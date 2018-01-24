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January 24, 2018 / 9:42 AM / 更新于 20 hours ago

《全球汇市》美元跌至三年低点，因担心美国的保护主义立场

3 分钟阅读

    * 特朗普预计将在达沃斯论坛讲话中宣扬“美国优先”政策
    * 欧元触及三年高位；英镑升至英退公投以来最高
    * 美元/日圆触及9月中以来低点
    * 对日本央行终将退出刺激的臆测，支撑日圆

    路透伦敦1月24日 - 美元兑一篮子主要货币周三跌至三年低位，因市场担心美国总统特朗普在本周稍后的讲话中表达保护主义立场。
    
    近几周美元已然承压，因市场认为美联储不再是唯一可能收紧政策的央行，其他地区的经济增长提速，尤其是欧洲经济。

    最新一波颓势是在美国白宫官员周二讲话之后出现。白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)表示，总统特朗普将在周五达沃斯论坛主旨演讲中强调其“美国优先”政策。            
    
    根据美国优先议程，特朗普威胁要退出北美自贸协议，推翻全球气候变化协定，并批评联合国和北大西洋公约组织(NATO)等国际机构。
    
    美元指数             周三跌穿90.00关口，为2014年12月以来首次，最新跌0.4%至89.741。
    
    “感觉未来几周有可能是全球贸易和保护主义的分水岭时刻，”ING驻伦敦外汇策略师Viraj Patel称。

    “对于美元、以及对于倚赖陌生人的善意来融通结构性外部赤字的问题而言，(特朗普的)‘美国优先’意识形态仍是一个高风险策略，”他补充说。“美元多年来的周期性下滑行情势头正盛--中期投资者难以抵御。”

    美元全线下跌之际，欧元兑美元      触及三年高点1.2345美元，而英镑        升至2016年6月英国脱欧公投以来最高水平1.4090美元。

    投资者热切地等待于欧洲央行周四会议，以获得欧元区货币政策前景的线索。

    美元兑日圆      四个月来首次跌破110日圆大关，最新跌0.5%至109.72日圆。 

    日本央行本月稍早在市场操作中缩减长期债券购买之后，引发市场揣测该行最终将退出
大规模刺激，日圆近几周因而获得提振。
    
    多位分析师表示，这类的臆测将会持续支撑日圆，尽管日本央行总裁黑田东彦周二强调
耐心地继续推进强力货币宽松的重要性。
    
    “日本央行面临的难题，在于如何淡化投资人的预期？”新加坡Oanda亚太交易主管Ste
phen Innes表示。
    
    他称，“除了美元整体下跌趋势之外，这就是当前台面上的问题。”
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2344  1.2297  +0.38  +2.90  1.1996
    美元/日圆                   109.58  110.29  -0.64  -2.74  112.67
    欧元/日圆                   135.27  135.65  -0.28  +0.07  135.18
    美元/瑞郎                   0.9514  0.9576  -0.65  -2.35  0.9743
    英镑/美元                   1.4095  1.3999  +0.69  +4.31  1.3512
    美元/加元                   1.2368  1.2414  -0.37  -1.66  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3770  6.3985  -0.34  -2.08  6.5125
    澳元/美元                   0.8052  0.7996  +0.70  +3.22  0.7801
    新西兰元/美元               0.7392  0.7352  +0.54  +4.32  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1744  1.1777  -0.28  +0.47  1.1689
    欧元/英镑                   0.8755  0.8783  -0.32  -1.44  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8312  9.8449  -0.14  -0.08  9.8391
    美元/挪威克朗               7.7945  7.8212  -0.34  -5.03  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 白云/刘秀红/王灿/张明钧; 审校 高琦/张明钧/艾茂林)
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