《全球汇市》美元高企，美联储会议记录支持继续升息

* 美元指数触及逾一周高位 * 焦点转向美联储主席鲍威尔在国会的证词陈述 * 日圆全面走强，因股市回落 * 欧元/日圆跌至三个月低位 * 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透新加坡2月22日 - 美元兑一篮子货币周四触及逾一周高位。美国联邦储备理事会(美联储/FED)的1月政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强。 美元指数 涨0.1%报90.099，之前高见90.166，为2月13日以来最高水准。相比上周创下的接近88.25的三年低点，美元指数已上涨约2.2%。 美联储周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。美国短期利率期货走势仍反映出，市场坚定认为美联储今年将升息三次。 会议记录还显示，美联储官员自12月以来对经济前景的预期有所提升。 三井住友银行驻新加坡分析师Hirofumi Suzuki认为，市场参与方可能将美联储会议记录解读为，美联储今年有可能升息四次。 “3月升息很可能基本已成定论，美联储对经济前景的看法似乎也有所提升，因此我能够理解市场人士会认为今年加息次数可能达到四次，”Suzuki说。 “但我个人怀疑这是否为美联储的真正意图，”Suzuki说道，还称美联储主席鲍威尔2月28日在国会就货币政策发表的证词，将是近期关注重点。 美联储会议记录出炉后，美债收益率及美元连袂上扬，美国10年期公债收益率 周三高见2.957%，创四年来高位。 但美元兑日圆 下跌0.4%至107.36日圆。 日圆全线上涨，因有关美国将加快升息步伐的猜测打压了投资者的风险偏好，并打击了股市。 日本经常帐盈余对日圆构成支撑。日圆是传统避险货币，当存在不确定性或投资者风险偏好降温时，日圆往往受到青睐。 欧元兑日圆 触及131.575日圆低点，为11月23日以来最低，最新跌0.5%至131.79日圆。 周四稍早，欧元兑美元 触及2月12日以来最低水平1.2265美元，最新持稳于1.2277美元。 LGT Bank驻新加坡投资策略师Roy Teo称，3月4日意大利全国大选前的政治不确定性，短期内可能令欧元承压。 Teo说，近期欧元/美元风险逆转期权策略价差 扩大，以及意大利与德国公债收益率差的走势表明，投资者在意大利选举之前比较谨慎。 “3月4日之前，我认为欧元/美元下档风险大于上档风险，”他说。 民调显示，意大利大选将产生悬峙议会。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2272 1.2282 -0.08 +2.30 1.1996 美元/日圆 107.44 107.76 -0.30 -4.64 112.67 欧元/日圆 131.85 132.37 -0.39 -2.46 135.18 美元/瑞郎 0.9394 0.9388 +0.06 -3.58 0.9743 英镑/美元 1.3907 1.3917 -0.07 +2.92 1.3512 美元/加元 1.2692 1.2701 -0.07 +0.91 1.2577 美元/离岸人民币 6.3379 6.3358 +0.03 -2.68 6.5125 澳元/美元 0.7803 0.7803 +0.00 +0.03 0.7801 新西兰元/美元 0.7313 0.7318 -0.07 +3.20 0.7086 澳元/日圆 83.850 84.110 -0.31 -4.60 87.890 新西兰元/日圆 78.590 78.860 -0.34 -1.57 79.840 英镑/日圆 149.40 149.98 -0.39 -1.78 152.11 澳元/新西兰元 1.0668 1.0662 +0.06 -3.08 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/王丽鑫/王琛/王灿/王颖；审校 许娜/龚芳/艾茂林/李婷仪/汪红英/张若琪)