14 美元/瑞郎 0.9815 0.9817 -0.02 -3.57 1.0178 英镑/美元 1.3322 1.3324 -0.02 +7.99 1.2336 美元/加元 1.2705 1.2691 +0.11 -5.40 1.3430 美元/离岸人民币 6.5907 6.5952 -0.07 -5.48 6.9726 澳元/美元 0.7608 0.7616 -0.11 +5.45 0.7215 新西兰元/美元 0.6871 0.6881 -0.15 -1.01 0.6941 澳元/日圆 84.680 84.700 -0.02 +0.43 84.320 新西兰元/日圆 76.500 76.530 -0.04 -5.75 81.170 英镑/日圆 148.27 148.18 +0.06 +2.95 144.02 澳元/新西兰元 1.1068 1.1065 +0.03 +6.60 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王琛/王兴亚/汪红英/孙茉莉; 审校 徐文焰/李爽/许娜/龚芳)