《全球汇市》美元跌至三年低点，因担心美国的保护主义立场

* 特朗普预计将在达沃斯论坛讲话中宣扬“美国优先”政策 * 欧元触及三年高位；英镑升至英退公投以来最高 * 美元/日圆触及9月中以来低点 * 对日本央行终将退出刺激的臆测，支撑日圆 路透伦敦1月24日 - 美元兑一篮子主要货币周三跌至三年低位，因市场担心美国总统特朗普在本周稍后的讲话中表达保护主义立场。 近几周美元已然承压，因市场认为美联储不再是唯一可能收紧政策的央行，其他地区的经济增长提速，尤其是欧洲经济。 最新一波颓势是在美国白宫官员周二讲话之后出现。白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)表示，总统特朗普将在周五达沃斯论坛主旨演讲中强调其“美国优先”政策。 根据美国优先议程，特朗普威胁要退出北美自贸协议，推翻全球气候变化协定，并批评联合国和北大西洋公约组织(NATO)等国际机构。 美元指数 周三跌穿90.00关口，为2014年12月以来首次，最新跌0.4%至89.741。 “感觉未来几周有可能是全球贸易和保护主义的分水岭时刻，”ING驻伦敦外汇策略师Viraj Patel称。 “对于美元、以及对于倚赖陌生人的善意来融通结构性外部赤字的问题而言，(特朗普的)‘美国优先’意识形态仍是一个高风险策略，”他补充说。“美元多年来的周期性下滑行情势头正盛--中期投资者难以抵御。” 美元全线下跌之际，欧元兑美元 触及三年高点1.2345美元，而英镑 升至2016年6月英国脱欧公投以来最高水平1.4090美元。 投资者热切地等待于欧洲央行周四会议，以获得欧元区货币政策前景的线索。 美元兑日圆 四个月来首次跌破110日圆大关，最新跌0.5%至109.72日圆。 日本央行本月稍早在市场操作中缩减长期债券购买之后，引发市场揣测该行最终将退出 大规模刺激，日圆近几周因而获得提振。 多位分析师表示，这类的臆测将会持续支撑日圆，尽管日本央行总裁黑田东彦周二强调 耐心地继续推进强力货币宽松的重要性。 “日本央行面临的难题，在于如何淡化投资人的预期？”新加坡Oanda亚太交易主管Ste phen Innes表示。 他称，“除了美元整体下跌趋势之外，这就是当前台面上的问题。” 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2344 1.2297 +0.38 +2.90 1.1996 美元/日圆 109.58 110.29 -0.64 -2.74 112.67 欧元/日圆 135.27 135.65 -0.28 +0.07 135.18 美元/瑞郎 0.9514 0.9576 -0.65 -2.35 0.9743 英镑/美元 1.4095 1.3999 +0.69 +4.31 1.3512 美元/加元 1.2368 1.2414 -0.37 -1.66 1.2577 美元/离岸人民币 6.3770 6.3985 -0.34 -2.08 6.5125 澳元/美元 0.8052 0.7996 +0.70 +3.22 0.7801 新西兰元/美元 0.7392 0.7352 +0.54 +4.32 0.7086 欧元/瑞郎 1.1744 1.1777 -0.28 +0.47 1.1689 欧元/英镑 0.8755 0.8783 -0.32 -1.44 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8312 9.8449 -0.14 -0.08 9.8391 美元/挪威克朗 7.7945 7.8212 -0.34 -5.03 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 白云/刘秀红/王灿/张明钧; 审校 高琦/张明钧/艾茂林)