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December 28, 2017 / 5:18 AM / a day ago

《全球汇市》美元跌至三周半低位，大宗商品货币持坚

2 分钟阅读

    * 美元指数跌至12月1日以来最低
    * 大宗商品货币依然持坚，澳元触及两个月高点
    * 最近美国10年期公债收益率下跌拖累美元--分析师

    路透新加坡12月28日 - 美元周四处于守势，受最近10年期美国公债收益率下跌拖累，大宗商品相关货币则受到本周金属和石油价格上涨的支撑。
    
    美元指数      低至92.842，为12月1日以来最低水准。

    美元指数今年以来下跌9.2%，可能创2003年来最大年度跌幅。
    
    “债券收益率已经从高位回落，美元以疲弱基调交投，”三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，他指的是美国10年期公债收益率回落。
    
    美国10年期公债收益率           周四报2.425%，从上周触及的九个月高位2.504%下滑。
    
    欧元兑美元      创三周半高位1.1920。欧元今年迄今累计上涨13.3%，有望录得2003年来最佳年度表现。

    美元兑日圆      跌0.3%至113.02日圆，脱离12月12日触及的四周高点113.75日圆。
    
    安本标准投资管理(Aberdeen Standard Investments)的宏观研究分析师Lee Jin Yang说，美元本周下降或许在一定程度上反映了一种“见事实卖出”的反应，美国总统特朗普上周将税改议案签署为法律。
    
    “我认为人们在(美联储12月)升息、税改议案通过前持有美元多仓，现在正在削减(短线市场仓位)，”Lee说。
    
    他还警告不要过度解读本周情况，因年底清淡市况会放大市场波动。

    大宗商品出口国的货币保持强劲，布兰特原油期货       本周升至两年半高点 ，期铜       升至四年高点。
    
    澳元兑美元        周四创两个月新高0.7791美元，本周迄今为止上涨近1%。
    
    加元兑美元        触及1.2624加元高位，匹敌12月初触及的10月以来最高水平。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1923  1.1886  +0.31 +13.41  1.0513
    美元/日圆                   112.99  113.34  -0.31  -3.32  116.87
    欧元/日圆                   134.75  134.74  +0.01  +9.43  123.14
    美元/瑞郎                   0.9832  0.9861  -0.29  -3.40  1.0178
    英镑/美元                   1.3427  1.3395  +0.24  +8.84  1.2336
    美元/加元                   1.2623  1.2653  -0.24  -6.01  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5407  6.5531  -0.19  -6.19  6.9726
    澳元/美元                   0.7791  0.7767  +0.31  +7.98  0.7215
    新西兰元/美元               0.7086  0.7059  +0.38  +2.09  0.6941
    澳元/日圆                   88.040  88.050  -0.01  +4.41  84.320
    新西兰元/日圆               80.070  79.970  +0.13  -1.36  81.170
    英镑/日圆                   151.77  151.85  -0.05  +5.38  144.02
    澳元/新西兰元               1.0993  1.1004  -0.10  +5.87  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 王颖/杜明霞/汪红英)

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