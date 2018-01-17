《全球汇市》美元跌至三年低点，欧元摆脱德国政治忧虑影响

* 美元走软，欧元触及三年高位 * 欧元摆脱德国政局困境及欧洲央行鸽派立场的影响 * 英镑触及一年半高位，加元等待加拿大央行的政策决定 路透东京1月17日 - 美元兑其他主要货币周三跌至三年低点，之前的反弹势头消退，因欧元摆脱德国总理梅克尔组建“大联合政府”可能性下降的影响而小幅回升。 美元指数 几无变动报90.446，之前曾触及2014年12月以来最低水准90.113。 美元指数周二一度回升至90.826，此前在本月稳步下滑，因投资者预期主要央行最终将让货币政策正常化。 “许多市场参与者的看法是全球货币政策将迈向正常化。在此类看法盛行之际，美元定会保持疲态，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 欧元兑美元 涨0.05%至1.2266，一改隔夜疲态，稍早曾高见1.2323美元，为2014年12月以来的最高水平。 欧元周二曾跌至1.2195美元，暗示欧洲央行(ECB)近期可能不会调整政策信息的有关报导打断了欧元的涨势。 欧元周二也回落，因德国中左翼社会民主党(SPD)一个地区的党员投票反对同梅克尔的保守党派基督教民主党(CDU)磋商，令人担忧梅克尔能否组成“大联合”政府。 美元兑日圆 涨0.2%至110.675日圆，重新升向周二创下的高位110.985。周一美元兑日圆跌至四个月低点110.245，因市场揣测日本央行可能最终开始考虑退出超宽松政策的方式。 英镑兑美元 最高涨至1.3836美元，为2016年6月以来最高位。日内几无变动，最新报1.3792。 加元兑美元 小跌至1.2442加元，市场将关注本日稍晚加拿大央行的货币政策决定。 外界普遍预期加拿大央行将升息25个基点，将指标利率上调至1.25%，支持今年全球利 率将上升的观点。市场预期该央行2018年将升息三次。 澳元兑美元 上涨0.1%，至0.7970美元，新西兰元兑美元 跌0.1%至0.72 60美元。 比特币 在Bitstamp交易所大跌7.2%至10,570.00美元。比特币周二下挫16%， 触及一个半月低点10,162.00美元，因为此前有报导暗示韩国仍可能禁止比特币交易。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2268 1.2259 +0.07 +2.27 1.1996 美元/日圆 110.60 110.44 +0.14 -1.84 112.67 欧元/日圆 135.69 135.41 +0.21 +0.38 135.18 美元/瑞郎 0.9611 0.9594 +0.18 -1.35 0.9743 英镑/美元 1.3790 1.3791 -0.01 +2.06 1.3512 美元/加元 1.2438 1.2433 +0.04 -1.11 1.2577 美元/离岸人民币 6.4316 6.4368 -0.08 -1.24 6.5125 澳元/美元 0.7962 0.7960 +0.03 +2.06 0.7801 新西兰元/美元 0.7254 0.7265 -0.15 +2.37 0.7086 澳元/日圆 88.060 87.890 +0.19 +0.19 87.890 新西兰元/日圆 80.230 80.260 -0.04 +0.49 79.840 英镑/日圆 152.53 152.31 +0.14 +0.28 152.11 澳元/新西兰元 1.0977 1.0950 +0.25 -0.27 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/刘秀红/白云/王灿；审校 于春红/龚芳/艾茂林/徐文焰)