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2017年12月12日 / 上午9点22分 / 2 天前

《全球汇市》美元近日涨势暂作歇缓，投资人关注美联储会议

3 分钟阅读

    * 美元指数今年以来下跌逾9%
    * 新西兰任命新央行总裁，提振新西兰元上涨
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月12日 - 美元近日强劲上涨后周二持平，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将召开为期两天的政策会议，外界普遍预期美联储将升息，这将是自2015年底以来的第五次。
    
    投资人将会关注美联储对于经济状况的评估，因为这可能影响市场对于未来利率变化路径的看法。债市预期明年将再升息两次，但美联储预测升息三次。

    “尽管我们并不认为(美联储主席)叶伦会过度调整她的审慎措辞，不过(美国总统特朗普的)减税计划..有可能大幅加强对于政策正常化应有速度的信心，”纽约梅隆银行资深外汇策略师Neil Mellor说道：
    
    美元指数持稳在93.80，上周曾上涨超过1%，创下10月底以来最大单周涨幅，不过今年迄今仍累计下滑9%以上。
    
    路透调查显示，未来一年美元兑其他主要货币或进一步下跌，而大多数外汇交易商认为，美国参议院刚刚通过的大规模减税法案将对美元产生积极影响。12个月后欧元兑美元汇率的预期中值为1.22美元。            

    “整体上，我们预计，在没有进一步利多美元题材情况下，美元兑欧元未来几个月维持大致区间波动格局，”丹斯克银行外汇策略分析师Morten Helt称。
    
    欧元/美元         报1.1785美元，由周一盘中高点1.1811回落。
    
    新西兰元创两周高位，新西兰养老金基金执行总裁奥尔(Adrian Orr)被任命为下任央行总裁的消息，获得投资人欢迎。投资人原本担心，由工党领导的新一届政府要求央行背负双重使命，可能导致货币政策更加偏离传统。            

    新西兰元兑美元        周一在央行总裁人选的消息宣布后攀升近1.1%，周二延续涨势
，一度涨至11月10日以来最高位0.6953美元。新西兰元最新报0.6943美元，日内上涨0.5%。
    
    比特币在卢森堡的Bitstamp交易所          下滑1.4%至约16,685美元，周一曾创下纪
录高位17,270美元。
    
    Cboe Global Markets新推出的比特币期货        显示，交易商预期这种加密货币的
凌厉涨势会在未来几个月放慢。                
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1780  1.1768  +0.10 +12.05  1.0513
    美元/日圆                   113.44  113.55  -0.10  -2.93  116.87
    欧元/日圆                   133.66  133.63  +0.02  +8.54  123.14
    美元/瑞郎                   0.9893  0.9917  -0.24  -2.80  1.0178
    英镑/美元                   1.3345  1.3337  +0.06  +8.18  1.2336
    美元/加元                   1.2828  1.2854  -0.20  -4.48  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6230  6.6205  +0.04  -5.01  6.9726
    澳元/美元                   0.7562  0.7524  +0.51  +4.81  0.7215
    新西兰元/美元               0.6946  0.6910  +0.52  +0.07  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1656  1.1670  -0.12  +8.76  1.0717
    欧元/英镑                   0.8827  0.8824  +0.03  +3.63  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9150 10.0053  -0.90  +3.50  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3236  8.3825  -0.70  -3.63  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/孙茉莉/蔡美珍/王琛；审校 蔡美珍/艾茂林/白云)

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