《全球汇市》美元/日圆上涨，因日本央行增加日债购买规模打压收益率

* 美元兑日圆和欧元周线料将走高 * 投资者等待周五稍晚的美国6月非农就业报告 * 美国6月非农就业岗位料增17.9万个 * 欧洲央行在削减刺激政策方面可能将行事谨慎--会议记录 路透东京7月7日 - 美元在周五亚洲盘上涨，兑日圆走高是因为，日本央行上调了日本公债购买规模，旨在抑制日债收益率的上升。 美元料录得周线涨幅，不过投资者不太可能大幅推升美元，他们在等待今日稍晚美国6月非农就业报告的公布，而此前隔夜公布的一些就业数字并不尽如人意。 在日本央行的行动后，美元兑日圆 续涨，上涨0.6%至113.830日圆，之前曾触及日高113.835，这也是5月12日以来最高水准。美元兑日圆本周以来上涨1.3%。 日本央行称将在0.110%的收益率水平无限量买入10年期日债，还在标售中扩大了例行购买五年期至10年期公债的规模，从之前的4,500亿日圆增至5,000亿日圆。 “此举表明了日本央行控制日债收益率的决心，”三井住友信托控股驻东京的资深市场分析师Ayako Sera说。10年期日本公债收益率早盘一度升至五个月高点0.105%。 “这个时机选择并不出人意料，因为周一没有安排操作，如果美国就业数据好于预期，那么今日就是日本央行采取先发性措施抑制日债收益率上涨的唯一机会，”她说。 美元指数 日内小涨0.2%至95.947；本周以来上涨0.3%。 投资者等待美国劳工部公布6月非农就业数据。路透调查访问的经济学家预计，6月新增非农就业岗位17.9万个，5月时新增了13.8万个。 在周五美国非农就业数据出炉前，ADP民间就业报告显示，美国民间雇主上月新增15.8万个就业岗位，少于5月的23万个，也低于经济学家预计的18.5万个。 另外，劳工部报告显示，截至7月1日为止的一周初请失业金人数增加4,000人至24.8万人，为连续第三周增加。 美国供应管理协会(ISM)公布，6月非制造业指数上升至57.4，预估为56.5，但就业分项指数下降至55.8，5月为57.8，暗示劳动力市场可能降温。 但美元受到美债收益率上扬提振。虽然数据疲弱，但美债收益率却仍上扬，因忧心美联联储今年将开始缩减其债券持仓。 指标10年期美债收益率 周四触及将近八周高点2.391%，今天亚洲盘报2.389%，高于隔夜纽约收盘价2.369%。 周三公布的美联储6月会议记录显示，有些政策制定者希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。 欧元兑美元 日内小跌0.1%至1.1412美元，本周以来下跌0.1%。 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行对于朝着缩减货币刺激计划更进一步持开放态度，但行动步伐可能比较缓慢，因担心会引发市场震荡。 德国央行总裁魏德曼周四表示，欧元区经济复苏步伐加快，为欧洲央行缩减其超常规刺激措施提供了空间。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1409 1.1422 -0.11 +8.52 1.0513 美元/日圆 113.76 113.20 +0.49 -2.66 116.87 欧元/日圆 129.80 129.32 +0.37 +5.41 123.14 美元/瑞郎 0.9612 0.9604 +0.08 -5.56 1.0178 英镑/美元 1.2964 1.2969 -0.04 +5.09 1.2336 美元/加元 1.2987 1.2976 +0.08 -3.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.8037 6.7995 +0.06 -2.42 6.9726 澳元/美元 0.7570 0.7585 -0.20 +4.92 0.7215 新西兰元/美元 0.7278 0.7273 +0.07 +4.86 0.6941 澳元/日圆 86.170 85.850 +0.37 +2.19 84.320 新西兰元/日圆 82.820 82.340 +0.58 +2.03 81.170 英镑/日圆 147.52 146.84 +0.46 +2.43 144.02 澳元/新西兰元 1.0402 1.0421 -0.18 +0.18 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/汪红英/侯雪苹/艾茂林; 审校 王洋/王颖/高琦/杜明霞/龚芳)