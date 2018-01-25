《全球汇市》美元进一步下跌，市场关注欧洲央行会议对欧元的考验

* 美元下跌，接近三年新低 * 欧洲央行周四将举行会议，欧元大涨 * 瑞郎、人民币触及2015年以来最高 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月25日 - 美元周四下跌接近数年低位，此前美国财长努钦称他对美元走软表示欢迎，此言论打击了美元；但市场关注转向了欧洲央行政策决定是否能容忍欧元的飙涨之势。 欧元今年以来的涨幅已超过3%，去年的涨幅为双位数；而美国财长努钦有关美元走软“对我们有利”的言论加剧了美元的全线抛售之势。在此背景之下，欧洲央行周四稍晚将举行会议。 努钦周四表示，他并不担心美元的短期走势。 美元指数 小幅脱离隔夜触及的三年新低。 欧元兑美元 持平，目前欧元持于1.24美元上方，为三年高位。这可能会让欧洲央行总裁德拉吉在周四稍后发表讲话时，给该央行正加快迈向升息的观点泼上一盆凉水。 “感觉好像是我们预计2018年全年美元会出现的情况，实际上已经在今年的头几周发生了，”ING分析师表示。 “今日汇市的火爆话题就是，欧洲央行总裁德拉吉是否以及能否口头压低欧元？过去一周，我们主张就当前环境来看，欧洲央行很难阻挡欧元走强的潮流。” 分析师提到，贸易加权的欧元涨势不及欧元/美元，由于投资人对于欧元区的信心创下多年高点，欧元有充分的理由走强。 不过分析师多指出，德拉吉可能会试图阻止欧元进一步上涨。 其他方面，美元兑数种货币创下了多年低点。 瑞郎兑美元 创下2015年8月以来最高，人民币兑美元 则升至2015年11月以来新高。 英镑兑美元 涨0.2%至1.4261美元，早些时候一度突破1.43美元，创下2016年6月 脱欧公投以来新高。 美元在此之前已然处于守势，因美国总统特朗普本周稍早决定对进口洗衣机和太阳能电 池板征收关税，引起了对于贸易保护主义的担忧。 “上周美元承压，因市场预期欧洲央行和日本央行货币政策将正常化，而在努钦发表言 论后，空头趋势进入了全新阶段，”大和证券资深汇率分析师Yukio Ishizuki称。 日圆兑美元走强，尽管日本央行周二维持货币政策不变，且央行总裁黑田东彦打消了市 场对该行将在今年晚些时候转变超宽松政策的揣测。 美元兑日圆 跌0.1%至109.100日圆，上日跌1%至四个月低点108.965日圆。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2416 1.2406 +0.08 +3.50 1.1996 美元/日圆 109.03 109.21 -0.16 -3.23 112.67 欧元/日圆 135.39 135.50 -0.08 +0.16 135.18 美元/瑞郎 0.9425 0.9451 -0.28 -3.26 0.9743 英镑/美元 1.4255 1.4241 +0.10 +5.50 1.3512 美元/加元 1.2320 1.2347 -0.22 -2.04 1.2577 美元/离岸人民币 6.3300 6.3487 -0.29 -2.80 6.5125 澳元/美元 0.8079 0.8061 +0.22 +3.56 0.7801 新西兰元/美元 0.7353 0.7335 +0.25 +3.77 0.7086 欧元/瑞郎 1.1704 1.1728 -0.20 +0.13 1.1689 欧元/英镑 0.8709 0.8710 -0.01 -1.96 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8148 9.8354 -0.21 -0.25 9.8391 美元/挪威克朗 7.7241 7.7506 -0.34 -5.88 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/王颖/张明钧/王灿；审校 艾茂林/王洋/高琦/孙茉莉)