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《全球汇市》美元跌至10个月低点，因特朗普医保法案受挫打击信心
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2017年7月18日 / 早上7点52分 / 21 天前

《全球汇市》美元跌至10个月低点，因特朗普医保法案受挫打击信心

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 共和党医保法案在参议院受挫
    * 进一步打击对特朗普立法能力的信心
    * 美元触及9月以来低点
    * 澳元在央行公布会议记录后大涨1.5%
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦7月18日 - 美元兑一篮子货币周二跌至10个月低点，市场原已担心美国经济增长速度，而特朗普推进医保法案的最新努力在参议院受挫，进一步打击了人气。

    澳元是美元再度下滑的最大受益货币，澳元兑美元        跳涨1.5%至逾两年高位，此前此前澳洲央行公布7月政策会议纪录显示，其对于经济前景看法更加乐观。            
    
    美元过去四周已累计跌逾3%。受到围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息能力的质疑、以及其他主要央行态度转趋鹰派的迹象拖累。
    
    美元指数      周二报94.830，自1月3日触及14年高位103.82以来，该指数已累计下跌8.8%。
    
    “很明显，目前传来的任何消息都在强化市场对美元的负面态度，”纽约梅隆银行驻伦敦资深外汇策略师Neil Mellor称。

    “目前通胀还不够给力。任何类似(特朗普遭遇挫败)消息都可能推低美元。”
    
    周一稍晚，美国又有两位共和党参议员Mike Lee和Jerry Moran表示反对修改后的医改议案，通过医保改革的努力陷于混沌不明。            
    
    “如果该议案无法通过，那减税就没有资金支持。要想落实特朗普的财政政策将十分困难，”道富银行东京分支主管Bart Wakabayashi称。
    
    上周五出炉的美国通胀和零售销售数据表现不佳，引发市场揣测美联储可能没有在年底前再度加息的理由，尽管决策官员有这样的预测。 
    
    货币市场工具             当前走势显示，目前市场预测美联储在今年余下时间加息的机率不到50%。 

    相比之下，欧元区、英国和加拿大央行的决策官员近期则释出了调整政策的信号，加拿大央行还在上周进行了2010年以来的首次加息。
    
    “许多国家都在追赶美国收紧货币政策的步伐。因此美元失去优势也是自然的，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。
    
    欧元兑美元       上涨0.3%至1.1517，触及去年5月来最高水平。
    
    欧洲央行预计将在周四的议息会议上按兵不动，同时许多投资者预计其将暗示在9月政策会议上削减刺激措施。
    
    隔夜汇市更多是受政治因素影响，而不是利率，这在日圆/美元走势上很明显。日圆兑美元      上涨0.4%至112.30。

    澳元料将创下四个月以来的最大单日涨幅，受澳洲央行提到“中性”利率提振。
    
    “围绕中性利率的讨论可以被解读为给紧缩周期奠定基础，”Westphalia驻悉尼首席分析师Bill Evans写
道。
    
    “但是，在薪资和通胀、消费者、当然还有就业市场和楼市，这些方面存在不确定性，所以不宜对这个信
号过度解读。”

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1526  1.1478  +0.42  +9.64  1.0513
    美元/日圆                   112.24  112.62  -0.34  -3.96  116.87
    欧元/日圆                   129.37  129.25  +0.09  +5.06  123.14
    美元/瑞郎                   0.9566  0.9625  -0.61  -6.01  1.0178
    英镑/美元                   1.3116  1.3054  +0.47  +6.32  1.2336
    美元/加元                   1.2655  1.2695  -0.32  -5.77  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7523  6.7631  -0.16  -3.16  6.9726
    澳元/美元                   0.7912  0.7798  +1.46  +9.66  0.7215
    新西兰元/美元               0.7353  0.7314  +0.53  +5.94  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1027  1.1048  -0.19  +2.89  1.0717
    欧元/英镑                   0.8787  0.8788  -0.01  +3.16  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5392  9.5113  +0.29  -0.42  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1091  8.1566  -0.58  -6.11  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李春喜/刘秀红/张明钧/王洋/汪红英；审校 蔡美珍/汪红英/孙茉莉)

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