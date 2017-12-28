《全球汇市》美元跌至三周半低位，大宗商品货币持坚

* 美元指数跌至12月1日以来最低 * 大宗商品货币依然持坚，澳元触及两个月高点 * 最近美国10年期公债收益率下跌拖累美元--分析师 路透新加坡12月28日 - 美元周四处于守势，受最近10年期美国公债收益率下跌拖累，大宗商品相关货币则受到本周金属和石油价格上涨的支撑。 美元指数 低至92.842，为12月1日以来最低水准。 美元指数今年以来下跌9.2%，可能创2003年来最大年度跌幅。 “债券收益率已经从高位回落，美元以疲弱基调交投，”三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，他指的是美国10年期公债收益率回落。 美国10年期公债收益率 周四报2.425%，从上周触及的九个月高位2.504%下滑。 欧元兑美元 创三周半高位1.1920。欧元今年迄今累计上涨13.3%，有望录得2003年来最佳年度表现。 美元兑日圆 跌0.3%至113.02日圆，脱离12月12日触及的四周高点113.75日圆。 安本标准投资管理(Aberdeen Standard Investments)的宏观研究分析师Lee Jin Yang说，美元本周下降或许在一定程度上反映了一种“见事实卖出”的反应，美国总统特朗普上周将税改议案签署为法律。 “我认为人们在(美联储12月)升息、税改议案通过前持有美元多仓，现在正在削减(短线市场仓位)，”Lee说。 他还警告不要过度解读本周情况，因年底清淡市况会放大市场波动。 大宗商品出口国的货币保持强劲，布兰特原油期货 本周升至两年半高点 ，期铜 升至四年高点。 澳元兑美元 周四创两个月新高0.7791美元，本周迄今为止上涨近1%。 加元兑美元 触及1.2624加元高位，匹敌12月初触及的10月以来最高水平。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1923 1.1886 +0.31 +13.41 1.0513 美元/日圆 112.99 113.34 -0.31 -3.32 116.87 欧元/日圆 134.75 134.74 +0.01 +9.43 123.14 美元/瑞郎 0.9832 0.9861 -0.29 -3.40 1.0178 英镑/美元 1.3427 1.3395 +0.24 +8.84 1.2336 美元/加元 1.2623 1.2653 -0.24 -6.01 1.3430 美元/离岸人民币 6.5407 6.5531 -0.19 -6.19 6.9726 澳元/美元 0.7791 0.7767 +0.31 +7.98 0.7215 新西兰元/美元 0.7086 0.7059 +0.38 +2.09 0.6941 澳元/日圆 88.040 88.050 -0.01 +4.41 84.320 新西兰元/日圆 80.070 79.970 +0.13 -1.36 81.170 英镑/日圆 151.77 151.85 -0.05 +5.38 144.02 澳元/新西兰元 1.0993 1.1004 -0.10 +5.87 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 王颖/杜明霞/汪红英)