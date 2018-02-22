FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#比特币
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
February 22, 2018 / 4:59 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元高企，美联储会议记录支持继续升息

3 分钟阅读

    * 美元指数触及逾一周高位
    * 焦点转向美联储主席鲍威尔在国会的证词陈述
    * 日圆全面走强，因股市回落
    * 欧元/日圆跌至三个月低位
    * 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透新加坡2月22日 - 美元兑一篮子货币周四触及逾一周高位。美国联邦储备理事会(美联储/FED)的1月政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强。            

    美元指数      涨0.1%报90.099，之前高见90.166，为2月13日以来最高水准。相比上周创下的接近88.25的三年低点，美元指数已上涨约2.2%。

    美联储周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。美国短期利率期货走势仍反映出，市场坚定认为美联储今年将升息三次。
    
    会议记录还显示，美联储官员自12月以来对经济前景的预期有所提升。
    
    三井住友银行驻新加坡分析师Hirofumi Suzuki认为，市场参与方可能将美联储会议记录解读为，美联储今年有可能升息四次。
    
    “3月升息很可能基本已成定论，美联储对经济前景的看法似乎也有所提升，因此我能够理解市场人士会认为今年加息次数可能达到四次，”Suzuki说。

    “但我个人怀疑这是否为美联储的真正意图，”Suzuki说道，还称美联储主席鲍威尔2月28日在国会就货币政策发表的证词，将是近期关注重点。

    美联储会议记录出炉后，美债收益率及美元连袂上扬，美国10年期公债收益率           周三高见2.957%，创四年来高位。
    
    但美元兑日圆      下跌0.4%至107.36日圆。
    
    日圆全线上涨，因有关美国将加快升息步伐的猜测打压了投资者的风险偏好，并打击了股市。            

    日本经常帐盈余对日圆构成支撑。日圆是传统避险货币，当存在不确定性或投资者风险偏好降温时，日圆往往受到青睐。

    欧元兑日圆          触及131.575日圆低点，为11月23日以来最低，最新跌0.5%至131.79日圆。

    周四稍早，欧元兑美元      触及2月12日以来最低水平1.2265美元，最新持稳于1.2277美元。

    LGT Bank驻新加坡投资策略师Roy Teo称，3月4日意大利全国大选前的政治不确定性，短期内可能令欧元承压。

    Teo说，近期欧元/美元风险逆转期权策略价差           扩大，以及意大利与德国公债收益率差的走势表明，投资者在意大利选举之前比较谨慎。
    
    “3月4日之前，我认为欧元/美元下档风险大于上档风险，”他说。
    
    民调显示，意大利大选将产生悬峙议会。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2272  1.2282  -0.08  +2.30  1.1996
    美元/日圆                   107.44  107.76  -0.30  -4.64  112.67
    欧元/日圆                   131.85  132.37  -0.39  -2.46  135.18
    美元/瑞郎                   0.9394  0.9388  +0.06  -3.58  0.9743
    英镑/美元                   1.3907  1.3917  -0.07  +2.92  1.3512
    美元/加元                   1.2692  1.2701  -0.07  +0.91  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3379  6.3358  +0.03  -2.68  6.5125
    澳元/美元                   0.7803  0.7803  +0.00  +0.03  0.7801
    新西兰元/美元               0.7313  0.7318  -0.07  +3.20  0.7086
    澳元/日圆                   83.850  84.110  -0.31  -4.60  87.890
    新西兰元/日圆               78.590  78.860  -0.34  -1.57  79.840
    英镑/日圆                   149.40  149.98  -0.39  -1.78  152.11
    澳元/新西兰元               1.0668  1.0662  +0.06  -3.08  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/王丽鑫/王琛/王灿/王颖；审校 许娜/龚芳/艾茂林/李婷仪/汪红英/张若琪)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below