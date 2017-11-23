FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《全球汇市》美元跌势暂缓，美联储决策者对通胀低迷持担心态度
频道
专题
韩国真航空预计中国赴韩游需求将从1月起反弹
半岛局势
韩国真航空预计中国赴韩游需求将从1月起反弹
中国股市“见顶”为时尚早 A股明年入摩可看高一线--安联
中国财经
中国股市“见顶”为时尚早 A股明年入摩可看高一线--安联
焦点：美国感恩节线上销售激增 实体店表现好于前两年
深度分析
焦点：美国感恩节线上销售激增 实体店表现好于前两年
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月23日 / 凌晨3点11分 / 1 天前

《全球汇市》美元跌势暂缓，美联储决策者对通胀低迷持担心态度

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆触及两个月低点
    * 美联储会议记录显示多位决策者认为“近期”会升息
    * 但会议记录亦突显出对于通胀低迷的担心
    * 美元指数接近周三所及的一个月低位

    路透纽约11月23日 - 美元兑日圆周四触及两个月低位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的最新会议记录显示，部分决策者对通胀持续低迷感到担心，打压美元走跌。
    
    美元兑日圆      在亚洲市场的清淡交投中一度跌至111.07日圆，为9月18日以来最低水位，最新报111.22日圆，较周三美国市场报价几无变动。

    周四市场交投可能要比往常清淡，日本金融市场因公共假期休市，美国市场因感恩节假期休市。
    
    美元在隔夜下跌后进行整理。美元兑日圆周三下滑近1.1%，创5月中旬以来最大单日跌幅。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的10月31日至11月1日政 策会议记录显示，很多决策者预计将不得不在“短期内”升息。这强化了市场关于美联储在12月升息的预期。            
    
    不过，会议记录还凸显出部分委员对通胀前景的担忧，强调在决定未来升息时机时将关注经济数据。

    “我认为现在很确定的是，随着我们进入2018年，美联储将关注(低)通胀，而非经济增长，因此这依然是最重要的问题，”Oanda驻新加坡的亚太交易负责人Stephen Innes说。
    
    美元指数      报93.268，在周三所及一个月低点93.212附近徘徊。
    
    三井住友银行驻新加坡的经济学家Hirofumi Suzuki说，美联储12月升息似乎是“板上钉钉”。
    
    Suzuki还称，市场焦点将在美联储决策者对2018年可能升息步伐的看法上，尤其是在鲍威尔接替美联储主席叶伦的职位之后。

    鲍威尔必须获得参议院确认提名，才能出任美联储新主席。
    
    Suzuki补充道，鉴于美联储内部对低通胀率的讨论，美联储的升息幅度仍存疑。
    
    欧元/美元      持稳在1.1819，接近上周所及一个月高点1.1862，周三上涨0.7%。
    
    除美联储会议记录外，商务部周三发布，美国10月资本财新订单意外下降，这亦打压美元走势。

                                         纽约   当日  今年来  2016年
                             最新报价 上收市价 涨跌%   涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1821  1.1820  +0.01 +12.44  1.0513
    美元/日圆                   111.30  111.20  +0.09  -4.77  116.87
    欧元/日圆                   131.56  131.49  +0.05  +6.84  123.14
    美元/瑞郎                   0.9815  0.9817  -0.02  -3.57  1.0178
    英镑/美元                   1.3322  1.3324  -0.02  +7.99  1.2336
    美元/加元                   1.2705  1.2691  +0.11  -5.40  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5907  6.5952  -0.07  -5.48  6.9726
    澳元/美元                   0.7608  0.7616  -0.11  +5.45  0.7215
    新西兰元/美元               0.6871  0.6881  -0.15  -1.01  0.6941
    澳元/日圆                   84.680  84.700  -0.02  +0.43  84.320
    新西兰元/日圆               76.500  76.530  -0.04  -5.75  81.170
    英镑/日圆                   148.27  148.18  +0.06  +2.95  144.02
    澳元/新西兰元               1.1068  1.1065  +0.03  +6.60  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王琛/王兴亚/汪红英/孙茉莉; 审校 徐文焰/李爽/许娜/龚芳)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below