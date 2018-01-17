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January 17, 2018 / 4:26 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元跌至三年低点，欧元摆脱德国政治忧虑影响

3 分钟阅读

    * 美元走软，欧元触及三年高位
    * 欧元摆脱德国政局困境及欧洲央行鸽派立场的影响
    * 英镑触及一年半高位，加元等待加拿大央行的政策决定

    路透东京1月17日 - 美元兑其他主要货币周三跌至三年低点，之前的反弹势头消退，因欧元摆脱德国总理梅克尔组建“大联合政府”可能性下降的影响而小幅回升。
    
    美元指数      几无变动报90.446，之前曾触及2014年12月以来最低水准90.113。

    美元指数周二一度回升至90.826，此前在本月稳步下滑，因投资者预期主要央行最终将让货币政策正常化。
    
    “许多市场参与者的看法是全球货币政策将迈向正常化。在此类看法盛行之际，美元定会保持疲态，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。
    
    欧元兑美元      涨0.05%至1.2266，一改隔夜疲态，稍早曾高见1.2323美元，为2014年12月以来的最高水平。
    
    欧元周二曾跌至1.2195美元，暗示欧洲央行(ECB)近期可能不会调整政策信息的有关报导打断了欧元的涨势。

    欧元周二也回落，因德国中左翼社会民主党(SPD)一个地区的党员投票反对同梅克尔的保守党派基督教民主党(CDU)磋商，令人担忧梅克尔能否组成“大联合”政府。
    
    美元兑日圆      涨0.2%至110.675日圆，重新升向周二创下的高位110.985。周一美元兑日圆跌至四个月低点110.245，因市场揣测日本央行可能最终开始考虑退出超宽松政策的方式。
    
    英镑兑美元        最高涨至1.3836美元，为2016年6月以来最高位。日内几无变动，最新报1.3792。
    
    加元兑美元        小跌至1.2442加元，市场将关注本日稍晚加拿大央行的货币政策决定。

    外界普遍预期加拿大央行将升息25个基点，将指标利率上调至1.25%，支持今年全球利
率将上升的观点。市场预期该央行2018年将升息三次。            

    澳元兑美元        上涨0.1%，至0.7970美元，新西兰元兑美元        跌0.1%至0.72
60美元。

    比特币          在Bitstamp交易所大跌7.2%至10,570.00美元。比特币周二下挫16%，
触及一个半月低点10,162.00美元，因为此前有报导暗示韩国仍可能禁止比特币交易。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2268  1.2259  +0.07  +2.27  1.1996
    美元/日圆                   110.60  110.44  +0.14  -1.84  112.67
    欧元/日圆                   135.69  135.41  +0.21  +0.38  135.18
    美元/瑞郎                   0.9611  0.9594  +0.18  -1.35  0.9743
    英镑/美元                   1.3790  1.3791  -0.01  +2.06  1.3512
    美元/加元                   1.2438  1.2433  +0.04  -1.11  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4316  6.4368  -0.08  -1.24  6.5125
    澳元/美元                   0.7962  0.7960  +0.03  +2.06  0.7801
    新西兰元/美元               0.7254  0.7265  -0.15  +2.37  0.7086
    澳元/日圆                   88.060  87.890  +0.19  +0.19  87.890
    新西兰元/日圆               80.230  80.260  -0.04  +0.49  79.840
    英镑/日圆                   152.53  152.31  +0.14  +0.28  152.11
    澳元/新西兰元               1.0977  1.0950  +0.25  -0.27  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/刘秀红/白云/王灿；审校 于春红/龚芳/艾茂林/徐文焰)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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