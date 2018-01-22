《全球汇市》美元重新企稳，美债收益率上涨带来支撑

* 美元承压，但勉力维持在三年低点上方 * 汇价似已消化美国政府关门的影响 * 美债收益率位于三年半高位，支撑美元 * 英镑连涨七天后转跌，因英国零售销售数据疲弱 路透东京1月22日 - 美元周一重新企稳，此前受美国政府停摆影响下跌，美债收益率(殖利率)上涨给美元带来支撑，投资者对华盛顿政治僵局的看法也相对淡定。 美国政府从周五午夜开始正式关门，此前民主党和共和党未能在最后时刻就拨款问题达成一致，双方在移民和边境安全等问题上僵持不下。 为了打破这样的僵局，美国参议院的共和党和民主党领袖周日举行了会谈。参议院料将在0600GMT就是否推进一项措施以支持政府运转到2月8日进行投票表决。 “市场对于美国政治局势习以为常，并未对政府关门有过多解读，关门更像是一场政治秀，”FPG证券社长深谷幸司称。 美元指数 最初跌至90.155，最新涨0.07%至90.634，成功守在周四触及的三年低点90.113上方。 欧元兑美元 基本持平，报1.2227，今日最高至1.2274，并未能再次站上周三所及三年高位1.2323美元。 “美元跌势受到限制，因持续到周五的谈判被证明困难重重，而市场有时间来消化美国政府停摆，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 “预计停摆也不会持续很长时间。然而，如果停摆达几个礼拜，那么我们就得开始担心其对美国经济的负面影响。” 美元兑日圆 几无变动，交投在110.810日圆，收复了早前失地，距周三触及的四个月低点110.190日圆仍有一些距离。 美债收益率上升为美元提供了些许支持。 美国10年期公债收益率 延续周五升势，并触及三年半高点2.672%。受风险资产之前上涨影响，债市上周大多数时间处于守势。 “美债收益率与美元反向联动已有一段时间，但有迹象显示两者之间的这种脱离关系最终开始反转，”FPG证券的Fukaya说。 澳元兑美元 涨0.1%至0.7994，新西兰元兑美元 亦小涨0.1%至0.7284。 英镑兑美元 下滑0.25%至1.3868，周五英国公布令人失望的零售销售数据之后，英镑汇率从周三所及一年半高位1.3942美元回落。 周五下滑之前，英镑兑美元已连涨七个交易日，交易员对欧盟有关英国退欧谈判的正面消息表示欢迎。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2219 1.2220 -0.01 +1.86 1.1996 美元/日圆 110.77 110.76 +0.01 -1.69 112.67 欧元/日圆 135.37 135.41 -0.03 +0.14 135.18 美元/瑞郎 0.9629 0.9628 +0.01 -1.17 0.9743 英镑/美元 1.3861 1.3849 +0.09 +2.58 1.3512 美元/加元 1.2486 1.2487 -0.01 -0.72 1.2577 美元/离岸人民币 6.4071 6.3997 +0.12 -1.62 6.5125 澳元/美元 0.7990 0.7990 +0.00 +2.42 0.7801 新西兰元/美元 0.7279 0.7275 +0.05 +2.72 0.7086 澳元/日圆 88.520 88.530 -0.01 +0.72 87.890 新西兰元/日圆 80.660 80.550 +0.14 +1.03 79.840 英镑/日圆 153.54 153.54 +0.00 +0.94 152.11 澳元/新西兰元 1.0974 1.0985 -0.10 -0.30 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 白云/刘秀红/侯雪苹/王颖；审校 王丽鑫/高琦/汪红英/艾茂林/许娜)