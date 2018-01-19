《全球汇市》美元陷于三年低点附近，政府停摆担忧令美元雪上加霜

* 美国政府停摆风险打击美元 * 欧元处在三年高点附近，日圆兑美元接近四个月高点 路透东京1月19日 - 美元兑一篮子货币周五位于三年低点附近，对美国政府可能停摆的担忧，加剧了美元因全球货币政策越来越趋向正常化而显露出的颓势。 美元指数 报90.378，本周曾一度跌至90.104，为2014年12月以来最低。美元指数今年以来已下跌近2%%。 美国众议院周四通过了一项政府融资议案，让政府持续运作至2月16日，避免政府机构在本周末现有融资到期时被关闭。该议案仍需获得参议院的批准，其在参议院的前途仍未卜。 “12月时，国会通过了减税议案，进程似乎顺利。但这次政府关门风险似乎更大，即使这不是我们预测的主要情景，”巴克莱资深汇市策略师Shinichiro Kadota表示。 参议院批准上述拨款议案的前景不明，因美国总统特朗普称，议案中不应该包括将儿童健康保险计划(CHIP)的拨款延长六年。 欧元兑美元 小涨0.2%报1.2261，接近周三所及的三年高位1.2323。欧元本周以来已经上涨0.5%，可能连续第五周录得周线涨幅。 美元兑日圆 下跌0.2%报110.86，尽管美债收益率上升，但从周三所及四个月低点110.19开始的反弹走势已经消退。 10年期美债收益率 周五最高升至2.638%，接近2016年12月触及的高点2.641%。 美元从2017年开始呈现跌势，主要归因于市场预期除美联储之外，其他央行也将寻求结束为应对全球金融危机及随后的经济衰退而采取的超低、甚至为负的利率政策。 “在升息立场上美国不再孤独。市场焦点放在其他国家将如何在货币政策正常化方面迎头赶上，”巴克莱的Kadota表示。 许多投资者认为，欧洲央行将在今年晚些时候慢慢开始结束购债计划。 日本央行本月稍早曾稍微削减购债规模，就足以引发市场揣测该央行可能要调整政策，即便许多市场参与者认为，该央行可能还要好几个月才会有所行动。 “市场对日本央行变得不那么鸽派的前景越来越敏感，这一前景令美元/日圆承压，”瑞银财富管理的分析师在报告中表示，并称他们将关注日本央行下周的政策会议，以便更加明确该央行的立场。 “目前而言，我们认为日本央行并不急需调整其收益率曲线控制政策，”他们表示。 美元走贬的另一个基本因素是，包括主权财富基金和央行在内的全球投资者将更多资金配置到其它货币，将持仓多元化。 根据美国财政部数据，中国和日本这两个美国最大债权国11月双双减持美国公债。 根据国际货币基金组织(IMF)12月发布的一份报告，第三季全球央行在外汇储备中进一步提高美元以外货 币的比重。 法国央行也在周一表示，已经持有一些人民币外汇储备；此前德国央行表示，计划以人民币资产的形式持 有一部分外汇储备。 “欧洲国家的央行在外储中增加人民币。如果中国分散储备，从持有美债转为持有欧债，这将说明一个以 美元占绝对支配地位的体系正在瓦解，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera指出。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2258 1.2237 +0.17 +2.18 1.1996 美元/日圆 110.89 111.09 -0.18 -1.58 112.67 欧元/日圆 135.93 135.96 -0.02 +0.55 135.18 美元/瑞郎 0.9572 0.9587 -0.16 -1.76 0.9743 英镑/美元 1.3906 1.3891 +0.11 +2.92 1.3512 美元/加元 1.2417 1.2416 +0.01 -1.27 1.2577 美元/离岸人民币 6.3936 6.4208 -0.42 -1.83 6.5125 澳元/美元 0.8012 0.7998 +0.18 +2.70 0.7801 新西兰元/美元 0.7297 0.7300 -0.04 +2.98 0.7086 澳元/日圆 88.860 88.870 -0.01 +1.10 87.890 新西兰元/日圆 80.940 81.090 -0.18 +1.38 79.840 英镑/日圆 154.20 154.34 -0.09 +1.37 152.11 澳元/新西兰元 1.0978 1.0952 +0.24 -0.26 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 汪红英/张若琪/王兴亚/高琦/刘秀红)