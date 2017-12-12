《全球汇市》美元近日涨势暂作歇缓，投资人关注美联储会议

* 美元指数今年以来下跌逾9% * 新西兰任命新央行总裁，提振新西兰元上涨 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月12日 - 美元近日强劲上涨后周二持平，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将召开为期两天的政策会议，外界普遍预期美联储将升息，这将是自2015年底以来的第五次。 投资人将会关注美联储对于经济状况的评估，因为这可能影响市场对于未来利率变化路径的看法。债市预期明年将再升息两次，但美联储预测升息三次。 “尽管我们并不认为(美联储主席)叶伦会过度调整她的审慎措辞，不过(美国总统特朗普的)减税计划..有可能大幅加强对于政策正常化应有速度的信心，”纽约梅隆银行资深外汇策略师Neil Mellor说道： 美元指数持稳在93.80，上周曾上涨超过1%，创下10月底以来最大单周涨幅，不过今年迄今仍累计下滑9%以上。 路透调查显示，未来一年美元兑其他主要货币或进一步下跌，而大多数外汇交易商认为，美国参议院刚刚通过的大规模减税法案将对美元产生积极影响。12个月后欧元兑美元汇率的预期中值为1.22美元。 “整体上，我们预计，在没有进一步利多美元题材情况下，美元兑欧元未来几个月维持大致区间波动格局，”丹斯克银行外汇策略分析师Morten Helt称。 欧元/美元 报1.1785美元，由周一盘中高点1.1811回落。 新西兰元创两周高位，新西兰养老金基金执行总裁奥尔(Adrian Orr)被任命为下任央行总裁的消息，获得投资人欢迎。投资人原本担心，由工党领导的新一届政府要求央行背负双重使命，可能导致货币政策更加偏离传统。 新西兰元兑美元 周一在央行总裁人选的消息宣布后攀升近1.1%，周二延续涨势 ，一度涨至11月10日以来最高位0.6953美元。新西兰元最新报0.6943美元，日内上涨0.5%。 比特币在卢森堡的Bitstamp交易所 下滑1.4%至约16,685美元，周一曾创下纪 录高位17,270美元。 Cboe Global Markets新推出的比特币期货 显示，交易商预期这种加密货币的 凌厉涨势会在未来几个月放慢。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1780 1.1768 +0.10 +12.05 1.0513 美元/日圆 113.44 113.55 -0.10 -2.93 116.87 欧元/日圆 133.66 133.63 +0.02 +8.54 123.14 美元/瑞郎 0.9893 0.9917 -0.24 -2.80 1.0178 英镑/美元 1.3345 1.3337 +0.06 +8.18 1.2336 美元/加元 1.2828 1.2854 -0.20 -4.48 1.3430 美元/离岸人民币 6.6230 6.6205 +0.04 -5.01 6.9726 澳元/美元 0.7562 0.7524 +0.51 +4.81 0.7215 新西兰元/美元 0.6946 0.6910 +0.52 +0.07 0.6941 欧元/瑞郎 1.1656 1.1670 -0.12 +8.76 1.0717 欧元/英镑 0.8827 0.8824 +0.03 +3.63 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9150 10.0053 -0.90 +3.50 9.5799 美元/挪威克朗 8.3236 8.3825 -0.70 -3.63 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/孙茉莉/蔡美珍/王琛；审校 蔡美珍/艾茂林/白云)