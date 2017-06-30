《全球汇市》美元连跌后持稳，但可能创七年来最大季度跌幅

* 美元连跌三日后持稳 * 日圆因股市下跌而走高 * 周五关注加拿大与英国数据 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月30日 - 美元周五可能创近七年来最大季度跌幅，兑主要货币只是略有上升。在过去一周中，鹰派央行官员关于通胀的言论震动主要汇市。 美元兑欧元在欧洲盘初涨约0.2%，但本季仍下跌近9%，本周就下跌了2%。 与美国周四收盘相比，美元指数持稳。但美元兑日圆跌0.2%。 投资者在做出大举变动，以反映一些主要央行未来数月可能升息的前景的同时，未来两周的数据和一些政策会议将至关重要，周五出炉的加拿大国内生产总值(GDP)就是一个关注点。 受油价复苏提振，加元兑美元走强至1.30加元下方，为1月来首次，因投资者预期加拿大央行7月12日升息的可能性为70%。 “2017年加拿大央行升息的可能性最近大增，这是加元的主要推动力，”LMAX Exchange分析师Joel Kruger说。 “本周油价复苏，又为买入加拿大多仓提供一个理由。有充分的理由期待今天又是活跃的一天。” 除了增长数据意外，包括加拿大皇家银行在内的加拿大银行还指出，如果加元要守住涨幅，那么加拿大央行的企业调查则需支持官员近来的向好言论。 英镑兑美元 本周也突破1.30关口，周五则守在该水平附近，市场走势显示12月之前加息的可能性目前为70%。 经常账赤字数据在周五将提供不同的关注焦点。分析师预测，该数据再度表现疲软，使英国庞大的外部逆差有所平衡，这要拜英镑贬值所赐。 “该数据的发布，为结构性英镑空头和周期性英镑多头之间的辩论再添动力，”汇丰分析师在对客户的报告中称。 “如果经常账赤字扩大，则会强化这样一种观点，即从结构性角度看英镑需进一步走贬。我们认为...英镑下滑是必要的。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1413 1.1440 -0.24 +8.56 1.0513 美元/日圆 111.98 112.16 -0.16 -4.18 116.87 欧元/日圆 127.79 128.31 -0.41 +3.78 123.14 美元/瑞郎 0.9580 0.9556 +0.25 -5.88 1.0178 英镑/美元 1.3012 1.3004 +0.06 +5.48 1.2336 美元/加元 1.2989 1.3003 -0.11 -3.28 1.3430 美元/离岸人民币 6.7783 6.7918 -0.20 -2.79 6.9726 澳元/美元 0.7673 0.7682 -0.12 +6.35 0.7215 新西兰元/美元 0.7324 0.7297 +0.37 +5.52 0.6941 欧元/瑞郎 1.0933 1.0933 +0.00 +2.02 1.0717 欧元/英镑 0.8768 0.8794 -0.30 +2.93 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6609 9.6771 -0.17 +0.85 9.5799 美元/挪威克朗 8.3710 8.3840 -0.16 -3.08 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张涛/杜明霞/侯雪苹；审校 艾茂林/于春红/张若琪/李春喜)