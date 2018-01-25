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January 25, 2018 / 9:33 AM / in a day

《全球汇市》美元进一步下跌，市场关注欧洲央行会议对欧元的考验

3 分钟阅读

    * 美元下跌，接近三年新低
    * 欧洲央行周四将举行会议，欧元大涨
    * 瑞郎、人民币触及2015年以来最高
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月25日 - 美元周四下跌接近数年低位，此前美国财长努钦称他对美元走软表示欢迎，此言论打击了美元；但市场关注转向了欧洲央行政策决定是否能容忍欧元的飙涨之势。
    
    欧元今年以来的涨幅已超过3%，去年的涨幅为双位数；而美国财长努钦有关美元走软“对我们有利”的言论加剧了美元的全线抛售之势。在此背景之下，欧洲央行周四稍晚将举行会议。

    努钦周四表示，他并不担心美元的短期走势。
    
    美元指数      小幅脱离隔夜触及的三年新低。
    
    欧元兑美元      持平，目前欧元持于1.24美元上方，为三年高位。这可能会让欧洲央行总裁德拉吉在周四稍后发表讲话时，给该央行正加快迈向升息的观点泼上一盆凉水。
    
    “感觉好像是我们预计2018年全年美元会出现的情况，实际上已经在今年的头几周发生了，”ING分析师表示。
    
    

    “今日汇市的火爆话题就是，欧洲央行总裁德拉吉是否以及能否口头压低欧元？过去一周，我们主张就当前环境来看，欧洲央行很难阻挡欧元走强的潮流。”
    
    分析师提到，贸易加权的欧元涨势不及欧元/美元，由于投资人对于欧元区的信心创下多年高点，欧元有充分的理由走强。
    
    不过分析师多指出，德拉吉可能会试图阻止欧元进一步上涨。
    
    其他方面，美元兑数种货币创下了多年低点。
    
    瑞郎兑美元      创下2015年8月以来最高，人民币兑美元        则升至2015年11月以来新高。

    英镑兑美元      涨0.2%至1.4261美元，早些时候一度突破1.43美元，创下2016年6月
脱欧公投以来新高。    

    美元在此之前已然处于守势，因美国总统特朗普本周稍早决定对进口洗衣机和太阳能电
池板征收关税，引起了对于贸易保护主义的担忧。

    “上周美元承压，因市场预期欧洲央行和日本央行货币政策将正常化，而在努钦发表言
论后，空头趋势进入了全新阶段，”大和证券资深汇率分析师Yukio Ishizuki称。
    
    日圆兑美元走强，尽管日本央行周二维持货币政策不变，且央行总裁黑田东彦打消了市
场对该行将在今年晚些时候转变超宽松政策的揣测。

    美元兑日圆      跌0.1%至109.100日圆，上日跌1%至四个月低点108.965日圆。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2416  1.2406  +0.08  +3.50  1.1996
    美元/日圆                   109.03  109.21  -0.16  -3.23  112.67
    欧元/日圆                   135.39  135.50  -0.08  +0.16  135.18
    美元/瑞郎                   0.9425  0.9451  -0.28  -3.26  0.9743
    英镑/美元                   1.4255  1.4241  +0.10  +5.50  1.3512
    美元/加元                   1.2320  1.2347  -0.22  -2.04  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3300  6.3487  -0.29  -2.80  6.5125
    澳元/美元                   0.8079  0.8061  +0.22  +3.56  0.7801
    新西兰元/美元               0.7353  0.7335  +0.25  +3.77  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1704  1.1728  -0.20  +0.13  1.1689
    欧元/英镑                   0.8709  0.8710  -0.01  -1.96  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8148  9.8354  -0.21  -0.25  9.8391
    美元/挪威克朗               7.7241  7.7506  -0.34  -5.88  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/王颖/张明钧/王灿；审校 艾茂林/王洋/高琦/孙茉莉)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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