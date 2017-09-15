《全球汇市》美元/日圆反弹，摆脱最新朝鲜导弹发射事件的影响

* 朝鲜发射的导弹飞越日本上空后落入太平洋 * 美元兑日圆起初下跌，但之后回升 * 美债收益率近期上涨支撑美元 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦9月15日 - 美元/日圆周五欧洲时段反弹，交易商迅速摆脱最新朝鲜(北韩)发射导弹飞越日本消息的影响，该消息最初导致汇市风险偏好下跌。 韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。 日本是全球最大的债权国，在不确定时期交易商多假设日本人汇回的海外资产规模料超过外资卖出的日本资产。因此即便日本离朝鲜很近，但日圆仍作为“避险”资产。 美元兑日圆 在亚洲盘低见109.55日圆，但到0800GMT时较该低点上涨逾1%，报110.68。美元兑日圆有望录得11月以来最大周线涨幅。 朝鲜此次发射导弹前几天，联合国安理会一致通过针对朝鲜9月3日举行的核试验加强制裁，禁止朝鲜出口纺织品，并限制其原油进口。 “加强制裁后，市场已经--或者本应--预料到朝鲜会采取某种形式的回应，因此在某种程度上，问题只是朝鲜何时回应，而非是否回应，”RBC Capital Markets汇市策略师Adam Cole表示。 “朝鲜的作为并未传达出新的讯息...风险很大，不过我认为与我们昨天已经知道的相比，我们今天并没有知道更多，”他并称。 Brown Brothers Harriman驻东京外汇分析师Masashi Murata表示，美国最新公布的通胀数据给美元提供支撑，该数据支持了美联储年底前可能再次升息的预期。 “与9月初相比，美国升息预期已经上升，推动美债收益率上涨，我认为这支撑了美元/日圆，”他说。 其他货币方面，英镑兑美元 触及14个月高点1.3350，英镑贸易加权指数 本周涨幅料创下逾八年最高，交易员为英国央行近期升息布局。 英镑兑美元周四创下4月以来单日最大涨幅，此前英国央行警告称“未来几个月”可能 展开10年来的首次升息。 欧元兑美元 持稳于1.1918，低于上周所及两年半高点1.2092。美元指数 日 内亦持平。 比特币 连续第八个交易日下跌，接近3,000美元水准，预料将创下2013年以 来最糟糕的周线表现；比特币周一暴跌25%，因中国关闭又一家比特币交易所，且各界担心 当局会扩大查缉。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1920 1.1918 +0.02 +13.38 1.0513 美元/日圆 110.65 110.22 +0.39 -5.32 116.87 欧元/日圆 131.93 131.37 +0.43 +7.14 123.14 美元/瑞郎 0.9612 0.9630 -0.19 -5.56 1.0178 英镑/美元 1.3435 1.3395 +0.30 +8.91 1.2336 美元/加元 1.2160 1.2162 -0.02 -9.46 1.3430 美元/离岸人民币 6.5469 6.5418 +0.08 -6.11 6.9726 澳元/美元 0.8004 0.8005 -0.01 +10.94 0.7215 新西兰元/美元 0.7245 0.7220 +0.35 +4.38 0.6941 欧元/瑞郎 1.1458 1.1480 -0.19 +6.91 1.0717 欧元/英镑 0.8872 0.8894 -0.25 +4.16 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5229 9.5196 +0.03 -0.59 9.5799 美元/挪威克朗 7.8799 7.8729 +0.09 -8.77 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/杜明霞/李春喜/张明钧; 审校 孙茉莉/张明钧/蔡美珍/艾茂林)